國泰君安國際攜手蔚來與寧德時代，助力新能源汽車電池產業創新發展做優、做強基礎上突破發展，以金融支援實體經濟

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」或「公司」，與其附屬公司稱為「集團」，股份代號：1788.HK）宣佈，集團將攜手蔚來汽車（「蔚來」）、寧德時代新能源科技股份有限公司（「寧德時代」）和湖北省科技投資集團有限公司（「湖北科投」）三家企業，共同助力新能源汽車電池產業的創新發展，以行動落實、回應國家 “以金融支援實體經濟”的政策，同時將支持武漢蔚能電池資產有限公司（「蔚能」），推動「車電分離」在新能源汽車行業的發展，推出電池租用服務BaaS（Battery as a Service）。

作為蔚能的首輪參與者，國泰君安國際表示：「新能源汽車行業是國家重點政策發展方向，隨著未來新能源汽車中車電分離車型比例將逐步增加，蔚能的前景將是一片藍海。近年來集團在發展策略上審時度勢，堅持在做優、做強的堅實基礎上突破發展。儘管2020年上半年疫情影響全球經營環境和經濟增長，但公司的財務狀況和資產負債表取得實質性提升。在高科技與創新行業的驅動下，中國經濟的發展蹄疾而步穩。國泰君安國際通過此次合作，積極回應國家“以金融支援實體經濟”政策，以實際行動助力相關政策的落地和執行，促進新能源汽車電池行業的持續和健康的發展。與此同時，集團希望通過參與更多優質、稀有、且有潛力的專案，為客戶帶來更豐富的產品組合，亦在中長期促進集團企業融資和財富管理的蓬勃發展及各業務間的有機協同。」

武漢蔚能電池資產公司是基於發展「換電」與「車電分離」業務模式的電池資產管理公司，蔚能以蔚來品牌為依託，計畫逐步將業務擴展至所有電動車品牌。電池租用服務 BaaS提供了車電分離、電池租用、可充可換可升級的全面服務，是技術與商業模式的突破式創新，指用戶在購車時不需購買電池包，根據自身實際使用需求選擇租用不同容量的電池包，按月支付服務費，並且和電池購買用戶一樣，可享受換電服務和電池靈活升級服務。

關於國泰君安國際：

國泰君安國際（港交所上市代號：1788.HK)是中國證券公司國際化的先行者和引領者。公司是首家通過首次公開發售方式于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。以香港為業務基地，國泰君安國際提供多樣化綜合金融服務，核心業務包括：財富管理、企業融資、貸款及融資、資產管理與金融產品。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2/Prime-2」及「BBB+/A-2」 長期發行人評級。公司控股股東國泰君安證券股份有限公司是中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。

關於蔚來：

蔚來（紐交所上市代號：NIO）是一家全球化的智慧電動汽車公司，於2014年11月成立。蔚來致力於通過提供高性能的智慧電動汽車與極致用戶體驗，為用戶創造愉悅的生活方式。蔚來在上海、合肥、北京、聖約瑟、慕尼克以及牛津等全球多地設立研發與生產機構；在中國市場初步建立了覆蓋全國的使用者服務體系，並於2018年9月12日在美國紐交所（“NYSE”）上市。截至目前，蔚來已上市三款智慧電動車產品，分別為智慧電動旗艦SUV蔚來ES8、智能電動全能SUV蔚來ES6和智能電動轎跑SUV蔚來EC6。

關於寧德時代

寧德時代新能源科技股份有限公司(深交所上市代號：300750.SZ)是全球領先的鋰離子電池研發製造公司，專注於新能源汽車動力電池系統、儲能系統的研發、生產和銷售，致力於為全球新能源應用提供一流解決方案。公司總部位於中國福建省寧德市，並在中國江蘇溧陽、青海西寧和四川宜賓，以及德國慕尼克、法國巴黎、日本橫濱、美國底特律等地設有子公司。此外，公司在福建、江蘇、青海和四川佈局了電池生產製造基地，首個海外工廠落戶于德國圖林根州埃爾福特。根據SNE統計，公司連續三年電池使用量領先全球。

關於湖北科投

湖北省科技投資集團有限公司（簡稱“湖北科投”）於2005年7月由東湖高新區管委會出資組建成立，公司註冊資本400億元，承擔著東湖高新區“重大基礎設施建設、產業園區建設、重點產業投資、科技金融服務、國有資產運營”五大職能。截至2019年年底，湖北科投總資產規模約1600億元，集團本部參控股企業80餘家, 是光穀最大的國有控股集團。未來十年，湖北科投將努力構建“科技園區+產業集群+城市配套”三位一體的商業模式，打造成為光穀的“產業培育商”和“城市服務商”。

此新聞稿由博達浩華國際財經傳訊集團代國泰君安國際控股有限公司發佈。