EAST BRUNSWICK, New Jersey e BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), un prestigioso fornitore di tecnologie informatiche, servizi di consulenza e per la gestione dei processi aziendali operante su scala mondiale, ha annunciato oggi di aver completato l’implementazione di una piattaforma per il commercio/l’evasione degli ordini di gas naturale liquefatto su piccola scala (ssLNG) basata sulla tecnologia blockchain per Uniper Global Commodities SE e la sua filiale Liqvis GmbH specializzata in via esclusiva in GNL per camion. Uniper SE è una prestigiosa società di produzione di energia operante a livello internazionale con sede generale in Germania.

La piattaforma sviluppata in collaborazione con Uniper impiega un modello consortile per tutti gli operatori del mercato ssLNG per contribuire alla trasformazione del mercato con conseguente miglioramento delle efficienze di mercato e significativi risparmi sui costi per i commercianti.

Uniper ha affidato a Wipro lo sviluppo della piattaforma blockchain per far fronte alla complessità del mercato ssLNG europeo.

