Velodyne Lidar利用Kaarta Cloud產生令人驚歎的3D地圖

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc.今日宣布，Kaarta Cloud®將獨家支援Velodyne的雷射雷達感測器。Kaarta新的雲端架構應用程式是處理、儲存和共享3D空間的平臺。與高品質雷射雷達配合使用以3D形式擷取環境後，資料可上傳到Kaarta Cloud中，以快速、輕鬆地將其處理為點雲以供使用。即日起，高品質的3D行動測繪可用於更廣泛的用戶群。

Kaarta Cloud支援三款Velodyne感測器——Ultra Puck™、Puck™和HDL-32E。在使用Velodyne感測器掃描環境後，Kaarta專有的Kaarta Engine使用同時定位與地圖建構(SLAM)演算法將雷射雷達資料即時處理為已註冊的點雲圖。這使用戶能夠產生準確、可測量的3D模型以及複雜環境的生動視覺表示，這些複雜的環境包括建築物、基礎設施及危險區域和難以進入的區域。

行動掃描系統在不斷進步，而這些系統的應用可能性也越來越大。人們對雷射雷達影像用於震後評估、受損建築物的調查、緊急情況下協助救難人員等方面的興趣日益濃厚。隨著這些工具的應用和複雜性的增加，收集到的資料的規模和複雜性也隨之增加，因此需要新的方法來管理可能超過十億個點的大量資料集。為此，Kaarta Cloud使用超高性能並行處理網路來處理大量的現實擷取檔。Kaarta Cloud工作流程旨在最佳化操作，從雷射雷達掃描中提取最大價值，以及透過其安全的雲端儲存平臺來促進資料共用和協作。

Kaarta Cloud支援Kaarta的所有強大的行動測繪系統，這些系統將Velodyne的Puck、HDL-32E和Ultra Puck分別整合到Kaarta的Stencil 2-16、Stencil 2-32和Stencil Pro中。Velodyne和Kaarta在幫助客戶因應各種應用中的測繪挑戰方面擁有豐富的經驗。例如，Allvision和匹茲堡市使用了Velodyne支援的Kaarta解決方案來進行詳細的路緣和停車分析。該專案提供的資訊幫助發展高效率、合理的城市交通，加快送貨速度，並顯著改善公共停車體驗。另一個例子是McVeigh & Mangum Engineering，該公司在一項極富挑戰性的計畫中使用了Velodyne支援的Kaarta解決方案，透過數位測繪系統對北卡羅萊納州一家醫院進行記錄存檔。

即日起，客戶可以註冊新的Kaarta Cloud平臺，並免費試用30天。作為Automated with Velodyne合作夥伴，Kaarta將在太平洋標準時間(PDT) 8月21日上午10:00至10:45舉行的聯合網路研討會期間討論企業如何將Velodyne的雷射雷達與Kaarta Cloud相整合。

Kaarta執行長Kevin Dowling表示：「除Kaarta系統之外，Kaarta Cloud還向Velodyne的雷射雷達感測器開放對Kaarta採用SLAM的先進技術的存取權。它提供快速、靈活的工作流程，以管理從現場採集到最終資料的行動測繪3D資料。」

Velodyne Lidar業務開發副總裁Jon Barad表示：「對於不斷壯大的軟體工具生態系統，Kaarta Cloud是一項令人振奮的創新，有助於Velodyne的雷射雷達客戶和合作夥伴建立出令人讚歎的3D數位雙胞胎。雷射雷達資料的線上SLAM處理擴展了用戶社群可以利用Velodyne感測器的功能、範圍、易用性和速度。這將有助於釋放針對採用雷射雷達的創新和測繪應用的巨大潛力。」

Velodyne Ultra Puck、Puck和HDL-32E感測器可提供高解析度影像，用於測量和分析各種環境。它們擁有高品質的解析度和性能，以及完整的360度環境視圖，可用於提供即時3D資料。

關於Velodyne Lidar

Velodyne致力於為自動駕駛和輔助駕駛提供智慧、強大的雷射雷達解決方案。Velodyne總部位於加州聖荷西，以其突破性的雷射雷達感測器技術組合而聞名於世。2005年，Velodyne的創辦人David Hall發明了即時環繞視圖雷射雷達系統，成為Velodyne Acoustics的組成部分。Hall先生的發明徹底改變了汽車、新行動力、測繪、機器人和安全領域的感知和自主性。Velodyne的高性能產品系列包括廣泛的傳感解決方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、自主駕駛高階型Alpha Prime™、經ADAS優化的Velarray™以及輔助駕駛用開創性軟體Vella™。

關於Kaarta

即時行動3D現實擷取方面的創新企業Kaarta以高速度、保真度和易用性將現實世界轉變為數位孿生世界。Kaarta專利申請中的技術植根於先進的機器人技術是從資料取得到解決問題的快車道，可簡化工作流程，縮短時間，降低成本，以及為人類和自動機器等提供新的空間認識。現在，建築、工程、施工和業主/營運商(AECO)、設施規劃人員和管理人員、自然資源管理專業人員及行動機器人開發人員等一系列利害關係人，可以透過相同的架構展開工作。更多資訊可在以下網址查閱：www.kaarta.com。

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