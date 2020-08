Allianz Benelux e Monument Re annunciano la transazione a portafoglio polizze chiuse

HAMILTON, Bermuda, e BRUXELLES, Belgio--(BUSINESS WIRE)--Allianz Benelux (Belgio) e Monument Re hanno concordato oggi il trasferimento di un portafoglio polizze aperte di assicurazioni nel ramo vita classico al dettaglio, insieme a 4.500 mutui ipotecari, a Monument Assurance Belgium (MAB), e il trasferimento delle relative operazioni entro 18 mesi dalle approvazioni normative. La transazione comprende un portafoglio di 95.000 polizze, con provviste tecniche pari a 1,4 miliardi di euro ai sensi della direttiva Solvency II. Allianz ha cessato di sottoscrivere nuove polizze per questo portafoglio nei primi anni 2000. I contratti vita classici Assubel che venivano sottoscritti prima del 1988 esulano dall’ambito dell’accordo.

La priorità di Allianz e MAB è ridurre al minimo l’impatto del trasferimento sia per clienti sia per gli intermediari. Pertanto, Allianz Benelux mantiene l’impegno di continuare a fornire servizi d’alta qualità ai clienti per un periodo di 18 mesi, garantendo un trasferimento del portafoglio privo di ostacoli.

Ai sensi del patto stipulato, tutte le attività e le passività correlate del rispettivo portafoglio saranno trasferite a MAB con salvaguardia dei diritti degli assicurati. MAB è specializzata nell’acquisizione e gestione dei portafogli vita classici, soprattutto quelli in svalutazione. Grazie alle sue competenze, alla sua specializzazione e all’incremento delle sue attività, MAB è in grado di creare benefici durevoli per gli assicurati.

La vendita avvalora la strategia di Allianz in Belgio mirata a gestire attivamente il proprio portafoglio assicurativo in direzione di prodotti vita moderni, con una proposta di valore che risulta decisamente appetibile per i clienti Allianz. La quota di mercato di Allianz nel Paese rimane immutata, pari al 6% circa. Allianz continua a mantenere il proprio impegno nei confronti del mercato belga, specializzandosi in polizze aperte. I dipendenti Allianz non risentiranno della transazione.

Per Monument Re la transazione segna una pietra miliare importante nella realizzazione della propria strategia di consolidamento vita per il mercato belga. Dopo le rispettive acquisizioni di ABN AMRO Life Capital Belgium, del portafoglio First A di Ethias, del portafoglio tradizionale e risparmio vita e, recentemente, di una parte del portafoglio assicurativo pensionistico del secondo pilastro di Curalia, la transazione attuale con Allianz produce un notevole incremento in termini di scala e conferma la posizione di MAB come consolidatore leader delle polizze vita chiuse sul mercato belga.

La transazione è soggetta all’ottenimento delle approvazioni degli enti normativi competenti.

Kathleen Van den Eynde, CEO per il Belgio di Allianz Benelux:

“Con questa vendita Allianz crea opportunità di crescita. Ridurrà ulteriormente la nostra complessità operativa rafforzando la nostra già solida posizione finanziaria. Con i forti risultati ottenuti nell’acquisizione e integrazione di polizze e assicurati riteniamo che MAB sia la candidata ideale a subentrare nel portafoglio. Allianz rimane fermamente radicata nel Belgio e questa transazione è congrua alle nostre priorità di servire i clienti con le nostre soluzioni essenziali innovative collegate all’unità e di protezione. Concentreremo la nostra attenzione sulla prosecuzione del nostro tragitto di crescita nei rami vita, salute, benefici dipendenti e sviluppando maggiormente la nostra offerta danni-infortuni. Speriamo fermamente di realizzare le nostre ambizioni di mercato insieme ai nostri intermediari.”

Manfred Maske, CEO di Monument Re Group:

“Siamo lieti di annunciare questa transazione, che rimane soggetta all’approvazione dell’ente normativo. Auspichiamo di dare il benvenuto agli assicurati in Monument e desideriamo cogliere l’opportunità di rassicurarli del nostro impegno a mantenere il servizio di alta qualità e la sicurezza di cui hanno goduto in Allianz. Consideriamo il Belgio un mercato chiave per Monument Re e siamo felici di avere finalmente l’opportunità di fare un grande passo avanti nel realizzare le nostre ambizioni. Dopo le acquisizioni precedenti di quattro altri portafogli belgi, la transazione con Allianz ci aiuta ad aumentare considerevolmente in termini di scala e conferma la posizione di Monument Assurance come consolidatore leader sul mercato belga.”

Informazioni su Allianz

Il Gruppo Allianz è uno dei maggiori player nel campo delle assicurazioni e della gestione di patrimoni al mondo, con oltre 100 milioni di clienti retail e aziendali, in oltre 70 Paesi. I clienti Allianz traggono beneficio da un ampio ventaglio di servizi assicurativi personali e aziendali, che spaziano dall’assicurazione beni materiali, vita e salute ai servizi di assistenza per l’assicurazione del credito e l’assicurazione del commercio globale. Allianz è uno dei maggiori investitori al mondo e gestisce circa 766 miliardi di euro per conto dei suoi assicurati. Inoltre, i nostri asset manager PIMCO e Allianz Global Investors gestiscono 1,7 trilioni di euro di attività di terzi. Grazie alla sistematica integrazione di criteri ecologici e sociali all’interno dei nostri processi aziendali e nelle decisioni d’investimento, deteniamo la leadership nel settore assicurativo dell’Indice di sostenibilità Dow Jones. Nel 2019, oltre 147.000 impiegati hanno raggiunto un fatturato totale di 142 miliardi di euro e un utile d’esercizio di 11,9 miliardi di euro a livello di gruppo.

Allianz Benelux attualmente gestisce 21 miliardi di euro in provviste tecniche ad esclusione di Life Luxembourg e di circa 30.000 mutui ipotecari. Oltre a vita, salute e benefici dei dipendenti, Allianz detiene anche una considerevole posizione nel mercato beni materiali-infortuni individuale e commerciale in Belgio, e offre un’ampia gamma di soluzioni per i clienti retail e commerciali in stretta collaborazione con la propria rete di intermediari.

Informazioni su Monument Re

Monument Re Limited è una holding di partecipazione assicurativa e riassicurativa presente nelle Bermuda, in Irlanda, in Belgio, nel Lussemburgo, nei Paesi Bassi e in Guernsey e con succursali in Spagna, Italia, Francia e Germania. Monument Re opera quale riassicuratore e acquirente di portafogli ad alta intensità di risorse europei. Attraverso tale strategia, Monument Re assume rischi basati sugli attivi nei limiti della propria propensione al rischio e gestisce in maniera efficiente tali imprese o portafogli.

Monument Re è soggetta alla supervisione di gruppi dell’Autorità monetaria delle Bermuda (Bermuda Monetary Authority).

Monument Assurance Belgium fa parte di Monument Re Group ed opera quale consolidatore di polizze chiuse di portafogli di assicurazioni sulla vita in Belgio sotto la supervisione della Banca nazionale del Belgio.

Per la transazione, Monument Re si è avvalsa della consulenza di ING Bank.

