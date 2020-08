Wipro und Uniper arbeiten gemeinsam an der Implementierung einer Blockchain-basierten Handels-/Auftragsabwicklungsplattform für Flüssigerdgas (Small-scale Liquefied Natural Gas, ssLNG)

EAST BRUNSWICK, New Jersey, und BANGALORE, Indien--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Unternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozess-Dienstleistungen, gab heute die erfolgreiche Implementierung einer Blockchain-basierten Handels-/Auftragsabwicklungsplattform für Flüssigerdgas (Small-scale Liquefied Natural Gas, ssLNG) für Uniper Global Commodities SE und seine 100%ige Tochtergesellschaft Liqvis GmbH (LNG für LKWs) bekannt. Uniper SE ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland.

Die in Zusammenarbeit mit Uniper errichtete Plattform nutzt ein Konsortialmodell für alle ssLNG-Marktteilnehmer, um den Handelsmarktplatz umzugestalten. Dies führt zu höherer Markteffizienz und erheblichen Kosteneinsparungen für die Händler.

Uniper beauftragte Wipro mit dem Aufbau der Blockchain-Plattform, um der Komplexität des europäischen ssLNG-Marktes gerecht zu werden. Als Ergebnis der Implementierung wird das Warenstrommanagement in einem Markt vereinfacht, der durch umfangreiche manuelle und papierbasierte Transaktionen und hohe Betriebskosten geprägt ist. Die von Wipro implementierte Plattform bezieht mehrere Peer-to-Peer-Handelszyklus-Teilnehmer ein, ermöglicht die Platzierung von Bestellungen und Lieferungen, die Lieferung von Gütern, die Validierung des Güterzustands und die Abwicklung von Rechnungen. Darüber hinaus hilft sie Uniper bei der Optimierung des Handels, indem sie Durchlaufzeiten, Aufwand und Ineffizienzen reduziert, die Skalierbarkeit fördert und in allen Phasen des LNG-Handels für Sichtbarkeit, Transparenz und Vertrauen sorgt. Strategisch ebnet die Plattform Uniper den Weg zum marktbestimmenden Unternehmen für eine moderne, CO2-arme Versorgung mit alternativen Brennstoffen und dezentralisierten Energielösungen.

Dr. Grigory Shevchenko, Senior Account Manager Gas Supply and Origination, LNG Business Development bei Uniper, sagte: „Die Stärke von Uniper liegt in der Kundenorientierung, der Produktgestaltung und der Marktentwicklung. Darauf bauen wir auf, wenn wir in nachgelagerte, logistikintensivere Märkte eintreten, und fördern so den Einsatz innovativer Technologien zur Optimierung unserer Prozesse und Abläufe. Die Blockchain wird ein Wachstum des Geschäftsvolumens ermöglichen, ohne dass für das Transaktionsmanagement viel zusätzliches Personal benötigt wird. Dies wird für uns und unsere Partner zutreffen, die über die papierlose Blockchain-Plattform mit Uniper zusammenarbeiten werden. Die ssLNG-Handelsplattform ermöglicht eine einfache Skalierbarkeit und Erweiterungen auf der Grundlage des wachsenden Marktes. Um dies zu erreichen, haben wir gemeinsam die erforderlichen Module wie Sicherheit, dezentrales Computing und Knotenpunktnetzwerk eingeführt.“

Sarat Chand, Vice President und EMEA Utilities Business Head bei Wipro Limited sagte: „Wir freuen uns, die Small-Scale-LNG-Blockchain-Plattform für Uniper aufzubauen und zu implementieren und unterstützen ihre Initiative zur Förderung von LNG als fortschrittliche und umweltfreundliche Brennstoffalternative. Die Plattform hilft Unipers Tochter Liqvis, sicherzustellen, dass LNG für LKWs immer verfügbar ist, wann und wo es benötigt wird. Außerdem wird durch die langfristigen LNG-Lieferverträge von Uniper und die nahtlose Ausführung der Lieferkette Preissicherheit erreicht. Dies ist eine bahnbrechende Partnerschaft zwischen Wipro und Uniper. Unsere Geschäftskompetenz im Bereich Utilities ETRM in Verbindung mit unserer branchenführenden Blockchain-Expertise hat Uniper in die Lage versetzt, seine Handelsplattform zu modernisieren, Reibungsverluste zu reduzieren, die Prozesseffizienz zu verbessern und die Abrechnungen in den Geschäftsprozessen zu vereinfachen.“

Krishnakumar N Menon, Vice President – Service Transformation and Blockchain Theme Leader bei Wipro Limited sagte: „Die Handels-/Auftragsabwicklungsplattform für den ssLNG-Markt nutzt die Blockchain, um den LNG-Handelsprozess mit größerer Effizienz, Transparenz und Sicherheit zu vereinfachen. Intelligente Verträge, die in der Plattform verwendet werden, automatisieren Prozesse wie Bedarfserstellung, Handelsbestätigung, Sendungserstellung, Lagerung, Rechnungserstellung und -abrechnung, was zu weniger manuellen Eingriffen führt. Die Blockchain-basierte Plattform bringt Uniper und seinen Kunden Vorteile in ihren Handelszyklen, indem sie die Digitalisierung und den Austausch von Dokumenten, die gemeinsame Nutzung von Informationen in Echtzeit und Warnmeldungen für einen unveränderlichen Prüfpfad der durchgeführten Aktivitäten ermöglicht.“

