Key Capture Energy, Mitsubishi Hitachi Power Systems e Powin Energy fazem parceria para adicionar 200 MW de armazenamento de bateria à rede do Texas

A Key Capture Energy selecionou a MHPS e a Powin para construir três projetos de sistema de armazenamento de energia de bateria (BESS), totalizando 200 MW no Texas. Mostrado: Renderização do BESS. (Gráfico: Business Wire)

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A Key Capture Energy (KCE) selecionou a Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc. (MHPS) e a Powin Energy Corporation (Powin) para construir três projetos de sistemas de armazenamento de energia de bateria (BESS), totalizando 200 megawatts (MW) no Texas. A MHPS fornecerá engenharia, aquisição e construção prontas para uso, bem como suporte de serviço de longo prazo para todos os equipamentos de corrente contínua (DC), sistemas de conversão de energia e subestações de alta tensão. A Powin fornecerá uma bateria totalmente integrada, um sistema de gerenciamento de bateria e serviço de longo prazo.

A construção dos KCE TX 11 (50 MW), KCE TX 12 (100 MW) e KCE TX 23 (50 MW) começará no outono de 2020 e os projetos estarão online antes do verão de 2021. A KCE foi pioneira em armazenamento autônomo Electric Reliability Council of Texas (ERCOT). A capacidade operacional da empresa no primeiro semestre de 2021 de 229,7 MW de projetos de armazenamento de bateria é aprimorada por 199 MW de contratos de compra mínima garantida com contrapartes com grau de investimento.

Tanto a MHPS quanto a Powin têm ampla experiência em armazenamento de energia de íon de lítio e, juntas, desenvolveram uma solução personalizada para atender aos requisitos técnicos da KCE. Ela usa química de bateria de fosfato de ferro de lítio (LiFePO 4 ) combinada com controles de ação rápida e sistemas de conversão de energia selecionados dos principais fornecedores.

Os projetos BESS expandem a presença de todas as três empresas na ERCOT. A KCE é atualmente a segunda maior operadora de projetos autônomos de armazenamento de bateria no Texas, com três projetos operacionais totalizando 29,7 MW, para todos os quais a Powin contribuiu como integrador do sistema de bateria. A KCE também tem uma crescente linha de produção de projetos autônomos de armazenamento de energia em desenvolvimento no Texas. As empresas do grupo Mitsubishi Heavy Industries têm liderado o investimento em tecnologia de energia com baixo teor de carbono no Texas que inclui 2 gigawatts (GW) de geração eólica on-shore, 1,3 GW de geração de gás natural e o maior projeto de captura de dióxido de carbono pós-combustão do mundo. Os projetos BESS continuam a história da Mitsubishi de parcerias e soluções voltadas para a tecnologia na região.

Jeff Bishop, CEO da Key Capture Energy, declarou: “Como um provedor líder de soluções de armazenamento de energia, a MHPS tem um forte histórico de inovação tecnológica, um histórico comprovado em gerenciamento de projetos em grande escala e forte posicionamento financeiro. Temos o prazer de fazer parceria com a MHPS para fornecer soluções completas prontas para uso para esta rodada de projetos do Texas. O Texas é o epicentro do mercado global de energia e, com um escritório em crescimento em Houston, esperamos fornecer as melhores soluções de armazenamento de energia no estado da Estrela Solitária nas próximas décadas”.

Tom Cornell, vice-presidente da NEXT da MHPS, disse: “A Key Capture Energy é um desenvolvedor de primeira linha com impressionantes 1.500 MW de projetos de armazenamento de bateria autônomo em sua linha de produção em todo o país. Estamos ansiosos para unir forças no Texas para construir armazenamento de energia de bateria para as necessidades da ERCOT. Com a crescente penetração de energia renovável de hoje, este é o momento ideal para projetos como este para otimizar a rede. Estamos passando por uma Mudança em Energia”.

Sobre a Key Capture Energy

A Key Capture Energy (KCE) identifica, desenvolve, constrói e opera soluções de armazenamento de energia para promover uma maior implantação de energia renovável, criar uma rede elétrica mais estável e fornecer valor a todos os contribuintes. Ao estudar exaustivamente a rede para oportunidades de mercado geográfica e eletricamente benéficas, e pesquisando e selecionando as melhores soluções de tecnologia para atender às necessidades de um cenário de energia em evolução, a KCE constrói e opera com eficiência projetos de armazenamento de energia em grande escala hoje que nos farão a transição para a rede de amanhã. Para obter mais informações sobre a KCE, visite www.keycaptureenergy.com.

Sobre a Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc.

A Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc. (MHPS Americas), com sede em Lake Mary, Flórida, emprega mais de 2.000 especialistas e profissionais em geração e armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários estão focados em capacitar os clientes a combater de maneira acessível e confiável as mudanças climáticas, além de promover a prosperidade humana nas Américas do Sul e do Norte. As soluções de geração de energia da MHPS Americas incluem gás natural, vapor, aero-derivadas, geotérmica, tecnologias renováveis distribuídas, controles ambientais e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio verde e sistemas de armazenamento de energia da bateria. MHPS também oferece soluções digitais que permitem operações autônomas e manutenção dos ativos de energia. A MHPS Américas é uma subsidiária da Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS), uma joint-venture entre a Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. e a Hitachi, Ltd. que integra suas operações em sistemas de geração de energia. A MHPS anunciou recentemente que seu nome mudará para Mitsubishi Power em 1º de setembro de 2020.

Saiba mais sobre a MHPS visitando www.changeinpower.com e https://www.linkedin.com/company/mitsubishi-hitachi-power-systems-americas-inc-/.

Sobre a Powin Energy Corporation

Com sede em Tualatin, Oregon, a Powin é líder global em sistemas de armazenamento de energia de bateria econômicos, seguros e escaláveis. O Powin Stack™ foi especialmente construído para as demandas de utilidades, C&I e aplicações de microrrede. O BESS da Powin tem uma arquitetura modular, o que facilita a instalação simplificada e econômica para projetos de escala MWh a GWh. A oferta de produtos líderes de setor da Powin é apoiada por uma equipe incomparável de especialistas de toda o setor de energia com décadas de experiência em design de produto, fabricação e desenvolvimento de software. Para saber mais sobre Powin, visite http://www.powinenergy.com/ ou ligue para (503) 516-3398.

