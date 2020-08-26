Elders改由Rimini Street為其SAP軟體提供支援服務

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品領先的協力廠商支援服務提供者和Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今日宣布，澳大利亞領先的農業綜合企業Elders已選擇Rimini Street為其SAP軟體提供支援和維護服務。透過改換至Rimini Street，Elders已大幅降低其SAP應用程式的總維護成本和支援費用。Elders將把節省的資金投入到針對其主要位於澳大利亞農村的分支網路的技術服務中。自改用Rimini Street之日起，Elders還能夠執行其穩定的ERP系統至少15年，且無需僅僅為了獲得供應商的全面支援而被迫升級其當前的SAP應用程式版本。

專家全年無休全天候支援，且回應快速

Elders為澳大利亞的農業產業提供農產品和服務、牲畜、地產、保險及其他顧問服務，致力於幫助客戶在農業經營中取得更大的成功。該公司在澳大利亞全國設有逾250個營運分支機構。為了提高其應用程式支援服務層級，Elders開始尋找協力廠商支援服務提供者。鑒於Rimini Street的回應超快支援服務聲譽，他們選擇其作為支援服務提供者，以確保SAP應用程式執行正常。

Elders的IT主管Peveni Rajapakse表示：「我們每天平均有大約400名員工會隨時使用SAP軟體，因此回應時間對於我們的營運來說極為重要。在改由Rimini Street提供支援服務以來的短短時間內，我們與他們的工程師、支援團隊和客戶經理的溝通順暢，而且發現他們在請求提出時的回應速度非常快。透過能夠對IT進行再投資的附加能力，我們可以開始尋找新的有趣方式來進一步增強客戶體驗。」

透過創新提升商業價值

透過能夠對IT進行再投資的附加能力，Elders計畫透過數位創新進一步增強使用者體驗，包括為其龐大的員工團隊建立數位支援管道，這將為其員工釋放大量的時間和資源。

與所有Rimini Street客戶一樣，Elders分配到一名首席支援工程師(PSE)，由技術工程師團隊作為後盾，這些技術工程師在客戶軟體方面平均擁有15年的從業經驗，全年無休全天候提供支援服務。客戶還能獲得Rimini Street業界領先的服務層級協定，即，對重大(P1)問題的回應時間不到10分鐘，以及對P2問題的回應時間在15分鐘之內。

Rimini Street澳大利亞和紐西蘭地區總經理Emmanuelle Hose表示：「創新就是組織如何獲得並保持領先地位，但是如果沒有能力投資創新的工具集和實務，則組織可以做到的最好情況只能是停滯不前。Elders是一家透過選擇真正滿足其ERP支援服務需求的合作夥伴來推動自身業務發展的組織，而這樣的合作夥伴能夠幫助他們釋放寶貴的資源來專注於其業務中更具策略意義的計畫。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權使用者節省大量的成本，釋放資源用於創新，並實現更好的業績。來自各行各業的超過2,100家全球性組織、財星500大企業、財星全球百大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com，透過@riministreet 在Twitter上關注我們，並透過Facebook 和LinkedIn掌握我們的最新動態。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些聲明並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞彙：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似詞彙、片語或表述。所有與Rimini Street對本新聞稿中所述產品的預計收益使用預期有關的聲明均為前瞻性陳述。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於，COVID-19疫情的持續時間和疫情對Rimini Street業務的經濟、營運和財務影響，以及政府當局、客戶或其他方面為防範COVID-19疫情所採取的措施；擾亂Rimini Street、其現有或潛在客戶業務的災難性事件，Rimini Street營運業務環境的變化，包括通膨和利率以及影響Rimini Street所在行業的一般性金融、經濟、監管和政治條件；待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及Rimini Street能否從營運中產生現金流，以幫助為Rimini Street成長計畫中增加的投資提供資金；Rimini Street的現金和現金等價物是否足以滿足其流動性要求；Rimini Street發行在外的13.00% A輪優先股的條款和影響；稅收、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；無法實現獲利性成長；客戶採用Rimini Street最近推出產品和服務的情況，包括其Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務以及我們預計將於近期推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street將於2020年8月5日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的風險、2020年8月14日發布的有關Rimini Street於2020年8月18日完成的普通股承銷公開發行補充募股文件中討論的風險、透過Rimini Street向美國證券交易委員會提交的其他文件不時更新的風險。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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