Regierung der kanadischen Provinz Alberta und TransPod unterzeichnen Absichtserklärung über Entwicklung von 1000 km/h schnellem Hyperloop-Transportsystem

EDMONTON, Alberta, Kanada--(BUSINESS WIRE)--TransPod, die Startup-Firma, die das weltweit führende Hyperloop-System (das TransPod-System) für die Transformation der kommerziellen Verkehrsinfrastruktur entwickelt, hat heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) mit der Regierung der kanadischen Provinz Alberta bekannt gegeben. Die Erklärung sieht die Entwicklung eines sicheren Hochgeschwindigkeitsverkehrssystems in Alberta auf der Basis des 1000 km/h schnellen TransPod-Fahrzeugs vor. Durch die Unterzeichnung der Absichtserklärung wird die Anwerbung privater Investitionen erleichtert, um das mehrere Milliarden Dollar teure Infrastrukturprojekt in der Provinz Alberta zu realisieren. Innerhalb von zehn Jahren soll das Projekt schätzungsweise bis zu 38.000 Arbeitsplätze schaffen, die Wirtschaft von Alberta weiter diversifizieren, den Personen- und Güterverkehr effizienter machen und die Kohlenstoffemissionen der Provinz um bis zu 300.000 Tonnen pro Jahr senken.

Im Rahmen des Memorandums übernimmt das Verkehrsministerium von Alberta (Alberta Transportation) folgende Verpflichtungen:

Unterstützung von TransPod bei einer weiteren Machbarkeitsstudie für die Entwicklung seiner Technologie in Alberta

Bereitstellung der verfügbaren Verkehrsdaten, die TransPod zur Evaluierung der Machbarkeit seiner Technologie benötigt

Zusammenarbeit mit TransPod-Mitarbeitern bei der Suche nach einem geeigneten Grundstück für eine Teststrecke

Teilnahme an Gesprächen mit potenziellen institutionellen Anlegern

Alberta Transportation hat keine finanziellen Zusagen oder Empfehlungen im Hinblick auf das TransPod-Projekt erteilt.

Das TransPod-Projekt für Alberta ist in mehrere Phasen unterteilt:

Kurzfristig: Machbarkeitsstudie (2020-2022) Kurzfristig: Forschungs- und Entwicklungsphase (2020-2024) Mittelfristig: Bau von Teststrecken und Hochgeschwindigkeitstests (2022-2027) Langfristig: Bau einer vollständigen Städteverbindung zwischen Edmonton und Calgary (Beginn 2025)

„Die Regierung von Alberta unterstützt neue und faszinierende Möglichkeiten zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Förderung von Innovation“, so Ric McIver, Verkehrsminister von Alberta. „Im Zuge der TransPod-Machbarkeitsstudie wird Alberta Transportation wichtige Daten bereitstellen, die für die Forschung, Entwicklung, Erprobung und Errichtung einer kompletten TransPod-Strecke zwischen Edmonton und Calgary relevant sind. Wir freuen uns, dass Alberta durch dieses Projekt eine Pionierrolle im Bereich des Güter- und Personenverkehrs einnehmen wird.”

Das TransPod-System wird entwickelt mit dem Ziel, Passagiere und Güter mit Geschwindigkeiten von über 1000 km/h zwischen Städten zu befördern. Diese neue Generation von Bodenverkehrsmitteln im Ultra-Hochgeschwindigkeitsbereich, das vollelektrisch und ohne fossile Brennstoffe betrieben wird, ist für den Einsatz in allen Regionen der Welt vorgesehen. Es basiert auf einem proprietären und innovativen Design, das technologische Errungenschaften aus der Luft- und Raumfahrttechnik nutzt und von einem globalen Netzwerk von Technologiepartnern unterstützt wird. Die Höchstgeschwindigkeit des TransPod-Fahrzeugs übertrifft die eines Jets. Das Fahrzeug verkehrt am Boden auf einem geschützten, vor Wettereinflüssen geschütztem Fahrweg. Mit der Benutzerfreundlichkeit einer U-Bahn im Minutentakt vermeidet der TransPod Flugumleitungen, ist schneller als ein Flugzeuge und dreimal so schnell wie ein Hochgeschwindigkeitszug.

Das innovative und kosteneffiziente Design des TransPod-Fahrzeugs stellt einen neuen Durchbruch auf dem Weg zu einem sauberen, sicheren, kosteneffizienten und komfortablen Transportsystem dar. Das Unternehmen entwickelt diese Technologie unter Einhaltung hoher Sicherheitsstandards und in Zusammenarbeit mit den Verkehrsausschüssen der Europäischen Union und der USA.

„Mit seinem Pioniersgeist und der Partnerschaft mit TransPod steht Alberta fest an der Spitze der Innovation im Verkehrssektor“, kommentiert Sebastien Gendron, Mitbegründer und CEO von TransPod. „Durch diese strategische Vereinbarung, das die wirtschaftliche Zukunft der Provinz ohne Einsatz von Steuergeldern sichert, investiert die Provinzregierung von Alberta in die Verbesserung von Wachstums und Lebensqualität in der Region.“

„Die Technologien, die beim Wettlauf ins All entstanden sind, haben weltweit zu umfangreichen Spin-Offs geführt, und unser Ziel bei TransPod ist es, Kanada zu einer ähnlich führenden Rolle zu verhelfen“, so Ryan Janzen, Mitbegründer und CTO von TransPod. „Das Verkehrssystem der Zukunft entsteht durch bahnbrechende Innovationen – und genau daran arbeiten wir.“

Das TransPod-System wird von Regierungen und Organisationen für mehrere Projekte rund um den Globus geprüft, und das Unternehmen befindet sich derzeit in der Planungs- und Entwicklungsphase für eine Testanlage in Frankreich. In Kanada und Frankreich wird das TransPod-Fahrzeug zudem in einem Demonstrator zu sehen sein, um neue technologische Durchbrüche vorzustellen, die Teil des 1000 km/h schnellen TransPod-Systems sind.

TransPod-Projektentwurf für die Regierung der Provinz Alberta, Kanada

Über TransPod Inc.

Das Ziel von TransPod ist es, den kommerziellen Personen- und Güterverkehr zwischen Großstädten in entwickelten und aufstrebenden Märkten grundlegend zu transformieren. Das Start-up wurde 2015 gegründet, um das weltweit führende Hyperloop-System (das TransPod-System) zu entwickeln, um Menschen, Städte und Unternehmen durch ein Hochgeschwindigkeitsverkehrssystem zu verbinden, das erschwinglich und umweltverträglich ist. TransPod Inc. unterhält seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Nähere Informationen sind verfügbar unter https://transpod.com.

