A plataforma SD-Edge da Benu Networks amplia o porftólio de produtos da Liberty Latin America

BURLINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--A Benu Networks e sua plataforma SD-Edge (Software-Defined Edge) foram escolhidas pela Liberty Latin America (LLA) para o lançamento de seus mais novos e inovadores produtos em resposta às mudanças no mercado desencadeadas pelo impacto do coronavírus. A plataforma já vem pronta para ser instalada, com serviços voltados aos mercados corporativos e de consumo, tornando ainda mais fácil para os fornecedores atualizar suas ofertas, reduzir o tempo de lançamento no mercado e desenvolver novos fluxos de receita.

Com ela, a LLA lançará produtos incomparáveis voltados aos Consumidores, aos Pequenos negócios e às Empresas, promovendo, ao mesmo tempo, a convergência fixo-móvel com sua presença. Ao contrário das atuais soluções no mercado, a plataforma SD-Edge oferece serviços de ponta extraordinários, que podem ser facilmente integrados uns aos outros e rapidamente ativados, caindo nas graças de clientes e prestadores de serviços.

Segundo Amilkar Torres, VP de Desenvolvimento de produtos corporativos, Liberty Latin America, "a plataforma SD-Edge é sensacional, podem acreditar. Um dos grandes desafios enfrentados nessa pandemia se refere à impossibilidade de enviar instaladores às casas das pessoas, e a plataforma nos permitiu contornar esse processo ao oferecer serviços pela nuvem. Isso tem um valor inestimável para nossos clientes que trabalham em home office, que podem agora expandir sua conectividade de nível empresarial para sua própria casa, sem nenhum problema. Essa foi uma oportunidade única para impulsionarmos as mudanças, o que de outra forma levaria anos para serem adotadas".

“Nos últimos anos, as empresas precisaram se adaptar rapidamente às mudanças desencadeadas pela pandemia do coronavírus. A transformação acentuada para um ambiente de trabalho mais remoto está levando as organizações a redefinir os limites da rede", afirma Mads Lillelund, CEO da Benu Networks. "Nosso desenvolvimento teve como foco a flexibilidade, e estou satisfeito com o fato de que, como resultado, os operadores podem facilmente mudar suas práticas de modo a atender às dinâmicas exigências, oferecendo desempenho elevado e conectividade segura aos funcionários que trabalham à distância".

A plataforma SD-Edge da Benu estimula os prestadores de serviços a adotarem rapidez e flexibilidade em suas propostas, e ampliar ou reduzir conforme os casos de uso e a flutuação do mercado. As completas interfaces de usuário nativas da nuvem, voltadas tanto a usuários em home office quanto a administradores de TI, facilitam aos prestadores de serviços o rápido lançamento de serviços com o mínimo de investimento. Serviços de ponta podem ser facilmente acionados ou não, bem como implementados de forma over-the-top (OTT) ou então integrados como parte das funções virtualizadas de Broadband Network Gateway (BNG) e WiFi access gateway (WAG) da Benu. Criada para atender às necessidades de consumidores e empresas atuais, a plataforma aberta também oferece uma ampla variedade de APIs e aplicativos. Quem já adotou a plataforma, já observa uma queda efetiva nos custos operacionais e de capital, além de atrair novas receitas de iniciativas e clientes como resultado da nova dinâmica de trabalho remoto.

Para saber mais sobre a plataforma SD-Edge e a solução de trabalho remoto, inscreva-se em nosso webinar ao vivo, que será realizado no dia 16 de setembro emhttps://bit.ly/benu_webinar_registration .

Sobre a Benu Networks:

A Benu Networks, a maior prestadora de soluções e software, ajuda a simplificar as redes periféricas mais complexas do setor. Com uma ampla coleção de produtos e soluções inovadoras e mais de uma década de experiência no setor, a empresa oferece soluções para transformar imediatamente redes de acesso legadas, gerenciar serviços com flexibilidade e trilhar o caminho da tecnologia 5G. Para mais informações, acesse o site da Benu Networks:www.benunetworks.com. Siga-nos no Twitter @benunets.

