希悦尔向先进的回收公司Plastic Energy投资

北卡罗来纳州夏洛特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--希悦尔公司(Sealed Air Corporation, NYSE: SEE)日前宣布，已与先进回收技术的行业领先公司Plastic Energy签署合作协议。此外，希悦尔还对Plastic Energy的母公司Plastic Energy Global进行了股权投资。

Plastic Energy Global成立于2012年，其目标是避免塑料废弃物进入垃圾填埋场和海洋，打造塑料循环经济。该公司总部位于伦敦，在西班牙设有两个业务分支，在西欧和亚洲拥有开发项目，并计划在未来10年内新建50处设施。

希悦尔总裁兼首席执行官Ted Doheny表示：“ 我们很高兴与Plastic Energy携手合作，以更快地开展创新，加快新技术开发，消除浪费并确保塑料循环经济。这项合作将有助于我们实现2025年的可持续发展承诺，为行业转型发展树立榜样。”

Plastic Energy创始人兼首席执行官Carlos Monreal表示：“ 我们很高兴与希悦尔开展这一新的战略合作，这将促进先进回收行业加速发展，并为越来越多的塑料提供循环解决方案。”

挑战：与废弃物作斗争

废弃物是一个全球性问题。大多数塑料废物最终或者被填埋，或者被焚化，或者被丢弃在环境中，因为它们从未被非再生型回收利用或被认为无法循环再生。从社会角度来看，我们必须扩大循环再生塑料的可选项，这一点至关重要。

机会

Plastics Energy拥有一个技术平台，可避免废塑料进入垃圾填埋场，目标是到2025年处理30万吨塑料。Plastic Energy将消费后的塑料废弃物转化为可用于生产基本包装解决方案（包括用于食品的保护性包装）的新的再生油，从而使塑料成为一种新的资源。通过与Plastic Energy的这一合作，希悦尔正帮助消除塑料废弃物，支持互补性的回收方法，并使客户能够将回收的塑料重新用于其包装。

大胆的承诺与合作

希悦尔决心通过合作、研究、开发和实施新技术，在迈向塑料循环经济的过程中发挥关键作用。

2018年，希悦尔宣布了一项大胆的可持续性与塑料承诺，承诺在2025年之前实现设计和推广的包装解决方案100%可回收或可再利用。作为该承诺的一部分，其中一项宏大的目标是使所有包装解决方案平均使用 50% 循环再生成分，其中60%来自消费后的循环再生。

该承诺还包括承诺主导与全球合作伙伴的合作，提高塑料的循环再生率和再使用率，这与对Plastic Energy的投资是一致的。2019年，希悦尔还宣布公司已加入终结塑料废弃物联盟(Alliance to End Plastic Waste)。该联盟是一个全球性的非营利组织，致力于投资各类解决方案，帮助消除环境中的塑料废弃物。

关于希悦尔

希悦尔的业务是提供妥善保护，解决关键的包装挑战，并让我们的世界变得日渐美好。我们领先的包装解决方案组合包括CRYOVAC®品牌食品包装、SEALED AIR®品牌保护性包装、AUTOBAG®品牌自动化系统和BUBBLE WRAP®品牌包装，这些品牌共同构建了一个更安全、更高效的食品供应链，并为在全球运输的贵重货物提供保护。2019年，希悦尔创造了48亿美元的销售额，公司拥有约16,500名员工，为遍布124个国家的客户提供服务。欲了解更多信息，请访问www.sealedair.com。

关于Plastic Energy

PLASTIC ENERGY在使用和开发化学回收技术方面走在前列，该技术旨在将传统上不可回收的塑料废物转变为碳氢化合物产品(TACOIL)，用于制造可回收的原始质量的塑料。目前，Plastic Energy一年330天、每天全天候在西班牙运营两家商业工厂。它是全球为数不多的已出售了数百万升再生油(TACOIL)的公司之一，这种再生油是使用专利技术从废旧塑料废物转化而来的。它在向低碳塑料循环经济过渡的领域中处于领先地位。

网站：www.plasticenergy.com；垂询更多信息：info@plasticenergy.com

网站信息

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前瞻性陈述

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