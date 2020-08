Sympa versnelt haar internationale groei met behulp van een meerderheidsinvestering door Providence Strategic Growth

Sympa founders Keijo Karjalainen (on the left) and Taina Sipilä. Photo by Sympa. (Photo: Business Wire)

Sympa founders Keijo Karjalainen (on the left) and Taina Sipilä. Photo by Sympa. (Photo: Business Wire)

AMSTERDAM & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Sympa, leverancier van cloud based HR-oplossingen, heeft vandaag aangekondigd een meerderheidsinvestering door Providene Strategic Growth ("PSG") te hebben goedgekeurd. De investering zal Sympa helpen bij het versnellen van de internationale groei en productontwikkeling.

Sympa, in 2005 opgericht door broer en zus Keijo Karjalainen en Taina Sipilä, is de snelst groeiende HR-dienstverlener in Noord-Europa. Zowel de oprichters van Sympa als de Noord-Europese organisatie Alfvén en Didrikson - een private equity-investeerder die sinds 2016 in Sympa investeert – zullen minderheidsaandeelhouders van Sympa blijven.

PSG - opgericht in 2014 - is de investeringsmaatschappij voor groeikapitaal gelieerd aan vermogensbeheerder Providence Equity Partners en is een van 's werelds meest toonaangevende technologie-investeerders. PSG is gespecialiseerd in durfkapitaalinvesteringen in software- en technologie gedreven servicebedrijven. Edward Hughes, Aldo Mareuse en Tobias Richter van PSG’s team in Londen zullen als nieuwe leden toetreden tot het bestuur van Sympa. De voorwaarden van de transactie worden niet bekendgemaakt.

De investering van PSG zal Sympa's volgende groeifase ondersteunen, gericht op productontwikkeling en strategische fusies en overnames om uitbreiding door heel Europa te versnellen. Medeoprichter en CEO Keijo Karjalainen blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bedrijf en het team van 140 medewerkers in 8 kantoren verspreid over 5 landen.

"We hebben ervoor gekozen om met Sympa in zee te gaan omdat we geloven dat het een uitstekend bedrijf is dat de consolidatie in het HCM-softwaresegment in Europa zal leiden", aldus Edward Hughes, Managing Director bij PSG. "De markt groeit snel en bedrijven vragen nu om geavanceerde digitale HR-managementtools, wat een aantrekkelijke groeikans biedt voor Sympa. We kijken ernaar uit om samen met Keijo en zijn team het volledige potentieel van het bedrijf te benutten en de internationale expansie te versnellen."

"Sinds de oprichting van Sympa zijn we ervan overtuigd dat er een duidelijke vraag is naar robuustere HCM-software om het volledige scala aan HR-processen te ondersteunen en datagedreven HR te ontgrendelen. Op de internationale markt ontbreekt er nog HR-software waarmee middelgrote organisaties een breed aantal HR-processen volledig kunnen beheren. Door juist op deze vraag in te spelen hebben we de basis gelegd voor een snelle internationale groei. Met PSG aan onze zijde zijn we ervan overtuigd dat we een perfecte positie hebben om marktleiderschap te behalen buiten onze Noord-Europese thuishaven. Op dit moment ziet de toekomst er veelbelovend uit", zegt Keijo Karjalainen, CEO van Sympa.

Sympa HR is een toonaangevende HR-oplossing die organisaties niet alleen de tools biedt om HR-processen te stroomlijnen en de ontwikkeling van werknemers te bevorderen maar ook de juiste data ter beschikking stelt om besluitvorming te ondersteunen.

Sympa helpt momenteel meer dan 700 organisaties efficiënter te werken en slimmere strategische beslissingen te nemen met behulp van de volledig digitale HR-oplossing. Sympa heeft in 2019 het HR-systeem implementatieproject van het jaar gewonnen en heeft bovendien een van de hoogste klanttevredenheidspercentages in HR-technologie in Europa.

Over Sympa

Sympa HR is een complete, volledig aanpasbare oplossing die HR managers de mogelijkheid biedt om zich te focussen op werknemers en het maken van de juiste beslissingen. Het systeem biedt bedrijven een duidelijk overzicht van alle personeelsgegevens en is een betrouwbaar hulpmiddel voor het automatiseren van een breed scala aan routine HR-taken, daarnaast biedt Sympa HR een onbeperkt aantal aansluitingen met andere software. Sympa HR wordt nu gemiddeld 650.000 keer per maand gebruikt in 700 organisaties verspreid over meer dan 100 landen. Lees meer over de HR-oplossing en klanten van Sympa op https://www.sympa.com.

Over Providence Strategic Growth

PSG is gelieerd aan Providence Equity Partners ("Providence"). Sinds de oprichting in 2014 richt PSG zich op het verstrekken van groeikapitaal aan software- en technologiegedreven dienstenbedrijven in het lagere middensegment van de markt. Providence is een vooraanstaande internationale vermogensbeheerder die een pioniersrol speelde in de sectorgerichte benadering van private equity investeringen, met de visie dat een toegewijd team van deskundigen uit de industrie uitzonderlijke bedrijven van blijvende waarde kan opbouwen. Sinds de oprichting van het bedrijf in 1989 heeft Providence geïnvesteerd in meer dan 200 bedrijven en is het een toonaangevende beleggingsonderneming die zich richt op de media-, communicatie-, onderwijs-, software- en dienstensector. PSG heeft zijn hoofdkantoor in Boston, MA, met kantoren in Londen en Kansas City. Voor meer informatie over PSG, bezoek https://www.provequity.com/private-equity/psg, en voor meer informatie over Providence, bezoek https://www.provequity.com.

Over Alfvén & Didrikson

Alfvén & Didrikson is een actieve en langdurige investeerder in gepassioneerde ondernemers en teams met internationale groeiambities. Sinds 2010 heeft het team van Alfvén & Didrikson geïnvesteerd in snelgroeiende Noord-Europese bedrijven zoals Trustly, Quinyx, Mentimeter, Acast, Offerta, PE Accounting, Ftrack, Joint Academy, Transfer Galaxy, Airmee en Paligo. Zie www.alfvendidrikson.com voor meer informatie.