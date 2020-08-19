Halliburton獲PTTEP數位轉型專案合約

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--泰國國家石油探勘和生產公司PTTEP授予Halliburton (NYSE: HAL)一份合約，Halliburton將為其設計和實施一系列數位轉型專案，這些專案是PTTEP先進生產卓越(APEX)計畫的一部分。APEX將提高四個海上油田的作業效率並改善生產，它們是Arthit、Greater Bongkot South、Greater Bongkot North和Myanmar Zawtika Field。

Halliburton旗下業務線Landmark將在雲端部署DecisionSpace®生產套件，從而改善從地下作業到加工設施的生產運作。DecisionSpace®企業平臺將與Honeywell Forge整合，後者是強大的分析軟體解決方案，可提供即時資料和視覺情報，因此PTTEP能夠實施更具生產力、更有效率的工作流程。

該解決方案採用先進的物理性資料科學模型，包含地面和地下組件的建模，可管理和改良從油井到輸送點的運作。這包括短期生產規劃和最佳化、流動保障監控、出砂監控、凝析油穩定性最佳化、二氧化碳膜最佳化、燃氣最佳化以及加工設施性能監督和分析。

Landmark和Halliburton數位解決方案資深副總裁 Nagaraj Srinivasan表示：「我們期待與Honeywell合作，支持PTTEP的數位轉型之路。有效利用和實施數位科技可改善效率，從而增加生產、降低經營開支並發揮營運商業務組合的最大價值。」

關於HALLIBURTON

Halliburton成立於1919年，是全球能源產業最大的產品和服務提供者之一。公司擁有4萬多名員工，他們來自於80多個國家的140個民族。Halliburton致力於協助客戶使油藏在整個生命週期中發揮最大價值，從油藏定位和地質資料管理一直到鑽井和地層評估、油井建造和完井，以及資產整個生命週期的生產最佳化。敬請瀏覽公司網站www.halliburton.com，或在Facebook、Twitter、LinkedIn、Instagram和YouTube上與我們互聯。

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