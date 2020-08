P.I. Works e Beeline Rússia Fazem Parceria para Transformar a Experiência da sua rede móvel para Milhões

ISTAMBUL--(BUSINESS WIRE)--Beeline, uma destacada operadora digital na Rússia, selecionou a P.I. Works por seus serviços avançados otimização de rede e pela tecnologia de automação de ponta, a fim de transformar suas operações de rede e aprimorar a experiência do cliente.

A parceria envolve a implantação da solução de Gestão de Rede Automatizada 24/7 da P.I. Works e sua solução de Gestão de Desempenho para redes 2G, 3G e 4G da Beeline com serviços que abrangem rádio, transporte e núcleo. As implementações iniciais começaram em Moscou, São Petersburgo e Krasnodar por meio de operações inteligentes de rede da Beeline.

Segundo a Beeline, os primeiros resultados da implantação mostram maior eficiência em termos de recursos de espectro, abrindo caminho para velocidades de dados mais rápidas e maior confiabilidade do serviço. A implantação também percebeu grandes melhorias nos indicadores de desempenho de rede da Beeline quanto à capacidade, acessibilidade e velocidade. Estes combinados com o conhecimento de longa data, a experiência mundial e as melhores práticas da P.I. Works contribuíram para tornar a rede da Beeline mais competitiva e centrada no cliente.

Valery Shorzhin, Vice-Presidente Executivo de Desenvolvimento Tecnológico na VimpelCom PJSC (marca Beeline), disse:

"O desenvolvimento de redes continua sendo nossa área de foco estratégico. A rede LTE está atualmente disponível em cidades russas, localizando 87% da população do país, sendo que continuamos a expandir a cobertura atendendo aos interesses de nossos clientes por meio de um ambicioso programa de desenvolvimento de redes. Para otimizar sua infraestrutura construída, a Beeline foi a primeira operadora russa a migrar para a nova geração do sistema SON. Ele melhorou o desempenho da rede em Moscou, proporcionou altas velocidades de dados e aumentou a confiabilidade dos serviços. Depois que o sistema foi implantado, a velocidade da Internet móvel em Moscou cresceu 27%. Com o novo sistema em funcionamento, a Beeline se tornará uma empresa ainda mais centrada no cliente no mercado de telecomunicações e tecnologia digital."

Zafer Genc, Diretor de Serviços de Rede da P.I. Works, disse: "Como fornecedor independente de automação, a P.I. Works dá prioridade máxima aos melhores interesses de seus clientes. Nossa experiência em serviços globais, combinada com o portfólio de automação de vários fornecedores e tecnologia, está muito bem posicionada para atender aos requisitos de qualidade, eficiência e transformação da Beeline. Estes recursos nos capacitam a entender muito melhor as necessidades de transformação de redes existentes e futuras da Beeline bem como expandir ainda mais o escopo de nossa parceria com o Veon Group."

Para saber mais sobre os serviços de rede avançados e o portfólio de automação de redes da P.I. Works, entre em contato conosco em marketing@piworks.net.

Sobre

https://pi.works/2QjNUlX

---

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.