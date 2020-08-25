艾伯塔省政府与穿梭宝就开发1000公里/小时超回路列车运输系统签署谅解备忘录

艾伯塔省埃德蒙顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为颠覆和重塑商业运输而构建世界领先的超回路列车(hyperloop)系统（穿梭宝系统）的创业公司穿梭宝(TransPod Inc.)今天宣布，该公司已与加拿大艾伯塔省政府签署了一份谅解备忘录(MOU)，以支持在艾伯塔省开发基于1000公里/小时穿梭宝车辆的安全、高速的运输系统。这份谅解备忘录有利于吸引私人投资到该省建立一个数十亿美元的基础设施项目。该项目预计将在10年内创造多达38,000个工作岗位，实现艾伯塔省的经济多元化，改善人员和货物的有效流动，并让艾伯塔省每年减少碳排放量多达30万吨。

该谅解备忘录将让艾伯塔省运输部：

支持穿梭宝对在艾伯塔省开发其技术的可行性开展进一步研究

适时共享可能有助于穿梭宝评估其技术可行性的可用运输数据

与穿梭宝高管合作，确定可以安全容纳测试轨道的合适土地

在适宜的情况下参加与潜在大型机构投资者的讨论

艾伯塔运输部尚未就穿梭宝项目做出任何财务承诺或背书。

艾伯塔省穿梭宝项目的阶段计划如下：

短期：可行性研究（2020-2022年） 短期：研发阶段（2020-2024年） 中期：测试跑道建设和高速测试（2022-2027年） 长期：在埃德蒙顿和卡尔加里之间建造一条完整的城际线路（2025年开始）

艾伯塔省交通部长Ric McIver表示：“艾伯塔省政府正在为创造就业机会和创新提供令人兴奋的新机遇。通过支持穿梭宝的可行性研究，艾伯塔省交通运输部将提供重要信息，帮助研究、开发、测试和建设埃德蒙顿与卡尔加里之间的完整的城际穿梭宝线路。我们期待看到这项工作让艾伯塔省走在货物和人员流动的最前沿。”

正在开发的穿梭宝系统将以超过1000公里/小时的速度在城市之间运送旅客和货物。它不使用化石燃料，而是全电动列车，是正在开发的可在世界各地建设的新一代超高速地面交通方式。它依托充分利用航空工程技术的专有和创新的设计，并得到了全球工程合作伙伴网络的支持。穿梭宝列车的最高速度快于喷气式飞机，而且是在不受天气影响的受保护的地面通道中行驶。穿梭宝的便利性等同于每隔几分钟发车一次的地铁，不会出现类似于航空公司的航班改道情况，行驶速度是高铁的三倍，比喷气飞机更快。

穿梭宝车辆创新且具有成本效益的设计是向着清洁、安全、经济和舒适的运输方式的新飞跃。该公司正与欧盟和美国运输委员会合作开发这项具有高安全标准的技术。

穿梭宝联合创始人兼首席执行官Sebastien Gendron表示：“艾伯塔省的领导心态和与穿梭宝的合作关系让其牢牢处于交通创新的前沿。通过这项既能确保该省的经济未来，而又无需花费任何纳税人资金的战略协议，艾伯塔省政府正在为改善该地区的增长和生活质量而投资。”

穿梭宝联合创始人兼首席技术官Ryan Janzen表示：“太空竞赛技术为全球带来了大量附带利益，我们对穿梭宝的愿景是让加拿大处于类似的领导地位。未来的运输源自突破性的创新——而这正是我们在做的事情。”

有政府和组织正为其在全球的多个项目对穿梭宝进行考察，该公司在法国的一个测试设施目前正处于设计和开发阶段。穿梭宝车辆还将在加拿大和法国的一个演示会中亮相，以展示作为1000公里/小时穿梭宝系统一部分的新突破。

了解更多信息：

致艾伯塔省政府的穿梭宝项目建议书

关于穿梭宝公司

穿梭宝的目标是颠覆和重新定义发达和新兴市场中主要城市之间的商业运输。这家初创企业成立于2015年，志在打造用经济环保的高速运输来连接人、城市和企业的全球领先的超回路列车系统（穿梭宝系统）。穿梭宝公司总部设在加拿大多伦多。

如需了解更多信息，请访问https://transpod.com。

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