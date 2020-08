Rossell Techsys reçoit le prix Fournisseur mondial de Boeing de l’année, pour 2019

NEW DELHI, Inde--(BUSINESS WIRE)--La société Rossell Techsys (Division de Rossell India Limited) a été nommée Fournisseur mondial de l’année par Boeing, un acteur majeur de l’aérospatiale. Le prix dans la catégorie Production est attribué à la société ayant joué un rôle déterminant dans la conception, la modification ou la fabrication d’un produit, pour 2019.

« Rossell Techsys fournit des composants de haute qualité pour certaines des plateformes les plus avancées de Boeing, et nous sommes fiers de compter sur leur partenariat. Le fait d’avoir obtenu la distinction de Fournisseur de l’année, pour la deuxième fois constitue une reconnaissance des capacités de Rossell Techsys », a déclaré Salil Gupte, président de Boeing India. « Boeing continue de développer en Inde une base de fournisseurs compétitifs au niveau mondial, avec de solides partenariats alignés sur la vision Aatmanirbhar Bharat du gouvernement », a-t-il ajouté.

« Nous sommes ravis et reconnaissants de recevoir le prix du Fournisseur de l’année de Boeing, pour la deuxième fois en cinq ans. Notre stratégie à long terme, d’investissements ciblés dans l’aérospatiale et la défense continue de produire de riches dividendes, renforçant ainsi la confiance des clients. Nous remercions Boeing pour cette reconnaissance », a confié pour sa part Rishab Mohan Gupta, directeur de Rossell India Limited.

« Nous sommes honorés d’avoir été choisis par Boeing pour ce prix, parmi 12 000 fournisseurs actifs dans le monde. Ce prix témoigne des capacités de fabrication de Rossell Techsys et de son orientation client. Nous sommes convaincus qu’il s’agit également d’une reconnaissance de la stature croissante de l’Inde en matière de fabrication pour le secteur mondial de l’aérospatiale et de la défense », a déclaré Prabhat Kumar Bhagvandas, président-directeur général de Rossell Techsys.

Rossell Techsys est basée à Bangalore, en Inde, et fournit des solutions d’ingénierie, de fabrication, de test et de support produit aux équipementiers mondiaux de l’aérospatiale et de la défense. Pour Boeing, Rossell Techsys fournit des services de fabrication pour les systèmes d’interconnexion, tels que les faisceaux de câbles et les panneaux électriques et de cockpit. Les plateformes Boeing clés soutenues par Rossell Techsys sont les F/A-18, F-15, AH-64, CH-47, V-22, KC-46, P-8, et T-7A.

À propos de Rossell Techsys

Rossell Techsys est la division Aérospatiale et défense, de Rossell India Limited, une société cotée en bourse. Elle est à l’avant-garde de la marque d’excellence « Made in India » axée sur « la finition et la finesse ». Elle est certifiée AS9100, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 37001, et conforme à ISO 31000. Elle a mis en place des processus de fabrication écologiques et sans papier dans son usine de 250 000 pieds carrés homologuée LEED.

