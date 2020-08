Key Capture Energy, Mitsubishi Hitachi Power Systems, y Powin Energy Partner sumarán 200 megavatios de almacenamiento de batería a la red de Texas.

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Key Capture Energy (KCE) ha elegido a Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc. (MHPS) y a Powin Energy Corporation (Powin) para construir en Texas tres proyectos de sistemas de baterías de almacenamiento de energía (BESS) de uso comercial que suman un total de 200 megavatios. MHPS se encargará de los aspectos de diseño, aprovisionamiento y construcción del proyecto llave en mano, así como de la asistencia técnica a largo plazo de todos los equipos de corriente continua (CC), los sistemas de conversión de energía y las subestaciones de alta tensión. Powin proporcionará una batería por completo integrada, un sistema de administración de baterías y mantenimiento a largo plazo.

La construcción de KCE TX 11 (50 MW), KCE TX 12 (100 MW), y KCE TX 23 (50 MW) comenzará en el otoño de 2020 y los proyectos estarán en funcionamiento antes del verano de 2021. KCE ha sido pionero en almacenamiento autónomo del Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT). Los contratos de financiamiento con contrapartes con categoría de inversión para construir proyectos de baterías de almacenamiento con una capacidad de 199 megavatios amplían la capacidad operativa de la empresa, que en la primera mitad de 2021 fue de 229,7 megavatios.

MHPS y Powin tienen amplia experiencia en almacenamiento de energía de ion de litio y juntos desarrollaron una herramienta especial para cumplir con los requisitos técnicos de KCE. Utiliza la química de las baterías de litio-ferrofosfato (LiFePO 4 ) combinada con controles rápidos y sistemas de conversión de energía seleccionados de proveedores clave.

Los proyectos de BESS amplían la presencia de las tres empresas en el ERCOT. En la actualidad, KCE es el segundo operador más grande de proyectos de batería de almacenamiento autónomo de Texas, con tres proyectos operativos que suman un total de 29,7 megavatios. Powin proporcionó el integrador del sistema de baterías para todos ellos. KCE también tiene una creciente cantidad de proyectos de almacenamiento autónomo de energía en desarrollo en Texas. Las empresas del Mitsubishi Heavy Industries Group encabezan las inversiones en tecnología de energía con menor concentración de carbono de Texas, que incluyen 2 gigavatios de generación de energía eólica en tierra firme, 1,3 gigavatios de generación de gas natural y el proyecto de captura de dióxido de carbono postcombustión más grande del mundo. Los proyectos de BESS continúan con la historia de Mitsubishi de asociaciones impulsadas por la tecnología y herramientas tecnológicas en la región.

Jeff Bishop, director ejecutivo de Key Capture Energy, afirmó: “MHPS, una de las proveedoras de productos de almacenamiento de energía más importante del sector, tiene una sólida historia de innovación tecnológica, una trayectoria demostrada en gestión de proyectos a gran escala, y una sólida posición financiera. Nos complace asociarnos con MHPS para proporcionar productos completos para esta serie de proyectos de Texas. Texas es el epicentro del mercado global de la energía y, con una oficina cada vez más grande en Houston, esperamos proporcionar productos de almacenamiento de energía de primera calidad al estado de la Estrella solitaria en las próximas décadas”.

Tom Cornell, vicepresidente de NEXT de MHPS, dijo: “Key Capture Energy es una empresa de construcción de primer nivel, con proyectos de baterías de almacenamiento autónomo que suman una impresionante capacidad de 1500 megavatios en todo el país. Esperamos unir fuerzas en Texas para construir baterías de almacenamiento de energía para las necesidades de ERCOT. Con la creciente penetración de energía renovable que hay en la actualidad, es un momento ideal para proyectos como este para optimizar la red. Estamos pasando por un cambio de energía”.

Acerca de Key Capture Energy

Key Capture Energy (KCE) descubre, desarrolla, construye y opera productos de almacenamiento de energía para fomentar una mayor utilización de la energía renovable, crear una red eléctrica más estable, y brindar calidad a todos los clientes. Mediante el examen integral de la red para detectar oportunidades de mercado beneficiosas en términos de geografía y electricidad, y la investigación y selección de las mejores herramientas tecnológicas para cubrir las necesidades de un panorama energético en evolución, hoy KCE construye con eficiencia y opera con eficacia proyectos de almacenamiento de energía a gran escala que nos llevarán a la red del mañana. Para obtener más información sobre KCE, visite www.keycaptureenergy.com.

Acerca de Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc.

Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc. (MHPS Americas), con sede en Lake Mary, Florida, emplea a más de 2000 expertos y profesionales en generación y almacenamiento de energía y herramientas digitales. Nuestros empleados se centran en brindar a los clientes la capacidad de combatir el cambio climático de manera asequible y confiable y a la vez que promueven la prosperidad humana en toda América del Norte y del Sur. Las herramientas de generación de energía renovable de MHPS Americas incluyen tecnologías con gas natural, vapor, energía aeroderivada, geotérmica, distribuida, controles ambientales y servicios. Las herramientas de almacenamiento de energía incluyen hidrógeno ecológico y sistemas de almacenamiento de energía de baterías. MHPS también ofrece herramientas digitales que permiten el funcionamiento autónomo y el mantenimiento de los recursos energéticos. MHPS Americas es una empresa subsidiaria de Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS), una empresa conjunta entre Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. y Hitachi, Ltd., por medio de la cual integran sus operaciones en sistemas de generación de energía. MHPS anunció hace poco que el 1º de septiembre de 2020 cambiará su nombre a Mitsubishi Power.

Para obtener más información sobre MHPS, visite www.changeinpower.com y https://www.linkedin.com/company/mitsubishi-hitachi-power-systems-americas-inc-/.

Acerca de Powin Energy Corporation

Powin, con sede en Tualatin, Oregón, es una líder mundial en sistemas de baterías de almacenamiento de energía rentables, seguros y expansibles. Powin Stack™ se construyó expresamente para las demandas de servicios, comerciales e industriales y aplicaciones de microrredes. El BESS de Powin tiene una arquitectura modular que facilita la instalación simplificada y rentable para proyectos de MWh a GWh. La oferta de productos de Powin, incomparable con las otras del sector, cuenta con el respaldo de un equipo de expertos inigualables de todo el sector de energía, con décadas de experiencia en diseño de productos, fabricación y desarrollo de software. Para obtener más información sobre Powin, visite http://www.powinenergy.com/ o llame al (503) 516-3398.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.