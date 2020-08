ISTANBUL--(BUSINESS WIRE)--Beeline, een prominente digitale operator in Rusland, heeft P.I. Works' geavanceerde netwerkservices en geavanceerde automatiseringstechnologie om zijn netwerkactiviteiten te transformeren en de klantervaring te verbeteren.

Het partnerschap omvat de inzet van P.I. Works'24/7 geautomatiseerde netwerkbeheeroplossing en zijn prestatiebeheeroplossing voor Beeline’s 2G-, 3G- en 4G-netwerken met diensten die radio, transport en kern omvatten. De eerste uitrol begon in Moskou, Sint-Petersburg en Krasnodar dankzij intelligente operaties van het netwerk van Beeline.

