Elders wechselt zum Support von Rimini Street für seine SAP-Software

Elders Switches to Rimini Street Support for its SAP Software (Photo: Business Wire)

Elders Switches to Rimini Street Support for its SAP Software (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -services und führender Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass Elders, ein führendes Agrarunternehmen in Australien, Rimini Street für Support und Wartung seiner SAP-Software ausgewählt hat. Durch den Wechsel zum Support von Rimini Street konnte Elders die Gesamtkosten für Wartung und Support seiner SAP-Anwendungen deutlich senken. Mit den erzielten Einsparungen wird Elders in technologische Services für sein Filialnetz – hauptsächlich im ländlichen Australien – investieren. Elders ist außerdem in der Lage, ab dem Zeitpunkt des Umstiegs auf Rimini Street sein stabiles ERP-System mindestens 15 Jahre lang zu betreiben, ohne gezwungen zu sein, die aktuelle SAP-Anwendungsversion zu aktualisieren, nur um den vollen Support durch den Anbieter zu erhalten.

Fachmännischer, reaktionsschneller Support mit einer Verfügbarkeit rund um die Uhr

Elders bietet landwirtschaftliche Produkte und Dienstleistungen, Viehzucht, Immobilien, Versicherungen und andere Beratungsdienste für die Agrarindustrie in Australien an. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Unterstützung von Kunden, die in ihrem landwirtschaftlichen Geschäft erfolgreicher werden wollen. Das Unternehmen ist landesweit mit über 250 Filialen vertreten. Elders machte sich auf die Suche nach einem externen Dienstleister, um den Servicelevel im Bereich Anwendungssupport zu verbessern. Sie entschieden sich für Rimini Street als Support-Anbieter, da das Unternehmen den Ruf hat, einen äußerst reaktionsschnellen Support zu bieten und sicherzustellen, dass ihre SAP-Anwendungen reibungslos laufen.

„Im Durchschnitt haben wir etwa 400 Mitarbeiter, die die SAP-Software jederzeit und jeden Tag benutzen, daher ist die Reaktionszeit für unsere Betriebsabläufe von entscheidender Bedeutung“, sagte Peveni Rajapakse, IT-Leiter bei Elders. „In der kurzen Zeit seit der Umstellung war die Kommunikation mit den Ingenieuren, dem Support-Team und den Kundenbetreuern von Rimini Street großartig, und wir stellen ausgezeichnete Reaktionszeiten fest, wenn Tickets ausgestellt werden. Und mit der zusätzlichen Kapazität zur Reinvestition in die IT können wir damit beginnen, neue und interessante Wege zu suchen, um unsere Kundenerfahrung weiter zu verbessern.“

Durch Innovationen einen höheren Geschäftswert schaffen

Mit der zusätzlichen Kapazität zur Reinvestition in die IT plant Elders, die Erfahrung der Endbenutzer durch digitale Innovationen weiter zu verbessern, einschließlich der Einrichtung digitaler Supportkanäle für die große Belegschaft des Unternehmens. Dies setzt erhebliche Zeit und Ressourcen für die Mitarbeiter frei.

Wie alle Kunden von Rimini Street verfügt Elders über einen zugewiesenen Primary Support Engineer (PSE), der von einem Team von technischen Ingenieuren unterstützt wird, die rund um die Uhr verfügbar sind und durchschnittlich 15 Jahre Erfahrung mit der Software der Kunden haben. Die Kunden erhalten außerdem die branchenführende Service-Level-Vereinbarung von Rimini Street mit 10-minütigen Reaktionszeiten für kritische (P1) Probleme und 15-minütigen Reaktionszeiten für P2-Fälle.

„Innovation ist der Weg, wie Unternehmen einen Vorsprung erzielen und halten können, aber ohne die Fähigkeit, in innovative Toolsets und Verfahren zu investieren, ist das einzige, was Unternehmen tun können, auf der Stelle zu treten“, sagte Emmanuelle Hose, Regional General Manager für Australien und Neuseeland bei Rimini Street. „Elders ist eine Organisation, die ihr Geschäft vorantreibt, indem das Unternehmen einen echten Partner für seinen ERP-Supportbedarf wählt. Das hilft Elders, wertvolle Ressourcen freizusetzen, um sich auf strategischere Initiativen innerhalb des Unternehmens zu konzentrieren.“

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet ein ultra-reaktives, integriertes Premium-Applikationsmanagement und Support-Dienste, mit denen Lizenznehmer von Unternehmenssoftware bedeutende Kosten einsparen, Ressourcen für Innovationen freisetzen und bessere Geschäftsergebnisse erreichen können. Mehr als 2.100 Fortune-500-, Fortune-Global-100-, mittelständische Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors und andere Organisationen aus einem breiten Spektrum von Branchen vertrauen auf Rimini Street als ihren vertrauenswürdigen Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie „möglicherweise“, „sollte“, „würde“, „planen“, „beabsichtigen“, „annehmen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „scheinen“, „anstreben“, „weiterhin“, „zukünftig“, „werden“, „erwarten“, „Prognose“ oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Alle Aussagen, die sich auf die Erwartungen von Rimini Street hinsichtlich der erwarteten Verwendung der Erlöse aus dem in dieser Pressemitteilung beschriebenen Angebot beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Diese Risiken und Unwägbarkeiten umfassen unter anderem die Dauer und die wirtschaftlichen, betrieblichen und finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft von Rimini Street sowie die Maßnahmen, die von Regierungsbehörden, Kunden oder anderen als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie ergriffen werden; katastrophale Ereignisse, die das Geschäft von Rimini Street oder das unserer aktuellen und zukünftigen Kunden stören; Änderungen im Geschäftsumfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätze sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die die Branche, in der Rimini Street tätig ist, beeinflussen; nachteilige Entwicklungen in anhängigen Rechtsstreitigkeiten oder in staatlichen Untersuchungen oder neue Rechtsstreitigkeiten; der Bedarf und die Fähigkeit von Rimini Street, zusätzliche Eigen- oder Fremdfinanzierung zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, und die Fähigkeit von Rimini Street, Cashflows aus der Geschäftstätigkeit zu generieren, um erhöhte Investitionen in die Wachstumsinitiativen von Rimini Street zu finanzieren; die Angemessenheit der liquiden Mittel von Rimini Street, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken; die Bedingungen und Auswirkungen der ausstehenden 13,00 % Vorzugsaktien der Serie A von Rimini Street; Änderungen bei Steuern, Gesetzen und Vorschriften; wettbewerbsfähige Produkte und Preisgestaltung; Schwierigkeiten bei der profitablen Verwaltung des Wachstums; die Kundenakzeptanz der kürzlich eingeführten Produkte und Dienstleistungen von Rimini Street, einschließlich unserer Application Management Services (AMS), der erweiterten Datenbanksicherheit bei Rimini Street und der Dienstleistungen für die Salesforce Sales Cloud und Service-Cloud-Produkte, zusätzlich zu anderen Produkten und Dienstleistungen, die Rimini Street voraussichtlich in naher Zukunft einführen wird; den Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Management-Teams von Rimini Street; die Ungewissheit über den langfristigen Wert der Beteiligungspapiere von Rimini Street; und jene Risiken, die unter der Rubrik „Risikofaktoren“ im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formular 10-Q, das am 5. August 2020 eingereicht wurde, und im Prospektnachtrag vom 14. August 2020 im Zusammenhang mit dem übernommenen öffentlichen Angebot der Stammaktien von Rimini Street, das am 18. August 2020 endete und von Zeit zu Zeit durch andere Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission aktualisiert wurde, erörtert wurden. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

© 2020 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini Street“ ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.