Wipro et Uniper collaborent pour mettre en œuvre une plateforme de négoce/d’exécution de gaz naturel liquéfié à petite échelle (ssLNG) basée sur la technologie blockchain

EAST BRUNSWICK, New Jersey et BANGALORE, Inde--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société de premier plan spécialisée dans les technologies de l’information, le conseil et les services de processus d’affaires, a annoncé aujourd’hui la mise en œuvre réussie d’une plateforme de négoce/d’exécution du gaz naturel liquéfié à petite échelle (small-scale liquefied natural gas, ssLNG) basée sur la technologie blockchain pour Uniper Global Commodities SE et sa filiale en propriété exclusive spécialisée dans le GNL pour camions, Liqvis GmbH. Uniper SE est une société énergétique internationale de premier plan basée en Allemagne.

La plateforme construite en collaboration avec Uniper utilise un modèle de consortium pour tous les acteurs du marché ssLNG afin d’aider à transformer l’espace du négoce, ce qui se traduit par une efficience du marché et par des économies de coûts significatives pour les négociants.

Uniper a choisi Wipro pour bâtir la plateforme blockchain afin de répondre à la complexité du marché européen du ssLNG. Grâce à cette mise en œuvre, la gestion des flux de marchandises est simplifiée dans un marché caractérisé par un grand nombre de transactions manuelles et papier et par des coûts opérationnels élevés. La plateforme mise en œuvre par Wipro fait intervenir plusieurs participants au cycle de négoce entre pairs, et permet le placement des commandes et de l’approvisionnement, la livraison des marchandises, la validation de l’état des marchandises et le règlement des factures. Elle aide également Uniper à rationaliser les échanges en réduisant les délais d’exécution, les efforts et les inefficacités, tout en assurant l’évolutivité et la visibilité, la transparence et la confiance à toutes les étapes du commerce de GNL. Sur le plan stratégique, elle ouvre la voie pour permettre à Uniper de devenir un acteur essentiel du marché de l’approvisionnement moderne de carburants alternatifs et de solutions énergétiques décentralisées avec une faible empreinte carbone.

Le Dr Grigory Shevchenko, directeur principal des de comptes, approvisionnement et production de gaz, développement des affaires GNL chez Uniper , a déclaré : « La force d’Uniper réside dans son orientation client, sa création de produits et son développement sur le marché. Nous tablons sur cette force pour pénétrer des marchés en aval plus lourds en logistique, et encourager l’utilisation de technologies innovantes afin d’optimiser nos processus et nos opérations. La technologie blockchain va permettre une croissance du volume d’affaires sans nécessiter le recours à une grande augmentation des effectifs pour gérer les transactions. Cela vaudra aussi bien pour nous que pour nos partenaires qui traiteront avec Uniper via la plateforme blockchain dématérialisée. La plateforme de négoce de ssLNG assure une évolutivité facile et des améliorations au vu de ce marché en pleine expansion. Pour y parvenir, nous avons déployé conjointement des éléments fondamentaux tels que la sécurité, l’informatique distribuée et les nœuds du réseau. »

Sarat Chand, vice-président et directeur commercial des services publics pour la région EMOA chez Wipro Limited a confié pour sa part : « Nous sommes ravis de créer et de mettre en œuvre la plateforme blockchain de GNL à petite échelle pour Uniper et de soutenir leur initiative visant à promouvoir le GNL comme combustible alternatif avancé et respectueux de l’environnement. La plateforme aide Liqvis, la filiale d’Uniper spécialisée dans le GNL pour camions, à garantir la pleine disponibilité du GNL quand et où cela est nécessaire ainsi que la sécurité des prix grâce aux contrats d’approvisionnement en GNL à long terme d’Uniper et à une exécution parfaite au niveau de la chaîne d’approvisionnement. Il s’agit d’un partenariat historique entre Wipro et Uniper. Notre compétence commerciale en termes d’ETRM (négoce d’énergie et gestion des risques) dans les services publics, combinée à une expertise de pointe en matière de technologie blockchain, a permis à Uniper de moderniser sa plateforme de négoce, de réduire les frictions, d’améliorer l’efficacité des processus et de simplifier les règlements dans le cadre des processus commerciaux. »

Krishnakumar N Menon, vice-président de la transformation des services et responsable du thème blockchain chez Wipro Limited, a ajouté : « La plateforme de négoce/d’exécution pour le marché du ssLNG tire parti de la technologie blockchain pour simplifier le processus de négoce du GNL avec une efficacité, une transparence et une sécurité accrues. Les contrats intelligents utilisés au sein de la plateforme automatisent les processus tels que la création de la demande, la confirmation des accords, la création de l’expédition, l’avitaillement, la génération et le règlement des factures, permettant ainsi de réduire le nombre d’interventions manuelles. La plateforme de type blockchain est avantageuse pour Uniper et ses clients dans leurs cycles de négoce, car elle permet la numérisation et l’échange des documents, le partage en temps réel des informations et la génération d’alertes pour une piste d’audit inaltérable des activités exercées. »

Wipro est un leader reconnu dans la mise en œuvre de la technologie blockchain pour ses clients, fournissant des services de conseil stratégique ainsi qu’un vaste portefeuille de solutions sectorielles, de plateformes et de brevets, et travaillant en jumelage avec un ensemble de partenaires technologiques, de consortiums, d’organismes de réglementation de l’industrie et d’universités. Wipro s’est engagée à créer des communautés blockchain fortes tout en développant les talents nécessaires pour édifier une vaste expertise technologique sur de multiples plateformes blockchain de premier plan, parmi lesquelles Hyperledger Fabric, Ethereum, Quorum, Corda, Multichain, Hyperledger Indy et Hyperledger Sawtooth. La société fait également partie de nombreux consortiums et alliances sur la technologie des registres distribués, notamment le projet Hyperledger, l’Ethereum Enterprise Alliance, l’Energy Web Foundation et la Blockchain in Transport Alliance. Pour en savoir plus, cliquez ici.

