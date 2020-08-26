凯傲集团借助ESI的虚拟现实软件解决方案加快产品开发

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--工业虚拟样机软件和服务的全球性公司ESI Group为工业卡车、相关服务和供应链解决方案的全球领导者凯傲集团(KION Group)提供产品开发设计方面的支持。ESI的虚拟现实软件IC.IDO可通过减少甚至消除生产过程中对物理原型的需求，使他们能够加速其数字化转型并提高生产力。

ESI自2018年以来一直在为凯傲集团工业产品设计方法的发展提供支持。双方的合作始于凯傲位于Châtellerault的Fenwick品牌叉车的生产基地，并在2019年通过STILL和Linde Material Handling品牌得到了加强。ESI目前为该集团位于法国、德国和中国的4个生产基地提供支持。

作为与凯傲集团专家并肩合作的变革推动者，ESI是参与这家搬运巨头的工业设计工具数字化转型的公司之一。ESI的IC.IDO虚拟现实软件可通过高端可视化功能实现生产线和装配线的早期规划。实时物理仿真可确保虚拟化、已测试和已批准产品的实际行为。该服务还扩展到产品组件的维护，甚至可以在实现物理原型之前就对其进行评估。因为该解决方案能够可视化庞大而复杂的数据，所以它的实施为测试多个设计和产品“定制”方案提供了可能性。

ESI通过减少产品上市时间和总体成本来满足凯傲提高生产力的最初需求。为了实现此目标，其团队必须重新考虑“测试与学习”方法，该方法先模拟产品，再创建真实原型，然后重复此过程，直到模拟模型与真实模型匹配为止。它的另一个好处是该解决方案可被公司内所有人员使用——不仅是工业工程专家，而且包括市场和销售团队。其用户界面允许多个部门以流畅而直观的方式对原型进行操作。

Fenwick-Linde MH产品研究主管Jean-Pierre Alègre表示：“在凯傲，该工具被用于促进研发、质量、工业工程和服务部门之间的更好合作。到目前为止，它已很好地被所有用户所接受，因为其优势显而易见，并且因为跨领域交流而受到高度评价。”

ESI Group德国客户经理Bernhard Grossman总结道：“我们为支持凯傲集团的多个品牌部署此解决方案而感到自豪。生产工具的数字化通常是一条复杂的道路。这不是在过程中添加一种方法或一个新步骤，而是要彻底改进和反复检查。通过我们的虚拟现实解决方案，我们希望提供一种全球化、包容、可靠和以人为本的解决方案，以在生产开始之前就预见到人体工程学问题和工艺设计错误。”

关于ESI Group

ESI Group成立于1973年，是虚拟样机解决方案的领先创新者，也是全球工业转型的推动者。得益于在材料物理领域的独特专长，该公司在过去的45年中发展并完善了先进的仿真能力。在认识到传统的产品生命周期管理(PLM)方法中的不足之后，ESI引入了一种以工业生产力和产品性能为中心的整体方法，即Product Performance Lifecycle™，贯穿了从设计到制造再到运营的整个生命周期。ESI的业务遍及20多个国家和主要工业领域，拥有1200名高级专家，2019年的营业额为1.46亿欧元。ESI总部位于法国，在泛欧证券交易所巴黎B区上市。如需了解更多信息，请访问www.esi-group.com。

关注ESI

LinkedIn / Facebook / Twitter / Youtube

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。