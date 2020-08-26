Elders改由Rimini Street为其SAP软件提供支持服务

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品领先的第三方支持服务提供商和Salesforce合作伙伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今日宣布，澳大利亚领先的农业综合企业Elders已选择Rimini Street为其SAP软件提供支持和维护服务。通过改换至Rimini Street，Elders已大幅降低其SAP应用程序的总维护成本和支持费用。Elders将把节省的资金投入到针对其主要位于澳大利亚农村的分支网络的技术服务中。自改用Rimini Street之日起，Elders还能够运行其稳定的ERP系统至少15年，且无需仅仅为了获得供应商的全面支持而被迫升级其当前的SAP应用程序版本。

专家全年无休全天候支持，且响应快速

Elders为澳大利亚的农业产业提供农产品和服务、牲畜、地产、保险及其他咨询服务，致力于帮助客户在农业经营中取得更大的成功。该公司在澳大利亚全国设有逾250个运营分支机构。为了提高其应用程序支持服务水平，Elders开始寻找第三方支持服务提供商。鉴于Rimini Street的响应超快支持服务声誉，他们选择其作为支持服务提供商，以确保SAP应用程序运行正常。

Elders的IT主管Peveni Rajapakse表示：“我们每天平均有大约400名员工会随时使用SAP软件，因此响应时间对于我们的运营来说至关重要。在改由Rimini Street提供支持服务以来的短短时间内，我们与他们的工程师、支持团队和客户经理的沟通顺畅，而且发现他们在请求提出时的响应速度非常快。借助能够对IT进行再投资的附加能力，我们可以开始寻找新的有趣方式来进一步增强客户体验。”

通过创新提升商业价值

借助能够对IT进行再投资的附加能力，Elders计划通过数字创新进一步增强最终用户体验，包括为其庞大的员工队伍建立数字支持渠道，这将为其员工释放大量的时间和资源。

与所有Rimini Street客户一样，Elders分配到一名首席支持工程师(PSE)，由技术工程师团队作为后盾，这些技术工程师在客户软件方面平均拥有15年的从业经验，全年无休全天候提供支持服务。客户还能获得Rimini Street业界领先的服务水平协议，即，对重大(P1)问题的响应时间不到10分钟，以及对P2问题的响应时间在15分钟之内。

Rimini Street澳大利亚和新西兰地区总经理Emmanuelle Hose表示：“创新就是组织如何获得并保持领先地位，但是如果没有能力投资创新的工具集和实践，则组织可以做到的最好情况只能是停滞不前。Elders是一家通过选择真正满足其ERP支持服务需求的合作伙伴来推动自身业务发展的组织，而这样的合作伙伴能够帮助他们释放宝贵的资源来专注于其业务中更具战略意义的计划。”

关于Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球领先的企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品第三方支持服务的主要提供商以及Salesforce合作伙伴。公司致力于提供优质、超快响应和一体化应用管理和支持服务，能够让企业软件授权用户节省大量的成本，解放资源用于创新，并实现更好的业绩。来自各行各业的超过2,100家全球性组织、财富500强公司、财富全球100强公司、中型企业、公共事业部门和其他机构都选择Rimini Street作为其信赖的应用企业软件产品和服务提供商。垂询详情，请访问http://www.riministreet.com，通过@riministreet 在Twitter上关注我们，并通过Facebook 和LinkedIn关注我们。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些声明并非是历史事实，而是《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常含有以下词语：“可能”、“应”、“会”、“计划”、“打算”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“继续”、“未来”、“将”、“预计”、“展望”或其他类似词语、短语或表述。所有与Rimini Street对本新闻稿中所述产品的预计收益使用预期有关的声明均为前瞻性陈述。这些陈述取决于与Rimini Street业务有关的多个风险和不确定性因素，而且实际结果可能会发生重大变化。这些风险和不确定性因素包括但不限于，COVID-19疫情的时长和疫情对Rimini Street业务的经济、运营和财务影响，以及政府当局、客户或其他方面为防范COVID-19疫情所采取的措施；扰乱Rimini Street、其现有或潜在客户业务的灾难性事件，Rimini Street运营业务环境的变化，包括通胀和利率以及影响Rimini Street所在行业的一般性金融、经济、监管和政治条件；待决诉讼或政府调查或任何新诉讼的不利进展；以有利条款筹集额外股本或进行债务融资的需要和能力，以及Rimini Street能否从运营中产生现金流，以帮助为Rimini Street增长计划中增加的投资提供资金；Rimini Street的现金和现金等价物是否足以满足其流动性要求；Rimini Street发行在外的13.00% A轮优先股的条款和影响；税收、政府法律和法规的变化；竞争产品和定价活动；无法实现盈利性增长；客户采用Rimini Street最近推出产品和服务的情况，包括 其Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及针对Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 产品的服务以及我们预计将于近期推出的其他产品和服务；Rimini Street管理团队损失一名或多名成员；RMNI股本证券长期价值存在不确定性；以及Rimini Street将于2020年8月5日呈报的Form 10-Q季报所列标题“风险因素”项下所讨论的风险、2020年8月14日发布的有关Rimini Street于2020年8月18日完成的普通股承销公开发行补充招股文件中讨论的风险、通过Rimini Street向美国证券交易委员会提交的其他文件不时更新的风险。此外，前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日Rimini Street的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Rimini Street预计后续事件和发展将导致Rimini Street的评估发生变化。然而，尽管Rimini Street可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述，但Rimini Street特别声明，除法律规定之外，公司没有这方面义务。这些前瞻性陈述不应被看作代表Rimini Street在本新闻稿发布之日后任何日期的观点。

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