À propos d’Uniper

Uniper est une société énergétique internationale de premier plan qui compte environ 11 500 employés et qui est présente dans plus de 40 pays. Avec environ 34 GW de capacité de production installée, Uniper fait partie des plus grands producteurs d’énergie dans le monde. Ses principales activités comprennent la production d’électricité en Europe et en Russie, ainsi que le commerce mondial de l’énergie, avec notamment un portefeuille gazier diversifié qui fait d’Uniper l’une des principales sociétés gazières européennes. En 2019, Uniper a vendu un volume de gaz d’environ 220 milliards de mètres cubes. La société, dont le siège est à Düsseldorf, est la troisième plus grande entreprise de services publics allemande cotée en bourse. Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, Uniper vise à atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici 2035.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société de premier plan, spécialisée dans les technologies de l’information, le conseil et les services de processus d’affaires, qui fournit des solutions permettant à ses clients de faire de meilleures affaires. Wipro obtient des résultats commerciaux gagnants, grâce à son expérience approfondie dans le secteur, et à sa vision à 360 degrés des « Affaires à travers la technologie ». En combinant sa stratégie numérique, sa conception centrée sur le client, ses analyses sophistiquées et son approche d’ingénierie du produit, Wipro aide ses clients à générer des affaires adaptatives à succès. Wipro, une société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement envers la durabilité et son comportement de bon citoyen corporatif, possède un effectif dévoué de plus de 180 000 personnes au service de ses clients répartis sur 6 continents. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.wipro.com.

Déclarations prévisionnelles et mises en garde

Les déclarations prospectives contenues dans ce document représentent les convictions de Wipro concernant les événements futurs, dont beaucoup sont par nature, intrinsèquement incertains, et échappent au contrôle de Wipro. Ces déclarations incluent, sans y être limitées, des déclarations concernant les perspectives de croissance de Wipro, ses futurs résultats d’exploitation financiers, de même que ses plans, attentes et intentions. Wipro avertit les lecteurs que les déclarations prévisionnelles contenues dans les présentes sous-entendent des risques et des incertitudes qui pourraient faire varier sensiblement les résultats réels des résultats anticipés par de telles déclarations. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans limitation, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, de notre chiffre d’affaires et de nos bénéfices ; notre capacité à générer et à gérer la croissance, à compléter les actions corporatives proposées ; une concurrence intense dans les services informatiques ; notre capacité à conserver notre avantage concurrentiel en termes de coûts ; l’augmentation des salaires en Inde ; notre capacité à attirer et fidéliser des professionnels hautement qualifiés ; le dépassement des délais et des coûts sur les contrats à prix et à durée fixes ; la concentration de la clientèle ; les restrictions sur l’immigration ; notre capacité à gérer nos opérations internationales ; une demande réduite pour la technologie dans nos domaines d’intérêt clés ; les perturbations des réseaux de télécommunications ; notre capacité à mener à bien et intégrer nos acquisitions potentielles ; notre responsabilité en cas de dommages liés à nos contrats de service ; le succès des sociétés dans lesquelles nous faisons des investissements stratégiques ; le retrait des incitations fiscales gouvernementales ; l’instabilité politique ; les guerres ; les restrictions juridiques sur la levée de capitaux ou l’acquisition d’entreprises en dehors de l’Inde ; l’utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et une conjoncture économique générale défavorable pour notre entreprise et notre industrie. La situation causée par la pandémie de COVID-19 pourrait réduire les dépenses technologiques, réduire la demande pour nos produits, affecter le taux de dépenses des clients, et nuire à la capacité ou à la volonté de nos clients d’acheter nos produits, retarder les décisions d’achat des clients potentiels, nuire à notre capacité à fournir des services de conseil sur site et à notre capacité de livraison à nos clients, ou à retarder la fourniture de nos produits, ce qui pourrait nuire à nos ventes futures, à nos résultats d’exploitation et à l’ensemble de notre performance financière. Nos opérations pourraient également être compromises par toute une gamme de facteurs externes liés à la pandémie de COVID-19, qui échappent à notre contrôle. Les autres risques susceptibles d’avoir des répercussions sur nos résultats d’exploitation futurs sont décrits plus en détail dans les documents que nous déposons auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, notamment, et sans y être limités, nos rapports annuels sur Formulaire 20-F. Ces documents sont disponibles sur www.sec.gov. Il se peut que nous soyons parfois amenés à faire des déclarations prévisionnelles supplémentaires, écrites et orales, et ceci pourra inclure les déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, et dans nos rapports destinés aux actionnaires. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les déclarations prévisionnelles qui pourraient être formulées de temps à autre par nous ou en notre nom.

