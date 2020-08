Bank of America destina $100,000 a Athena Alliance para apoyar a mujeres con representación baja

CHARLOTTE, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Bank of America colaborará con Athena Alliance, una comunidad digital de mujeres ejecutivas de alto nivel, para diversificar su base de membresías y destinará $100,000 al nuevo Fondo de acceso a becas de Athena. El aporte de los fondos del banco tendrá como objetivo específico aumentar el número de mujeres hispanas y afroamericanas en Athena, ayudándolas a avanzar en sus carreras.

“Para superar de manera efectiva los obstáculos frente a la igualdad y crear un progreso significativo, es fundamental abordar y enfocarse en las áreas donde las brechas sistémicas han existido a largo plazo y permanecen”, dijo Sheri Bronstein, directora de recursos humanos en Bank of America. “Nuestra asociación con Athena Alliance nos permite ampliar nuestro impacto al crear oportunidades de desarrollo y de exposición para garantizar que las mujeres multiculturales no solo tengan una plataforma para expresar sus ideas, sino que a la larga tengan acceso a herramientas, redes y vías para ocupar cargos más altos”.

La asociación de Bank of America con Athena patrocinará a 240 mujeres multiculturales, permitiéndoles convertirse en miembros de Athena Alliance sin costo alguno y dándoles acceso a la amplia gama de herramientas de desarrollo y recursos de aprendizaje de Access Fellowship. Tanto como la mitad del grupo de mujeres que participan estará conformado por los mejores talentos multiculturales de Bank of America que han participado en el Programa de liderazgo avanzado para mujeres de Bank of America, una experiencia de desarrollo virtual de ocho meses que brinda estrategias y tácticas para ayudar a las mujeres hispanas y afroamericanas a progresar en sus carreras.

“Creemos que la demografía que encabeza el negocio debe reflejar la demografía de la sociedad que atiende el mismo. Para hacer esto, el objetivo de Athena es que el 40% de sus miembros esté compuesto por mujeres con representación baja”, dijo Coco Brown, fundadora y directora general de Athena. “Nuestra asociación con Bank of America nos permitirá diversificar a las mujeres que apoyamos, al patrocinar a más mujeres hispanas y afroamericanas en nuestro programa. Nos complace que el banco haya ofrecido asumir un papel de liderazgo en este esfuerzo”.

Enfoque integrado, inclusivo y personalizado

Las mujeres que se unan a Athena a través de Access Fellowship se integrarán plenamente a la plataforma de comunidad, aprendizaje y oportunidad de Athena. Además, Athena contratará a un líder comunitario para supervisar la ejecución de la beca y diseñar programas especializados para este grupo.

“Estamos comprometidos a respaldar a estas mujeres y atender sus necesidades, mientras honramos su sabiduría y poder colectivo que ayudarán a Athena a moldear y tener un impacto en la igualdad en cargos ejecutivos y en la junta directiva moderna”, dijo Brown.

Para Bank of America, esta colaboración es una continuación evidente del compromiso de larga trayectoria que la compañía tiene con la diversidad

El compromiso de Bank of America con la diversidad comienza desde arriba, con su junta directiva y director general que presiden un Consejo de diversidad e inclusión global. El banco también cuenta con 11 redes de empleados, que comprenden más de 300 capítulos y de 160,000 membresías en todo el mundo. Estas redes, como LEAD (Líderes Ejecutivos Impulsando Diversidad) para Mujeres y BPG (Grupo Profesional Afroamericano), ayudan a los compañeros de equipo de la compañía a desarrollar habilidades de liderazgo, establecer vínculos con las comunidades locales y avanzar en el reclutamiento de diversidad.

La junta directiva de Bank of America es diversa en un 47%: dos directores son afroamericanos, uno es hispano, y seis son mujeres. Además, el equipo de gestión global de la compañía es diverso en un 50% y más del 50% de su fuerza de trabajo global son mujeres. Más del 45% de la fuerza de trabajo de la compañía en los EE. UU. está integrada por hispanos y afroamericanos.

La asociación de Bank of America con Athena se basa en los muchos recursos de la compañía que se centran en el reclutamiento, la retención y el desarrollo de diversos talentos. Esta nueva asociación está alineada con el compromiso reciente del banco de destinar $1,000 millones durante cuatro años para continuar el trabajo en curso y ayudar a promover la igualdad racial y las oportunidades económicas, especialmente para personas y comunidades hispanas y afroamericanas.

Un ecosistema de mujeres, directores generales, inversionistas y corporaciones

Athena ofrece a las mujeres acceso a una comunidad de apoyo para cada nivel de sus carreras de liderazgo sénior. Las mujeres se unen a Athena para prepararse para el desempeño en la junta directiva y para convertirse en líderes más fuertes y seguras a medida que ascienden a cargos ejecutivos, para asociarse en empresas inversionistas o como fundadoras y directoras generales. Los miembros eligen entre tres niveles de membresía: autoservicio, servicio de conserjería o impulsores de entrenamiento, y todos los programas de entrenamiento personalizado de un año están dirigidos a la meta de un miembro. Todos los miembros de Athena reciben redes de contacto supervisadas, tutoría de miembro a miembro, eventos de salón virtual y acceso a una amplia gama de oportunidades, como puestos en la junta directiva, roles ejecutivos y participaciones de oratoria.

El éxito de Athena también se refleja en toda su comunidad de socios corporativos e inversionistas. Marcas como Microsoft, Intuit, el Servicio Postal de EE. UU. y Autodesk han subcontratado su desarrollo de liderazgo sénior al asignar a sus principales líderes femeninas a través del programa de desarrollo ejecutivo de Athena. Además, las firmas de inversión recurren a Athena por su amplia red de talentos, el impulso de la comunidad con puestos en la junta directiva, la voz del cliente, asistentes exclusivos a eventos y más.

