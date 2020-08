Elders se cambia al soporte de Rimini Street para su software SAP

Elders Switches to Rimini Street Support for its SAP Software (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor global de productos y servicios de software empresarial, proveedor líder de soporte externo para productos de software Oracle y SAP, y socio de Salesforce, anunció hoy que Elders, una empresa agrícola de Australia, ha elegido el soporte y mantenimiento de Rimini Street para su software SAP. Al cambiarse al soporte de Rimini Street, Elders ha reducido drásticamente el costo total de las tarifas de mantenimiento y soporte para sus aplicaciones SAP. Con los ahorros realizados, Elders invertirá en servicios de tecnología para su red de sucursales, principalmente en las zonas rurales de Australia. Elders también puede ejecutar su sistema de planificación de recursos empresariales (Enterprise Resource Planning, ERP) estable durante un mínimo de 15 años desde el momento en que se cambió a Rimini Street, sin verse obligado a actualizar su versión actual de la aplicación SAP solo para seguir siendo totalmente compatible con el proveedor.

Soporte experto y receptivo con disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año

Elders brinda productos y servicios agrícolas, de ganadería, bienes raíces, seguros y otros servicios de asesoría a la industria agrícola en Australia, con un enfoque en ayudar a los clientes a tener más éxito en sus empresas agrícolas. La empresa opera en más de 250 sucursales en todo el país. Elders comenzó la búsqueda de un proveedor de soporte externo para mejorar sus niveles de servicio de soporte de aplicaciones. Eligió a Rimini Street como su proveedor de soporte en base a la reputación de la empresa de soporte ultrarreceptivo y para garantizar que sus aplicaciones SAP funcionen sin problemas.

“En promedio, tenemos alrededor de 400 empleados que utilizan el software SAP en cualquier momento todos los días, por lo que el tiempo de respuesta es fundamental para nuestras operaciones”, expresó Peveni Rajapakse, director de TI de Elders. “En el breve período transcurrido desde que hicimos el cambio, la comunicación con los ingenieros, el equipo de soporte y los gerentes de cuentas de Rimini Street ha sido excepcional, y experimentamos tiempos de respuesta excelentes para la resolución de problemas. Además, con la capacidad adicional para reinvertir en TI, podemos comenzar a buscar formas nuevas e interesantes de mejorar aún más la experiencia de nuestros clientes”.

Ofrecer mayor valor empresarial a través de la innovación

Con la capacidad adicional para reinvertir en TI, Elders planea mejorar aún más la experiencia del usuario final con innovación digital, incluida la configuración de canales de soporte digital para su fuerza de trabajo de gran volumen, lo cual liberará tiempo y recursos considerables para su personal.

Al igual que para todos los clientes de Rimini Street, Elders cuenta con un ingeniero de soporte principal (Primary Support Engineer, PSE) asignado, respaldado por un equipo de ingenieros técnicos, que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y que tiene una experiencia promedio de 15 años en el manejo del software de clientes. Además, los clientes reciben el acuerdo de nivel de servicio líder en la industria de Rimini Street, con un tiempo de respuesta garantizado de 10 minutos para problemas críticos (P1) y de 15 minutos para los casos P2.

“La innovación es la forma en que las organizaciones avanzan y se mantienen a la vanguardia, pero sin la capacidad de invertir en conjuntos de herramientas y prácticas innovadoras, lo mejor que pueden hacer dichas empresas es mantenerse a flote”, expresó Emmanuelle Hose, gerenta general regional de Rimini Street para Australia y Nueva Zelanda. “Elders es una organización que impulsará sus operaciones tras haber elegido a un verdadero socio para sus necesidades de soporte de ERP que la ayude a liberar recursos valiosos para centrarse en iniciativas más estratégicas dentro de su mercado”.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) es un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, el proveedor líder de soporte independiente para los productos de software Oracle y SAP, y socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de gestión y soporte integrados de primera calidad para aplicaciones, con la máxima capacidad de respuesta, que permiten que los licenciatarios de software empresarial logren ahorros de costos significativos, liberen recursos para la innovación y tengan mejores resultados comerciales. Más de 2100 organizaciones de la lista Fortune 500, de la lista Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otras organizaciones de una amplia gama de sectores de la industria, eligen a Rimini Street como su proveedor de productos y servicios de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com, siga a @riministreet en Twitter y busque Rimini Street en Facebook y LinkedIn.

Declaraciones a futuro

