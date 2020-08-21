Thales泰雷茲擴大技術合作夥伴生態系統，以加速企業的雲端運算和數位化轉型計畫

巴黎拉德芳斯區--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--泰雷茲(Thales)宣布將其資料保護生態系統擴展到300多家技術合作夥伴，讓企業可以降低網路風險並在區塊鏈、雲端、DevOps、IoT和程式碼簽署等新市場中確保其數位化轉型計畫的安全。

泰雷茲擴展後的技術整合現在包括500多項IT產品和服務，它使更多的組織能夠將其資料加密、硬體安全模組、金鑰管理和存取管理技術與其現有的IT基礎架構和雲端服務整合在一起，以保護應用程式、資料和身分。這將使組織能夠為買家的旅程實施集中式的資料保護和存取管理控制

泰雷茲雲端保護和授權活動(delete these 2 character)資深副總裁Sebastien Cano表示：「現在，雲端和數位化轉型的使用已成為任何現代公司的基石。但最重要的是，營運者從一開始就將安全性計畫整合到他們的流程中來實現這項目標。透過將我們的資料保護產品和服務與數百家技術合作夥伴的整合，我們可以確保客戶及其敏感資料在整個轉型過程中得到保護，並始終處於其產業的最尖端技術。」

保護區塊鏈

泰雷茲正在與推動區塊鏈技術採用的領先公司合作，透過整合其Luna Network硬體安全模組(HSM)作為信任與保護區塊鏈交易的安全。最近，泰雷茲將其Luna Network HSM與CLS Group以及Hyperledger進行了整合。CLS Group是專用於保護加密金鑰生命週期的專用加密處理器，Hyperledger是由Linux基金會主持的旨在推動跨產業區塊鏈技術的多專案開放原始碼協作專案。

實現安全的雲端轉型

如今，組織平均使用29種雲端服務來滿足其協作、運算、客戶關係管理和儲存需求。泰雷茲正在將雲端金鑰管理和存取管理解決方案與AWS、Azure、Box、Office365和Slack等使用最廣泛的雲端平臺和服務整合，來幫助公司確保雲端移轉的安全性。

泰雷茲的SafeNet Trusted Access協助組織能夠在雲端轉型計畫中實現更現代化的IT和身分與存取管理(IAM)方案。例如，與IGA供應商（如SailPoint）的整合可實現安全的身分治理和身分管理工作流程；利用BeamdTrust之類的PAM解決方案在存取點保護授權使用者的安全；與CipherCloud的CASB解決方案配合使用以實現連續的身分驗證和存取控制。

保護混合IT環境

雖然組織正在迅速採用雲端服務並將基礎架構移轉到雲端，但大多數組織仍採用混合IT環境。他們這樣做所面臨的主要挑戰之一是如何建立現代IAM與雲端IAM方案之間的橋樑。為此，SafeNet Trusted Access與F5 BIG IP的整合使企業能夠為雲端服務實作智慧SSO，同時保護內部部署的舊版應用程式。

F5安全副總裁兼總經理John Morgan表示：「無論在哪個行業，資料和應用程式都在迅速地成為任何組織的命脈。為了達到成功實現數位轉型的客戶來說，應用程式及其底層資料必須是安全的。透過加入泰雷茲合作夥伴生態系統，我們將延續長期的合作關係，幫助客戶透過安全的數位化轉型推動積極的業務成果。」

實現DevOps信任

數位憑證在DevOps工作流程中扮演著不可或缺的角色，可確保橫跨使用者、設備和應用程式的身分驗證。安全身分和認證能在企業基礎架構、管道、程式碼和容器內建立信任。泰雷茲的DevOps技術合作夥伴已擴大至包括Red Hat、HashiCorp、Kubernetes、VMWare Tanzu、Docker和Google，以保護DevOps，使客戶能夠實現自動化、規模化和雲端原生應用程式以及數位化轉型的好處。

保護IoT中的身分和資料

為了保護、管理和認證在物聯網中建立的數十億身分，泰雷茲最近擴展了其HSM、資料加密和金鑰管理解決方案與領先的IoT安全解決方案供應商的整合，如思科、微軟、 DigiCert、Sectigo、GlobalSign、KeyFactor和Venafi，以幫助組織保護未來數年內將要建立的數十億身分。

程式碼簽署成為企業不可或缺的服務

對於幾乎所有需要將程式碼散發給客戶和合作夥伴的組織來說，程式碼簽署已經成為推展業務的基本要素。程式碼簽署可驗證特定程式碼集的發布者是誰，並證明自簽署以來程式碼沒有被修改。依據已簽署的軟體所提供的憑證，讓使用者在安裝前能確定軟體來自合法來源的一種關鍵方法。如今許多軟體市場，包括行動應用程式商店，都要求程式碼符合特定的數位簽章要求。

這些要求之一是要求申請人使用FIPS 140-2 2級認證 的硬體解決方案來產生和儲存其私密金鑰。這類解決方案可以是保護身分（無論是伺服器、虛擬化伺服器還是使用者）的硬體安全模組(HSM)。泰雷茲的HSM透過將簽署資料儲存在硬體設備中進一步提高了安全性，從而確保程式碼檔案的真實性和完整性。泰雷茲的程式碼簽署合作夥伴包括Adobe、DigiCert、Garantir GlobalSign、Keyfactor、微軟和Venafi。

關於泰雷茲 作為全球技術的領導者，今天的泰雷茲（泛歐證券交易所：HO）正在傾力打造明日世界。集團為其所在的五大市場，包括航空、航太、軌道交通、數位身分與安全，以及防務領域的客戶提供產品、服務及解決方案。泰雷茲全球83,000名員工遍布68個國家，2019年的銷售收入達190億歐元（含金雅拓）。 泰雷茲尤其致力於在數位化創新方面的投入，在互聯互通、巨量資料、人工智慧與網路安全四大科技領域幫助各類企業、機構和政府從容因應每個決策關頭。

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