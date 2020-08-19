Velodyne Lidar利用Kaarta Cloud生成令人惊叹的3D地图

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc.今日宣布，Kaarta Cloud®将独家支持Velodyne的激光雷达传感器。Kaarta新的基于云的应用程序是处理、存储和共享3D空间的平台。与高质量激光雷达配合使用以3D形式捕获环境后，数据可上传到Kaarta Cloud中，以快速、轻松地将其处理为点云以供使用。即日起，高质量的3D移动测绘可用于更广泛的用户群。

Kaarta Cloud支持三款Velodyne传感器——Ultra Puck™、Puck™和HDL-32E。在使用Velodyne传感器扫描环境后，Kaarta专有的Kaarta Engine使用同时定位与地图构建(SLAM)算法将激光雷达数据即时处理为已注册的点云图。这使用户能够生成准确、可测量的3D模型以及复杂环境的生动视觉表示，这些复杂的环境包括建筑物、基础设施及危险区域和难以进入的区域。

移动扫描系统在不断进步，而这些系统的应用可能性也越来越大。人们对激光雷达成像用于震后评估、受损建筑物的调查、紧急情况下协助急救人员等方面的兴趣日益浓厚。随着这些工具的应用和复杂性的增加，收集到的数据的规模和复杂性也随之增加，因此需要新的方法来管理可能超过十亿个点的海量数据集。为此，Kaarta Cloud使用超高性能并行处理网络来处理大量的现实捕获文件。Kaarta Cloud工作流程旨在优化操作，从激光雷达扫描中提取最大价值，以及通过其安全的云存储平台来促进数据共享和协作。

Kaarta Cloud支持Kaarta的所有强大的移动测绘系统，这些系统将Velodyne的Puck、HDL-32E和Ultra Puck分别整合到Kaarta的Stencil 2-16、Stencil 2-32和Stencil Pro中。Velodyne和Kaarta在帮助客户应对各种应用中的测绘挑战方面拥有丰富的经验。例如，Allvision和匹兹堡市使用了Velodyne支持的Kaarta解决方案来进行详细的路缘和停车分析。该项目提供的信息帮助发展高效、合理的城市交通，加快送货速度，并显著改善公共停车体验。另一个例子是McVeigh & Mangum Engineering，该公司在一项极富挑战性的计划中使用了Velodyne支持的Kaarta解决方案，通过数字测绘系统对北卡罗莱纳州一家医院进行记录存档。

即日起，客户可以注册新的Kaarta Cloud平台，并免费试用30天。作为Automated with Velodyne合作伙伴，Kaarta将在太平洋标准时间(PDT) 8月21日上午10:00至10:45举行的联合网络研讨会期间讨论企业如何将Velodyne的激光雷达与Kaarta Cloud相整合。

Kaarta首席执行官Kevin Dowling表示：“除Kaarta系统之外，Kaarta Cloud还向Velodyne的激光雷达传感器开放对Kaarta基于SLAM的先进技术的访问权。它提供快速、灵活的工作流程，以管理从现场采集到最终数据的移动测绘3D数据。”

Velodyne Lidar业务开发副总裁Jon Barad表示：“对于不断壮大的软件工具生态系统，Kaarta Cloud是一项令人振奋的创新，有助于Velodyne的激光雷达客户和合作伙伴创建出令人赞叹的3D数字双胞胎。激光雷达数据的在线SLAM处理扩展了用户社区可以利用Velodyne传感器的功能、范围、易用性和速度。这将有助于释放针对基于激光雷达的创新和测绘应用的巨大潜力。”

Velodyne Ultra Puck、Puck和HDL-32E传感器可提供高分辨率图像，用于测量和分析各种环境。它们拥有高质量的分辨率和性能，以及完整的360度环境视图，可用于提供实时3D数据。

关于Velodyne Lidar

Velodyne致力于为自动驾驶和驾驶辅助提供智能、强大的激光雷达解决方案。Velodyne总部位于加州圣何塞，以其突破性的激光雷达传感器技术组合而闻名于世。2005年，Velodyne的创始人David Hall发明了实时环绕视图激光雷达系统，成为Velodyne Acoustics的组成部分。Hall先生的发明彻底改变了面向汽车、新出行方式、测绘、机器人和安防领域的感知和自主性。Velodyne的高性能产品系列包括广泛的传感解决方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、自主驾驶高阶型Alpha Prime™、经ADAS优化的Velarray™以及驾驶辅助用开创性软件Vella™。

关于Kaarta

实时移动3D现实捕获方面的创新企业Kaarta以高速度、保真度和易用性将现实世界转变为数字孪生世界。Kaarta专利申请中的技术植根于先进的机器人技术是从数据采集到解决问题的快车道，可简化工作流程，缩短时间，降低成本，以及为人类和自动机器等提供新的空间认识。现在，建筑、工程、施工和业主/运营商(AECO)、设施规划人员和管理人员、自然资源管理专业人员及移动机器人开发人员等一系列利益相关者，可以通过相同的框架开展工作。更多信息可在以下网址查阅：www.kaarta.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。