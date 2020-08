Elders będzie korzystać z usług wsparcia oprogramowania SAP świadczonych przez Rimini Street

Elders Switches to Rimini Street Support for its SAP Software (Photo: Business Wire)

Elders Switches to Rimini Street Support for its SAP Software (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), globalny dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm oraz wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że wiodące australijskie przedsiębiorstwo rolne Elders wybrało Rimini Street jako dostawcę usług wsparcia i utrzymania oprogramowania SAP. Nawiązując współpracę z Rimini Street, Elders znacznie obniżyło całkowity koszt utrzymania i wsparcia aplikacji SAP. Uzyskane oszczędności pozwolą przedsiębiorstwu zrealizować inwestycje w usługi technologiczne w obrębie sieci oddziałów, szczególnie tych zlokalizowanych na wiejskich terenach Australii. Elders ma również zapewnione stabilne funkcjonowanie systemu ERP przez co najmniej 15 lat od momentu nawiązania współpracy z Rimini Street, przy czym możliwość korzystania z pełnego wsparcia nie będzie warunkowana aktualizacją bieżących wersji aplikacji SAP.

Responsywne wsparcie ekspertów dostępne przez całą dobę, każdego dnia w roku

Elders dostarcza produkty i usługi z zakresu rolnictwa, żywego inwentarza i nieruchomości oraz inne usługi doradcze na rzecz podmiotów z branży rolnictwa w Australii, skupiając się na udzielaniu klientom wsparcia w osiąganiu coraz lepszych wyników. Przedsiębiorstwo obsługuje ponad 250 oddziałów w całym kraju. Dążąc do poprawy poziomu wsparcia aplikacyjnego i zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania aplikacji SAP, Elders postanowiło nawiązać współpracę z zewnętrznym dostawcą usług wsparcia. Wybór padł na Rimini Street z uwagi na doskonałą reputację firmy, jako dostawcy ultraresponsywnego wsparcia.

„Średnio ok. 400 naszych pracowników korzysta z oprogramowania SAP w dowolnym momencie każdego dnia, dlatego czas reakcji jest kluczowy dla prowadzonych przez nas działań” – powiedział Peveni Rajapakse, dyrektor ds. technologii informacyjnych w Elders. „W tym krótkim okresie, jaki upłynął od momentu nawiązania współpracy z Rimini Street, komunikacja z inżynierami, zespołem wsparcia i opiekunami klienta była doskonała. Dostrzegamy, że czas reakcji na zgłoszenia jest bardzo szybki, a dzięki dodatkowej zdolności reinwestycji w technologie informacyjne możemy zacząć poszukiwania nowych, ciekawych sposobów dalszej poprawy doświadczeń naszych klientów”.

Zwiększenie wartości biznesowej poprzez innowację

Dzięki dodatkowej zdolności reinwestycji w technologie informacyjne Elders planuje dodatkowo poprawić doświadczenia użytkowników końcowych poprzez innowację cyfrową. Planowane jest m.in. ustanowienie cyfrowych kanałów wsparcia dla dużej siły roboczej, co pozwoli znacznie oszczędzić czas i zasoby personelu.

Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku innych klientów Rimini Street, Elders przypisano Podstawowego Inżyniera Wsparcia (PSE), który jest wspierany przez zespół inżynierów technicznych dostępnych przez całą dobę, każdego dnia w roku, oraz który posiada 15-letnie doświadczenie z zakresu oprogramowania klientów. Klienci zawierają także z Rimini Street umowę gwarancji jakości świadczonych usług, która przewiduje 10-minutowy czas reakcji na krytyczne problemy (P1) i 15-minutowy czas reakcji na zdarzenia kwalifikowane jako P2.

„To dzięki innowacji organizacje mogą wyjść przed szereg i tam pozostać. Jednak nie mając zdolności inwestowania w innowacyjne narzędzia i praktyki, organizacje mogą wyłącznie stąpać po wodzie” – powiedział Emmanuelle Hose, dyrektor generalny Rimini Street na region Australii i Nowej Zelandii. „Elders jest jednym z tych podmiotów, które napędzają swoje działania poprzez wybór wiarygodnego partnera, który odpowiada za wsparcie aplikacyjne ERP i pomaga uwolnić cenne zasoby, co z kolei pozwala skupić się na bardziej strategicznych inicjatywach biznesowych”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Ponad 2100 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500 i Fortune 100, średnich przedsiębiorstw, podmiotów z sektora publicznego i organizacji niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę produktów i usług z zakresu oprogramowania dla przedsiębiorstw. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet oraz na portalach Facebook i LinkedIn.

