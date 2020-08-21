国泰君安国际携手蔚来与宁德时代，助力新能源汽车电池产业创新发展做优、做强基础上突破发展，以金融支持实体经济

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--国泰君安国际控股有限公司（「国泰君安国际」或「公司」，与其附属公司称为「集团」，股份代号：1788.HK）宣布，集团将携手蔚来汽车（「蔚来」）、宁德时代新能源科技股份有限公司（「宁德时代」）和湖北省科技投资集团有限公司（「湖北科投」）三家企业，共同助力新能源汽车电池产业的创新发展，以行动落实、响应国家 “以金融支持实体经济”的政策，同时将支持武汉蔚能电池资产有限公司（「蔚能」），推动「车电分离」在新能源汽车行业的发展，推出电池租用服务BaaS（Battery as a Service）。

作为蔚能的首轮参与者，国泰君安国际表示：「新能源汽车行业是国家重点政策发展方向，随着未来新能源汽车中车电分离车型比例将逐步增加，蔚能的前景将是一片蓝海。近年来集团在发展策略上审时度势，坚持在做优、做强的坚实基础上突破发展。尽管2020年上半年疫情影响全球经营环境和经济增长，但公司的财务状况和资产负债表取得实质性提升。在高科技与创新行业的驱动下，中国经济的发展蹄疾而步稳。国泰君安国际通过此次合作，积极响应国家“以金融支持实体经济”政策，以实际行动助力相关政策的落地和执行，促进新能源汽车电池行业的持续和健康的发展。与此同时，集团希望通过参与更多优质、稀有、且有潜力的项目，为客户带来更丰富的产品组合，亦在中长期促进集团企业融资和财富管理的蓬勃发展及各业务间的有机协同。」

武汉蔚能电池资产公司是基于发展「换电」与「车电分离」业务模式的电池资产管理公司，蔚能以蔚来品牌为依托，计划逐步将业务扩展至所有电动车品牌。电池租用服务 BaaS提供了车电分离、电池租用、可充可换可升级的全面服务，是技术与商业模式的突破式创新，指用户在购车时不需购买电池包，根据自身实际使用需求选择租用不同容量的电池包，按月支付服务费，并且和电池购买用户一样，可享受换电服务和电池灵活升级服务。

关于国泰君安国际：

国泰君安国际（港交所上市代号：1788.HK)是中国证券公司国际化的先行者和引领者。公司是首家通过首次公开发售方式于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。以香港为业务基地，国泰君安国际提供多样化综合金融服务，核心业务包括：财富管理、企业融资、贷款及融资、资产管理与金融产品。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予「Baa2/Prime-2」及「BBB+/A-2」 长期发行人评级。公司控股股东国泰君安证券股份有限公司是中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。

关于蔚来：

蔚来（纽交所上市代号：NIO）是一家全球化的智能电动汽车公司，于2014年11月成立。蔚来致力于通过提供高性能的智能电动汽车与极致用户体验，为用户创造愉悦的生活方式。蔚来在上海、合肥、北京、圣何塞、慕尼黑以及牛津等全球多地设立研发与生产机构；在中国市场初步建立了覆盖全国的用户服务体系，并于2018年9月12日在美国纽交所（“NYSE”）上市。截至目前，蔚来已上市三款智能电动车产品，分别为智能电动旗舰SUV蔚来ES8、智能电动全能SUV蔚来ES6和智能电动轿跑SUV蔚来EC6。

关于宁德时代

宁德时代新能源科技股份有限公司(深交所上市代号：300750.SZ)是全球领先的锂离子电池研发制造公司，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。公司总部位于中国福建省宁德市，并在中国江苏溧阳、青海西宁和四川宜宾，以及德国慕尼黑、法国巴黎、日本横滨、美国底特律等地设有子公司。此外，公司在福建、江苏、青海和四川布局了电池生产制造基地，首个海外工厂落户于德国图林根州埃尔福特。根据SNE统计，公司连续三年电池使用量领先全球。

关于湖北科投

湖北省科技投资集团有限公司（简称“湖北科投”）于2005年7月由东湖高新区管委会出资组建成立，公司注册资本400亿元，承担着东湖高新区“重大基础设施建设、产业园区建设、重点产业投资、科技金融服务、国有资产运营”五大职能。截至2019年年底，湖北科投总资产规模约1600亿元，集团本部参控股企业80余家, 是光谷最大的国有控股集团。未来十年，湖北科投将努力构建“科技园区+产业集群+城市配套”三位一体的商业模式，打造成为光谷的“产业培育商”和“城市服务商”。

此新闻稿由博达浩华国际财经传讯集团代国泰君安国际控股有限公司发布。