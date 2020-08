HR-teknologiselskapet Sympa setter fart og investerer i internasjonal vekst sammen med ny eier

Sympa founders Keijo Karjalainen (on the left) and Taina Sipilä. Photo by Sympa. (Photo: Business Wire)

Sympa founders Keijo Karjalainen (on the left) and Taina Sipilä. Photo by Sympa. (Photo: Business Wire)

HELSINKI & LONDON--(BUSINESS WIRE)--HR-teknologiselskapet Sympa offentliggjorde i dag at Providence Strategic Growth (PSG) går inn som ny majoritetseier i selskapet. PSG investerer i vekstbedrifter og er datterselskapet til kapitalforvaltningsselskapet Providence Equity Partners (Providence), et av verdens ledende teknologiselskaper. Alfvén & Didrikson, en aktiv og langsiktig støttespiller for nordiske bedrifter med internasjonalt vekstpotensial, investerte i Sympa i 2016 og beholder en minoritetsandel sammen med gründerne. Edward Hughes, Aldo Mareuse og Tobias Richter i PSG blir styremedlemmer i Sympa. Finansielle betingelser ble ikke offentliggjort.

Sympa ble grunnlagt i 2005, og er i dag en av de raskest voksende leverandørene av skybaserte HR-løsninger i Norden. Selskapets mest populære produkt, Sympa HR, er et omfattende HR-system som gir bedrifter effektive verktøy for å automatisere et bredt spekter av HR-oppgaver, og hever kompetansen til personalavdelingen. PSGs investering skal fremme Sympas neste vekstfase, som fokuserer på produktutvikling og strategiske oppkjøp i hele Europa. Medgründer og adm.dir. Keijo Karjalainen vil fortsette å drive den daglige driften sammen med Sympas 140 ansatte fordelt på 8 kontorer i 5 land.

«Vi tror på Sympa fordi vi mener det er et veldrevet og spennende selskap med stort potensiale, som er i forkant av utviklingen av europeiske HR-systemer, sier Edward Hughes, adm.dir. i PSG. «Markedet vokser raskt, og det er et stort behov for avanserte digitale verktøy for personaladministrasjon, noe som innebærer en attraktiv vekstmulighet for Sympa. Vi ser frem til å samarbeide med Keijo og teamet hans for å utnytte selskapets fulle potensial og få fart på den internasjonale veksten.»

Adm.dir. og grunnlegger Keijo Karjalainen utdyper: «Vi har hele tiden vært overbevist om at det er et uutforsket behov for HR-systemer som kan håndtere alle HR-prosesser og muliggjøre datadrevet HR. Vi har også identifisert en mangel på HR-systemer for mellomstore bedrifter med virksomhet i flere forskjellige land og kompleksiteten det innebærer. Ved å imøtekomme begge disse behovene og samtidig alltid sette kunden i fokus, har Sympa hatt en fantastisk vekst. Nå som vi har PSG med på laget, er vi i en perfekt posisjon til å sikre markedsandeler utenfor Norden. Akkurat nå ser fremtiden veldig lys ut.»

I dag er Sympa en viktig støttespiller for over 700 bedrifter, herunder kjente nordiske merkevarer som Oatly, BMW, Dustin og ST1. Sympa bidrar til å utvikle sine ansatte, oppnå en mer effektiv virksomhet og ta smartere strategiske beslutninger gjennom en fullt digital HR-løsning. Red Herring har tidligere kåret Sympa til en av de 100 mest spennende oppstartsbedriftene i Asia, Europa og USA.

Om Sympa

Sympa HR er en komplett, fullt tilpasningsbar løsning som lar deg fokusere på mennesker og smarte beslutninger. Løsningen gir bedrifter en tydelig, samlet oversikt over alle ansattdata, et pålitelig verktøy for å automatisere en rekke daglige HR-oppgaver og ubegrenset integrasjon med annen programvare. Sympa HR brukes i dag gjennomsnittlig 650 000 ganger hver måned i 700 bedrifter i over 100 land. Sympa ble kåret til årets implementeringsprosjekt for HR-løsninger i 2019, og er blant de leverandørene i Europa som scorer høyest på kundetilfredshet. Les mer om Sympas HR-løsning og kunder på selskapets nettside www.sympa.com/no.

Om Providence Strategic Growth

PSG er et datterselskap av Providence Equity Partners («Providence»). PSG ble grunnlagt i 2014, og fokuserer på investeringer i mellomstore vekstbedrifter innen programvare og teknologi. Providence er et ledende globalt kapitalforvaltningsselskap som har hatt en sektorbasert tilnærming til aktive eierfond. Visjonen har vært at et engasjert team av bransjeeksperter kan bygge fremragende og varige bedrifter. Siden Providence ble grunnlagt i 1989, har selskapet investert i over 200 bedrifter, og er i dag en ledende investor med fokus på media, kommunikasjon, utdanning, programvare og service. PSG har hovedkontor i Boston, Massachusetts, med filialer i London og Kansas City. For mer informasjon om PSG, gå inn på www.provequity.com/private-equity/psg. For mer informasjon om Providence, gå inn på www.provequity.com.

Om Alfvén & Didrikson

Alfvén & Didrikson er en aktiv og langsiktig støttespiller for lidenskapelige gründere og bedrifter med ambisjoner om internasjonal vekst. Siden 2010 har Alfvén & Didrikson investert i hurtigvoksende bedrifter i Nord-Europa som Trustly, Quinyx, Mentimeter, Acast, Offerta, PE Accounting, Ftrack, Joint Academy, Transfer Galaxy, Airmee og Paligo. For mer informasjon, gå inn på www.alfvendidrikson.com.