亞伯達省政府與穿梭寶就開發1000公里/小時超回路列車運輸系統簽署合作備忘錄

亞伯達省艾德蒙吞--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為顛覆和重塑商業運輸而建構世界領先的超回路列車(hyperloop)系統（穿梭寶系統）的創業公司穿梭寶(TransPod Inc.)今天宣布，該公司已與加拿大亞伯達省政府簽署了一份合作備忘錄(MOU)，以支援在亞伯達省開發以1000公里/小時穿梭寶車輛為基礎的安全、高速運輸系統。這份合作備忘錄有利於吸引私人投資到該省建立一個數十億美元的基礎建設專案。該專案預計將在10年內創造多達38,000個工作職位，實現亞伯達省的經濟多元化，改善人員和貨物的有效流動，並讓亞伯達省每年減少碳排放量多達30萬噸。

該合作備忘錄將讓亞伯達省運輸部：

支援穿梭寶對在亞伯達省開發其技術的可行性展開進一步研究

適時共享可能有助於穿梭寶評估其技術可行性的可用運輸資料

與穿梭寶高階主管合作，確定可以安全容納測試軌道的合適土地

在適宜的情況下參加與潛在大型機構投資人的討論

亞伯達運輸部尚未就穿梭寶專案做出任何財務承諾或背書。

亞伯達省穿梭寶專案的階段計畫如下：

短期：可行性研究（2020-2022年） 短期：研發階段（2020-2024年） 中期：測試跑道建設和高速測試（2022-2027年） 長期：在艾德蒙吞和卡加立之間建造一條完整的城際線路（2025年開始）

亞伯達省交通部長Ric McIver表示：「亞伯達省政府正在為創造就業機會和創新提供令人興奮的新機會。透過支援穿梭寶的可行性研究，亞伯達省交通運輸部將提供重要資訊，幫助研究、開發、測試和建設艾德蒙吞與卡加立之間完整的城際穿梭寶線路。我們期待看到這項工作讓亞伯達省走在貨物和人員流動的最尖端。」

正在開發的穿梭寶系統將以超過1000公里/小時的速度在城市之間運送旅客和貨物。它不使用化石燃料，而是全電動列車，是正在開發的可在世界各地建設的新一代超高速地面交通方式。它仰賴充分利用航空工程技術的專有和創新設計，並得到了全球工程合作夥伴網路的支援。穿梭寶列車的最高速度快於噴射機，而且是在不受天氣影響的受保護的地面通道中行駛。穿梭寶的便利性等同於每隔幾分鐘發車一次的地鐵，不會出現類似於航空公司的航班改道情況，行駛速度是高鐵的三倍，比噴射機更快。

穿梭寶車輛創新且具有成本效益的設計是向著清潔、安全、經濟和舒適的運輸方式的新飛躍。該公司正與歐盟和美國運輸委員會合作開發這項具有高安全標準的技術。

穿梭寶共同創辦人兼執行長Sebastien Gendron表示：「亞伯達省的領導心態和與穿梭寶的合作關係讓其牢牢處於交通創新的尖端。透過這項既能確保該省的經濟未來，而又無需花費任何納稅人資金的策略協議，亞伯達省政府正在為改善該地區的成長和生活品質而投資。」

穿梭寶共同創辦人兼技術長Ryan Janzen表示：「太空競賽技術為全球帶來了大量附帶利益，我們對穿梭寶的願景是讓加拿大處於類似的領導地位。未來的運輸源自突破性的創新——而這正是我們在做的事情。」

有政府和組織正為其在全球的多個專案對穿梭寶進行考察，該公司在法國的一個測試設施目前正處於設計和開發階段。穿梭寶車輛還將在加拿大和法國的一個展示會中展出，以展示作為1000公里/小時穿梭寶系統一部分的新突破。

瞭解更多資訊：

致亞伯達省政府的穿梭寶專案建議書

關於穿梭寶公司

穿梭寶的目標是顛覆和重新定義已開發和新興市場中主要城市之間的商業運輸。這家新創企業成立於2015年，志在打造用經濟環保的高速運輸來連接人、城市和企業的全球領先的超回路列車系統（穿梭寶系統）。穿梭寶公司總部設在加拿大多倫多。

如需瞭解更多資訊，請造訪https://transpod.com。

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