Vonage étend sa collaboration avec Microsoft et s’intègre désormais à Microsoft Dynamics 365

HOLMDEL, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Vonage (Nasdaq: VG), leader mondial des communications cloud aidant les entreprises à accélérer leur transformation numérique, a annoncé qu'il allait élargir son offre Vonage Contact Center en proposant une intégration transparente à Microsoft Dynamics 365.

Vonage Contact Center for Microsoft Dynamics 365 permet aux entreprises travaillant dans l'écosystème Microsoft d'exploiter des capacités d'engagement client personnalisées grâce à une solution de centre de contact cloud donnant aux agents les moyens d'accroître leur productivité, d'accéder aux données clients et d'offrir une expérience client de qualité.

« Alors que nous continuons à nous développer et à capitaliser sur le succès de notre portefeuille d'intégration, le développement de ces partenariats stratégiques donne la possibilité à Vonage de fournir des solutions et des services adaptés à chaque entreprise. Vonage leur permet ainsi de transformer leur façon de communiquer et de fonctionner, que ce soit depuis leurs bureaux ou à partir de n'importe quel endroit dans le monde », a déclaré Jay Patel, Chief Product Officer chez Vonage.

« Grâce au renforcement de notre partenariat mondial avec Microsoft, la puissante association de Vonage Contact Center et de Dynamics 365 non seulement permet d’optimiser les investissements IT de nos clients, mais fournit également aux agents les outils dont ils ont besoin pour approfondir leurs relations avec les clients grâce à des données pertinentes, des flux de travail numériques et une interface unifiée facile à utiliser ».

De plus en plus souvent, les entreprises standardisent leurs applications métier clés en utilisant des plateformes d'infrastructure comme celle de Microsoft afin de pouvoir les faire fonctionner dans le cloud. Vonage Contact Center for Microsoft Dynamics 365 s'appuie sur des solutions déjà disponibles pour les utilisateurs de Microsoft et de Vonage, avec notamment l'intégration de Vonage à Microsoft Teams.

En favorisant une solide intégration des communications dans tout l'écosystème de Microsoft, les clients de Vonage pourront bénéficier de solutions Vonage optimisées pour l'environnement Microsoft.

Vonage Contact Center for Microsoft Dynamics 365 répond également aux besoins de nombreuses entreprises qui utilisent en interne une combinaison d'outils CRM et d'applications numériques, et en particulier à celles équipées de solutions hybrides, multi-fournisseurs et propriétaires.

« Microsoft est heureux que Vonage fasse partie de l'écosystème Microsoft Business Applications, et offre sa plateforme de centre de contact aux clients et aux partenaires Microsoft Dynamics 365, a déclaré Steven Guggenheimer, Corporate Vice-President chez Microsoft.

Grâce à l'intégration de sa solution au sein de Microsoft Dynamics 365, Vonage offre une expérience de centre de contact intégrée, adaptée à l'environnement Microsoft Dynamics 365 ».

Vonage Contact Center s'intègre de façon fluide à l'application CRM d'entreprise, Dynamics 365, offrant aux agents des fonctionnalités cloud favorisant la collaboration interne et l'engagement clients partout dans le monde. Ces fonctionnalités incluent notamment :

● Expérience agent intégrée au sein d'une interface unique et unifiée

● Screen-pops (fenêtres contextuelles)

● Click-to-dial (composer en un clic)

● Routage dynamique sur tout type de données de Dynamics

● Enregistrement automatique des données dans Dynamics

● Données riches, indicateurs clés de performance, analyses

« La nouvelle intégration avec Microsoft Dynamics 365 permet aux entreprises ayant choisi la solution CRM de Microsoft pour dynamiser leur support client et leurs activités de vente de bénéficier des puissantes fonctionnalités de la famille d'applications professionnelles Vonage, a déclaré Sheila McGee-Smith, présidente et analyste principale de McGee-Smith Analytics. Au cours des deux dernières années, Vonage s'est employé à intégrer étroitement sa solution Vonage Contact Center avec sa solution de communications unifiées, Vonage Business Communications, offrant ainsi la suite intégrée de solutions de communications d'entreprise dont les entreprises ont besoin plus que jamais en cette période difficile ».

À propos de Vonage

Vonage, (Nasdaq:VG), leader mondial des communications cloud, permet aux entreprises d'accélérer leur transformation numérique. La plateforme de communications de Vonage est entièrement programmable et permet l'intégration de vidéos, de messages vocaux, du chat, de la messagerie et de la vérification au sein des solutions, flux de travail et systèmes existants. Les applications de communications unifiées et de centre de contact entièrement programmables de Vonage s’appuient sur la plateforme Vonage. Elles permettent aux entreprises de transformer leur façon de communiquer et de fonctionner, que ce soit depuis leurs bureaux ou à partir de n'importe quel endroit dans le monde. Elles les font bénéficier de leur extrême souplesse et assurent leur continuité de service.

Vonage Holdings Corp. a son siège dans le New Jersey et possède des bureaux aux États-Unis, en Europe, en Israël, en Australie et en Asie. Pour suivre Vonage sur Twitter, rendez-vous sur www.twitter.com/vonage. Pour devenir fan sur Facebook, allez sur facebook.com/vonage. Pour vous abonner à YouTube, visitez youtube.com/vonage.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.