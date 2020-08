Mirinda "Rinny" Carfrae joins premier swimming and triathlon equipment brand Aqua Sphere as a global brand ambassador. (Photo: Business Wire)

VISTA, California--(BUSINESS WIRE)--Aqua Sphere, il marchio di attrezzature da nuoto e triathlon di punta, oggi ha annunciato che la triatleta campionessa del mondo Mirinda “Rinny” Carfrae entrerà a far parte della squadra come ambasciatrice globale del marchio. In quanto membro della squadra di Aqua Sphere, Carfrae si allenerà e gareggerà utilizzando la gamma di prodotti di Aqua Sphere, dall’attrezzatura per l’allenamento ai costumi e agli occhialini da gara.

Carfrae, tre volte campionessa del mondo Ironman, contibuirà a rendere noto il marchio a livello globale assieme a suo marito e collega triatleta campione del mondo, Timothy O’Donnell. Carfrae e O’Donnell fanno parte di un gruppo crescente di atleti d’elité di Aqua Sphere che include il campione del mondo Terenzo Bozzone.

“Sono molto entusiasta di far parte della squadra di Aqua Sphere assieme a mio marito Tim”.

