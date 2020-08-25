WiSA 協會成員創維（SKYWORTH ）推出集成無線音頻連接功能的美茲雕塑1 （Metz Skulptur 1 ）電視和揚聲器

加州聖何塞市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--由Summit Wireless Technologies （納斯達克股票代碼：WISA ）發起創立的無線揚聲器和音頻協會（WiSA ® LLC ）今日宣布，協會成員、中國最大的電視製造商創維（SKYWORTH ）集團有限公司（港股代碼：00751 ），推出了配有無線連接技術的美茲雕塑1 （Metz Skulptur 1 ）電視和揚聲器。作為美茲黑標品牌的一部分，此次推出的產品是擁有百年曆史的奢華電視製造商美茲在全球的首發產品，目前美茲已是創維旗下品牌。

創維集團首席執行官兼總裁王志國先生表示：“將WiSA 融入到我們的雕塑1 電視中是在高端電視領域處於領先地位的關鍵因素。消費者希望將格調、性能和簡約設計進行完美結合，而這正是我們所能實現的，我們將完美的設計和改變遊戲規則的技術結合在一起，創造出一個真正令人驚嘆的家庭娛樂系統。”

美茲黑標品牌吸引了中國市場的高端消費群體，它提供了高解析度、多聲道無線揚聲器連接全新電視機產品線，以及令人驚嘆的視頻質量和出色的設計，能夠讓您在家中享受到奢華的、如電影院般的體驗。77 英寸的美茲雕塑1 的畫質表現，兼具4K 120Hz OLED自發光屏, 變色龍AI畫質芯片, 120Hz MEMC動態影像補償技術、杜比視界技術等多項技術, 支持3D LUT電影原彩。

“對於WiSA 協會成員創維、其美茲品牌以及未來家用電視的功能而言，這是一個里程碑式的時刻。” WiSA 協會總裁Tony Ostrom 表示，“美茲雕塑1 系列的推出，是在向德國設計中現代的和美學的極簡主義風格致敬，同時提供無線音頻功能，以創造令人驚嘆的環繞聲體驗。”

與美茲電視一起使用的是雕塑1 Klang 環繞揚聲器和雕塑1 低音炮，以打造3.1 家庭影院系統；環繞揚聲器具有兩個3 英寸的全頻驅動器和一個1 英寸的高頻驅動器。雕塑1 低音炮可提供高達400 瓦的功率輸出，配備了一個10 英寸的低頻驅動器，而雕塑1 電視中的揚聲器則作為系統的中心聲道，可營造真正的環繞立體聲體驗。

用戶在打開電視後，會看到一個超薄的主屏幕緩緩升起，露出一個代表美茲經典設計的精緻音箱，展現無限的動態張力。此外，美茲雕塑1 的極簡主義理念隱藏了機身文字，擺脫了傳統電視遙控器的束縛，並限制了不必要的按鈕，最終在其餘的光滑細節中突顯了德國匠造品質。

WiSA 協會成員創維是中國領先的電視產品生產商，創維旗下有四個品牌向全球銷售其產品：創維、美茲、酷開（Coocaa ）和Sinotec 。美茲雕塑1 電視和揚聲器的WiSA 認證程序計劃將於2020 年第四季度完成。

關於創維

創維集團有限公司（港股代碼：00751 ）是一家提供獨創先進的和高經濟性的技術解決方案的領先供應商，其總部位於中國“ 矽谷” 深圳市。創維集團提供消費類電子產品、顯示設備、數字機頂盒、安全監控器、網絡通信設備、半導體產品、電冰箱、洗衣機、移動電話和LED 照明設備。集團成立於1988 年，現已成為全球五大電視機品牌之一，中國顯示設備行業市場領先品牌，全球Android 電視平台三大提供商之一。有關詳細信息，請訪問：https://www.SKYWORTH.net/global。

關於WiSA, LLC

專注於無線揚聲器和音頻的WiSA 協會是一個消費電子行業聯盟，致力於創建一系列可互聯互通的標準，來支持領先品牌和製造商利用智能設備提供沉浸式聲效。來自獲得WiSA 認證的任何會員品牌的組合子系統可以相互組合使用，從而大大地提升了電影和視頻、音樂、體育、遊戲/ 電子競技等等系統的樂趣。WiSA 還可確保穩定可靠的、高解析度的、多通道和低延遲的音頻，同時消除傳統音頻系統的複雜設置。有關WiSA 的更多信息，請訪問：www.wisaassociation.org。

關於Summit Wireless 科技

Summit Wireless 科技（納斯達克股票代碼：WISA ）是為智能設備和下一代家庭娛樂系統提供沉浸式無線聲效技術的領先供應商。通過與領先的消費電子品牌和製造商合作，如三星旗下的哈曼國際、LG 電子、Klipsch 、Bang ＆Olufsen 、微軟Xbox 子公司等，Summit Wireless 為高解析度內容提供無縫的動態音頻體驗，可支持包括電影和視頻、音樂、體育、遊戲/ 電子競技等應用。Summit Wireless 是WiSA 無線揚聲器和音頻協會的創始成員，並與合作夥伴攜手在整個音頻行業推廣最可靠的互聯互通標準。Summit Wireless 的前身為Summit Semiconductor ，Inc. ，總部位於加利福尼亞州聖何塞市，並在台北、中國大陸、日本和韓國設有銷售團隊。欲了解更多信息，請訪問：www.summitwireless.com。

* 帶有W iSA Ready 認證標識的電視機、遊戲電腦和遊戲機系統可“ 隨時隨地” 將音頻傳輸到獲得WiSA Certified 認證的揚聲器，僅需插入WiSA USB 發射器並通過APP 或產品設計（如LG 等電視機）來激活用戶界面即可。

©2020 Summit Wireless Technologies, Inc. 保留所有權利。Summit Wireless Technologies 和Summit Wireless 標識是Summit Wireless Technologies, Inc. 的商標。WiSA 標識、WiSA ® 、WiSA Ready™ 和WiSA Certified™ 是WiSA LLC 的商標或認證標誌。第三方的商號、商標和產品名稱是其各自所有者的知識產權。