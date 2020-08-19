Halliburton获PTTEP数字化转型项目合同

休斯敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--泰国国家石油勘探和生产公司PTTEP授予Halliburton (NYSE: HAL)一份合同，Halliburton将为其设计和实施一系列数字化转型项目，这些项目是PTTEP先进生产卓越(APEX)计划的一部分。APEX将提高四个海上油田的运营效率并改善生产，它们是Arthit、Greater Bongkot South、Greater Bongkot North和Myanmar Zawtika Field。

Halliburton旗下业务线Landmark将在云端部署DecisionSpace®生产套件，从而提升地下作业到加工设施的生产经营。DecisionSpace®企业平台将与Honeywell Forge整合，后者是一种强大的分析软件解决方案，可提供实时数据和视觉情报，因此PTTEP能够实施更具生产力、更加高效的工作流程。

该解决方案采用先进的基于物理的数据科学模型，包含地面和地下组件的建模，可管理和优化从油井到输送点的运作。这包括短期生产规划和优化、流动保障监控、出砂监控、凝析油稳定性优化、二氧化碳膜优化、燃气优化以及加工设施性能监督和分析。

Landmark和Halliburton数字解决方案高级副总裁 Nagaraj Srinivasan表示：“ 我们期待与霍尼韦尔合作，支持PTTEP的数字化转型之路。有效利用和实施数字化技术可改善效率，从而增加生产、降低经营开支并实现运营商业务组合价值的最大化。”

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Halliburton成立于1919年，是全球能源行业最大的产品和服务提供商之一。公司拥有4万多名雇员，他们来自于80多个国家的140个民族。Halliburton致力于帮助其客户实现其油藏整个生命周期的价值最大化，从油藏定位和地质数据管理一直到钻井和地层评估、油井建造和完井，以及资产整个生命周期的生产优化。敬请访问公司网站www.halliburton.com，或通过Facebook、Twitter、LinkedIn、Instagram和YouTube与我们联系。

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