HR-teknologiselskabet Sympa accelererer og satser på global vækst sammen med en ny ejer

Sympa founders Keijo Karjalainen (on the left) and Taina Sipilä. Photo by Sympa. (Photo: Business Wire)

HELSINKI & LONDON--(BUSINESS WIRE)--HR-teknologiselskabet Sympa offentliggjorde i dag, at de har godkendt en majoritetsinvestering fra Providence Strategic Growth (“PSG”). PSG er et datterselskab af Providence Equity Partners, en af ​​verdens førende kapitalfonde med fokus på teknologiselskaber. Det nordiske investeringsselskab Alfvén & Didrikson, der investerede i Sympa i 2016, forbliver minoritetsejere sammen med Sympas stiftere. Edward Hughes, Aldo Mareuse og Tobias Richter fra PSG sidder nu i Sympas bestyrelse. Ingen finansielle detaljer er offentliggjorte.

“Vi valgte Sympa som partner, fordi det er et veldrevet og spændende firma med stort potentiale, som er på forkant med udviklingen af ​​europæiske HR-systemer” siger Edward Hughes, CEO hos PSG. “Markedet vokser hurtigt, og virksomheder efterspørger nu avancerede digitale HR-værktøjer, hvilket skaber interessante vækstmuligheder for Sympa. Vi ser frem til at samarbejde med Keijo og hans team for at nå virksomhedens fulde potentiale og fremskynde den internationale ekspansion.”

Sympa blev grundlagt i 2005 og er i dag en af Nordens førende og hurtigst voksende leverandører af cloud-baserede HR-løsninger. Selskabets mest populære produkt, Sympa HR, er en omfattende HR-løsning for digital håndtering af HR, som giver et tydeligt overblik over medarbejderdata og HR-processer. PSG’s investering vil understøtte Sympas næste vækstfase; produktudvikling og strategisk M&A for at fremme ekspansionen i hele Europe. Medstifter og CEO Keijo Karjalainen fortsætter med at stå i spidsen for både den daglige drift og Sympas team bestående af 140 medarbejdere, fordelt på 8 kontorer i 5 lande.

“Lige siden vi grundlagde Sympa, har vi været overbevist om, at der er et uudforsket behov for HR-systemer, der kan håndtere alle HR-processer og muliggøre datadrevet HR-arbejde. Vi har også identificeret en mangel på HR-systemer til mellemstore virksomheder med aktiviteter i flere forskellige lande og den kompleksitet, det medfører. Ved at imødekomme begge disse behov og samtidig sætte kunden først, har Sympa været i stand til at vokse hurtigt, og med PSG på vores side, mener vi, at der er meget gode vilkår for at få en markedsledende position uden for vores nordiske hjemmemarkeder. Det bliver meget spændende at se, hvad fremtiden har at vise” siger Keijo Karjalainen, medstifter og CEO.

Sympa hjælper i øjeblikket mere end 700 virksomheder verden over med at fremme udviklingen af deres medarbejdere, strømline HR-processerne og træffe endnu smartere strategiske beslutninger. Sympas kunder inkluderer flere kendte brands som Dustin, LandboNord, WhiteAway, VMS Group og Napatech. Sympa har tidligere toppet IT-magasinet Red Heerings liste med de 100 mest lovende start-ups.

Om Sympa

Sympa HR er en komplet HR-løsning, der nemt kan tilpasses, så den matcher virksomheden perfekt, og brugerne kan fokuserer på medarbejderne og smart beslutningstagning. HR-løsningen giver et tydeligt og samlet overblik over alle medarbejderdata, hjælper med at automatisere en lang række af de daglige HR-opgaver og samler alle HR-data et sikkert sted. Sympa HR anvendes nu gennemsnitligt 650.000 gange hver måned i 700+ virksomheder i mere end 100 lande. I 2019 vandt Sympa ”Året HR-systemprojekt”, og har en de højeste kundetilfredshedsrater inden for HR-teknologi i Europa. Læs mere om Sympa HR-løsningen og selskabet kunder på sympa.dk.

Om Providence Strategic Growth

PSG, et datterselskab af Providence Equity Partners (“Providence”), blev etableret i 2014 og fokuserer på kapitalinvesteringer i teknologiselskaber med stærk vækst. Providence er et førende kapitalforvaltningsselskab, der har en sektorfokuseret investeringsstrategi. Siden selskabets start i 1989 har Providence investeret i mere end 200 virksomheder og er en af de førende kapitalfonde med fokus på medier, kommunikation, uddannelse, software og serviceindustrien. Providence har tidligere investeret i TDC. Selskabet har hovedsæde i Boston, USA, og kontorer i London og Kansas City. Læs mere på https://www.provequity.com.

Om Alfvén & Didrikson

Det svenske investeringsselskab Alfvén & Didrikson er et veletableret selskab, som specialiserer sig i passionerede start-ups med internationale vækstambitioner. Siden 2010 har Alfvén & Didrikson investeret i hurtigt voksende nordeuropæiske virksomheder, som eksempelvis Quinyx, Trustly, Mentimeter, Acast, Offerta og PE Accounting. Læs mere på www.alfvendidrikson.com.