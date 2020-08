NEW DELHI, India--(BUSINESS WIRE)--Rossell Techsys (divisie van Rossell India Limited) is door ruimtevaartbedrijf Boeing uitgeroepen tot wereldwijde leverancier van het jaar. De onderscheiding in de categorie productie is voor zijn bijdrage aan het ontwerp, de wijziging of de productie van een product voor 2019.

“Rossell Techsys levert componenten van hoge kwaliteit voor enkele van de meest geavanceerde platforms van Boeing en we zijn er trots op om met hen samen te werken. Het voor de tweede keer behalen van de onderscheiding Leverancier van het jaar is een erkenning van de capaciteiten van Rossell Techsys ”, aldus Salil Gupte, president van Boeing India. “Boeing blijft een wereldwijd concurrerende leveranciersbasis in India opbouwen,met sterke partnerschappen die zijn afgestemd op de Aatmanirbhar Bharatvision van de overheid,” voegde hij eraan toe.

