OnwardMobility annonce des accords avec BlackBerry et la filiale Foxconn FIH Mobile pour mettre sur le marché des smartphones BlackBerry 5G

OnwardMobility's CEO Peter Franklin announces agreements with BlackBerry and FIH Mobile Limited, a subsidiary of Foxconn Technology Group, to deliver a new 5G BlackBerry Android smartphone with physical keyboard, in the first half of 2021 in North America and Europe. Working closely with OnwardMobility, BlackBerry and FIH Mobile will ensure world-class design and manufacturing of these devices. https://www.onwardmobility.com

OnwardMobility's CEO Peter Franklin announces agreements with BlackBerry and FIH Mobile Limited, a subsidiary of Foxconn Technology Group, to deliver a new 5G BlackBerry Android smartphone with physical keyboard, in the first half of 2021 in North America and Europe. Working closely with OnwardMobility, BlackBerry and FIH Mobile will ensure world-class design and manufacturing of these devices. https://www.onwardmobility.com

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--OnwardMobility a annoncé aujourd'hui des accords avec BlackBerry (NYSE : BB ; TSX :BB) et FIH Mobile Limited (HKG : 2038), une filiale de Foxconn Technology Group, pour livrer un nouveau smartphone BlackBerry Android 5G avec clavier physique, au cours du premier semestre 2021 en Amérique du Nord et en Europe. Selon les termes de l'accord, BlackBerry accorde à OnwardMobility le droit de développer, concevoir et mettre sur le marché un appareil mobile BlackBerry 5G. Une collaboration étroite avec OnwardMobility, BlackBerry et FIH Mobile garantira une conception et une fabrication de classe mondiale de ces appareils.

Avec le nombre croissant d'employés travaillant à distance avec des données et des applications essentielles et la menace constante de cyberattaques, il existe un besoin impératif d'un téléphone 5G sécurisé, riche en fonctionnalités et améliorant la productivité. Les employés exigent des expériences technologiques améliorées sur leur lieu de travail, et les entreprises doivent faire face à des problèmes de plus en plus complexes pour sélectionner, déployer, sécuriser et gérer les appareils afin de répondre aux attentes et maximiser la productivité des employés.

« Les professionnels des entreprises sont impatients d'avoir des dispositifs 5G sécurisés qui favorisent la productivité, sans rien sacrifier à l'expérience utilisateur », a déclaré Peter Franklin, CEO d' OnwardMobility. « Les smartphones BlackBerry sont connus pour protéger les communications, la confidentialité et les données. C'est une opportunité incroyable pour OnwardMobility de mettre sur le marché des appareils 5G de nouvelle génération avec le soutien de BlackBerry et de FIH Mobile ».

« Les entreprises investissent rapidement dans les technologies de transformation pour améliorer la productivité, mais souvent elles ne donnent pas suffisamment d'importance à la sécurité, en particulier dans leur façon d'utiliser des appareils mobiles », a déclaré l'analyste Jack Gold, président et analyste principal de J. Gold Associates, LLC. « Avec le déploiement rapide de la 5G sur le marché, l'accélération qu'elle suscitera pour mettre à niveau les appareils mobiles et le déploiement d'applications améliorant la productivité, il est essentiel d'effectuer le déploiement de produits éprouvés et hautement sécurisés comme les appareils BlackBerry 5G en entreprises, dans les pouvoirs publics et les industries réglementées comme la finance ou le secteur juridique ».

« BlackBerry est très heureux qu'OnwardMobility fournisse un smartphone BlackBerry 5G avec clavier physique, en s'appuyant sur des normes très strictes de confiance et de sécurité, synonymes de notre marque. Nous sommes très heureux que nos clients découvrent la sécurité et la productivité mobile en entreprise et dans les pouvoirs publics que le nouveau smartphone BlackBerry 5G leur offrira », a déclaré John Chen, président exécutif et directeur général de BlackBerry.

OnwardMobility aura en charge la planification des produits et du développement du marché pour les smartphones BlackBerry en Amérique du Nord et FIH Mobile aura en charge la conception et la fabrication des appareils BlackBerry selon des directives strictes afin de garantir l'intégrité des composants, des appareils et de la chaîne d'approvisionnement.

« En tant que fournisseur exclusif d'OnwardMobility, nous nous sommes engagés à mettre sur le marché de nouveaux appareils BlackBerry 5G, en tirant parti de notre profonde expertise en matière de conception, de fabrication, d'approvisionnement en composants et gestion logistique », a déclaré le Dr Wen-Yi Kuo, directeur exécutif de FIH Mobile.

Vous souhaitez en savoir plus sur OnwardMobility ? Consultez le site : onwardmobility.com

Les partenaires financiers potentiels peuvent envoyer un courriel adressé à FinancialPartners@OnwardMobility.com.

Les entreprises qui souhaitent garantir l'accès à une production précoce ou à des appareils en précommande peuvent envoyer un courriel à l'adresse : Contact@OnwardMobility.com.

Les personnes intéressées par une collaboration avec OnwardMobility afin de résoudre les problèmes pressants de sécurité actuels peuvent envoyer leur curriculum vitae à Recruiting@OnwardMobility.com.

À propos d'OnwardMobility

OnwardMobility se consacre à la production des appareils mobiles les plus productifs, les plus conviviaux et les plus sécurisés pour tous les domaines d'activités, depuis les pouvoirs publics à l'entreprise, en passant par ceux qui font tourner la gig economy. La sécurité conditionne tous les processus impliqués dans le développement, la conception, la chaîne d'approvisionnement et la fabrication de tous les appareils OnwardMobility. Notre équipe est composée de vétérans de l'industrie et d'entrepreneurs en série possédant une grande expertise dans le domaine de la mobilité, des pouvoirs publics et des entreprises. Pour en savoir plus sur notre mission entrepreneuriale, veuillez consulter le site https://onwardmobility.com/ ou suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

À propos de FIH Mobile Limited

En tant que filiale du groupe Foxconn Technology et leader mondial dans le secteur des appareils mobiles, FIH offre à ses clients des services de conception, de développement et de fabrication verticalement intégrés, à savoir une gamme complète de services d'ingénierie et de fabrication de bout en bout en matière de téléphones portables, d'appareils de communication mobiles / sans fil et de produits électroniques grand public. À l'heure du passage à l'ère de l'Internet et de l'exploration de nouvelles opportunités commerciales, FIH s'est également engagé dans les domaines de la 5G, de l'IdV (Internet des Véhicules) et de l'IA pour développer l'Internet et l'écosystème mobile. Consultez notre site web à l'adresse suivante : http://www.fihmb.com/

À propos de BlackBerry

BlackBerry (NYSE : BB ; TSX : BB) fournit des logiciels et des services de sécurité intelligents aux entreprises et aux pouvoirs publics du monde entier. La société sécurise plus de 500 millions de terminaux, dont 175 millions de voitures en circulation aujourd'hui. Basée à Waterloo, en Ontario, la société exploite l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine pour proposer des solutions innovantes dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité et de la confidentialité des données. Elle est également leader dans les domaines de la gestion de la sécurité des points d'accès, du cryptage et des systèmes intégrés. La vision de BlackBerry est claire : assurer un avenir connecté auquel vous pouvez faire confiance. Pour plus d'informations, consultez le site BlackBerry.com et suivez-nous sur @BlackBerry.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.