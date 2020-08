EAST BRUNSWICK, NJ & BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), een toonaangevend wereldwijd bedrijf op het gebied van informatietechnologie, consultancy en bedrijfsprocessen, heeft vandaag de succesvolle implementatie aangekondigd van een blockchain-gebaseerd small-scale liquefied natural gas (ssLNG) handels-/fulfilment platform voor Uniper Global Commodities SE en haar 100% LNG-voor-vrachtwagens dochteronderneming Liqvis GmbH. Uniper SE is een toonaangevend internationaal energiebedrijf met hoofdkantoor in Duitsland.

Het platform dat in samenwerking met Uniper is gebouwd, maakt gebruik van een consortium model voor alle ssLNG-marktdeelnemers om de handelsmarktruimte te helpen transformeren, wat resulteert in marktefficiƫntie en aanzienlijke kostenbesparingen voor handelaren.