Wipro ist ein anerkannter Marktführer im Bereich der Implementierung der Blockchain-Technologie für seine Kunden und bietet strategische Beratungs- und Consulting-Dienstleistungen in Kombination mit einem starken Portfolio von Branchenlösungen, Plattformen und Patenten, gepaart mit einem Ökosystem von Technologiepartnern, Konsortien, Regulierungsbehörden aus der Industrie und der akademischen Welt. Wipro ist bestrebt, starke Blockchain-Gemeinschaften zu schaffen und gleichzeitig Talente für den Aufbau umfassender technologischer Expertise über mehrere führende Blockchain-Plattformen wie Hyperledger Fabric, Ethereum, Quorum, Corda, Multichain, Hyperledger Indy und Hyperledger Sawtooth zu entwickeln. Das Unternehmen ist zudem Teil einer Reihe von Konsortien und Allianzen für Distributed-Ledger-Technologie, darunter das Hyperledger-Project, die Ethereum Enterprise Alliance, die Energy Web Foundation und die Blockchain in Transport Alliance. Um mehr zu erfahren, klicken Sie bitte hier.

Über Uniper

Uniper ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitern und Geschäftstätigkeiten in mehr als 40 Ländern. Mit einer installierten Erzeugungskapazität von rund 34 GW gehört Uniper zu den weltweit größten Stromerzeugern. Zu den Hauptaktivitäten des Unternehmens gehören die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der weltweite Energiehandel, einschließlich eines diversifizierten Gasportfolios, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen Europas macht. Im Jahr 2019 verkaufte Uniper ein Gasvolumen von etwa 220 Milliarden Kubikmeter. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist der drittgrößte börsennotierte deutsche Energieversorger. Im Rahmen seiner neuen Strategie strebt Uniper an, in Europa bis 2035 CO2-neutral zu werden.

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratungen und Geschäftsabläufe und bietet Lösungen an, mit deren Hilfe die Kunden ihre Geschäfte besser führen können. Wipro ermöglicht aufgrund seiner weitreichenden Branchenerfahrung und seines umfassenden Überblicks über „Business through Technology“ positive Geschäftsergebnisse. Durch die Kombination von digitalen Strategien, kundenorientiertem Design, modernen Analyseverfahren und Methoden der Produktentwicklung unterstützt Wipro seine Kunden beim Aufbau erfolgreicher und anpassungsfähiger Geschäfte. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceangebot und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und guter Unternehmensbürgerschaft. Das Unternehmen beschäftigt über 180.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.wipro.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Ansichten von Wipro bezüglich zukünftiger Ereignisse dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und sich außerhalb der Kontrolle von Wipro befinden. Solche Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen bezüglich der Wachstumsaussichten von Wipro, seiner zukünftigen finanziellen Betriebsergebnisse sowie seiner Pläne, Erwartungen und Absichten, sind jedoch nicht darauf beschränkt. Wipro weist die Leser darauf hin, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den durch solche Aussagen vorhergesagten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf Fluktuationen bei unseren Einnahmen, Umsätzen und Gewinnen, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu steuern, den Abschluss geplanter unternehmerischer Maßnahmen, den intensiven Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorteil aufrechtzuerhalten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachleute einzustellen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei Festpreis- und Zeitrahmenverträgen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Geschäftstätigkeiten zu steuern, eine verringerte Technologienachfrage in unseren Hauptschwerpunktbereichen, Störungen in den Telekommunikationsnetzen, unsere Möglichkeiten, potenzielle Übernahmen erfolgreich abzuschließen und zu integrieren, die Haftung für Schäden aus unseren Dienstleistungsverträgen, den Erfolg der Unternehmen, in die wir strategische Investitionen tätigen, die Rücknahme steuerlicher staatlicher Anreize, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen bei der Kapitalbeschaffung oder beim Erwerb von Unternehmen außerhalb Indiens, die unbefugte Nutzung unseres geistigen Eigentums und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, die unser Geschäft und unsere Industrie beeinträchtigen. Die durch die COVID-19-Pandemie verursachten Umstände könnten die Technologieinvestitionen senken, sich negativ auf die Nachfrage nach unseren Produkten auswirken, die Ausgabenquote der Kunden beeinflussen und sich negativ auf die Fähigkeit oder Bereitschaft unserer Kunden auswirken, unsere Angebote zu kaufen, Kaufentscheidungen potenzieller Kunden verzögern, unsere Fähigkeit zur Bereitstellung von Beratungsdiensten vor Ort sowie unsere Unfähigkeit, unsere Kunden zu beliefern, beeinträchtigen oder die Bereitstellung unserer Angebote verzögern. All dies könnte sich negativ auf unsere zukünftigen Umsätze, Betriebsergebnisse und die finanzielle Gesamtperformance auswirken. Unsere Geschäftstätigkeit kann zudem durch eine Reihe externer Faktoren im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie negativ beeinflusst werden, die sich unserer Kontrolle entziehen. Weitere Risiken, die sich auf unsere zukünftigen Betriebsergebnisse auswirken könnten, sind in unseren bei der United States Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Jahresberichte auf Formular 20-F. Diese Einreichungen sind unter www.sec.gov verfügbar. Es ist möglich, dass wir mitunter schriftlich und mündlich zusätzliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, darunter Aussagen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sowie in unseren Aktionärsberichten enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, von uns oder in unserem Namen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

