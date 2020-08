Sealed Air invierte en la empresa de reciclaje avanzado Plastic Energy

CHARLOTTE, Carolina del Norte--(BUSINESS WIRE)--Sealed Air Corporation (NYSE: SEE) ha anunciado que ha firmado un acuerdo de colaboración con Plastic Energy, una empresa líder en el sector de tecnologías de reciclaje avanzado. Además, Sealed Air ha realizado una inversión de capital en en Plastic Energy Global, la sociedad matriz de Plastic Energy.

Plastic Energy Global se estableció en 2012 con el objetivo de crear una economía circular para los plásticos mediante la desviación de los derechos plásticos de los vertederos y los océanos. Con sede en Londres, la empresa cuenta con dos operacionessedes operativas en España y proyectos en desarrollo en Europa Occidental y Asia, con una visión de 50 nuevas instalaciones en los próximos 10 años.

“ Estamos entusiasmados de aunarunir fuerzas con Plastic Energy para innovar más rápidamente y acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías que eliminen los residuos y garanticen una economía circular para los plásticos”, afirmó Ted Doheny, Presidente y Director Ejecutivo de Sealed Air. “ Esta colaboración nos ayudará a cumplir nuestro compromiso de sostenibilidad para 2025 y a liderar la transformación de nuestro sector”.

“ Estamos encantados de iniciar esta nueva colaboración estratégica con Sealed Air, que conducirá a la aceleración del desarrollo de la industria del reciclaje avanzado, así como a proporcionar una solución circular para más y más plásticos”, indicó Carlos Monreal, fundador y Director Ejecutivo de Plastic Energy.

El desafío: combatir los residuos

Los residuos son un problema global. La mayoría de los residuos plásticos acaban en un vertedero, incinerados o desechados en el medio ambiente porque nunca se recuperan o se considera que no se pueden reciclar. Desde una perspectiva social es fundamental que ampliemos las opciones disponibles para reciclar plásticos.

La oportunidad

Plastic Energy cuenta con una plataforma tecnológica que permite alejar los residuos de plástico de los vertederos, con el objetivo de procesar 300.000 toneladas de plástico para 2025. Plastic Energy transforma los residuos de plásticos posconsumo en un nuevo producto reciclado que se puede utilizar para crear soluciones de envasado esenciales, incluido el embalaje protectorlos envases de protección para alimentos, facilitando así que el plástico se convierta en un nuevo recurso. Gracias a esta colaboración con Plastic Energy, Sealed Air está ayudandoayudará a eliminar los residuos plásticos, a proporcionar apoyo a enfoques complementarios de reciclaje y a permitir que sus clientes incorporen plásticos reciclados en sus envases.

Compromiso audaz y colaboración

Sealed Air está decidida a desempeñar un papel clave en el impulso hacia una economía circular para los plásticos mediante la colaboración, la investigación, el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías.

En 2018, Sealed Air anunció un audaz compromiso sobre sostenibilidad y plásticos, con la promesa de diseñar y promover soluciones de envasado que sean 100 por cien reciclables o reutilizables para 2025. Como parte del compromiso, la empresa tiene un ambicioso objetivo de un promedio de contenido reciclado del 50 % en todas las soluciones de envasado, con un 60 % procedente de productos reciclados posconsumo.

La promesa también También se incluye el compromiso de liderar colaboraciones con socios globales para incrementar las tasas de reciclaje y reutilización, en línea con la inversión en Plastic Energy. En 2019, Sealed Air también anunció que había aunadounido fuerzas con Alliance to End Plastic Waste (Alianza para acabar con los residuos plásticos), una organización mundial sin ánimo de lucro con el compromiso de invertir en soluciones para ayudar a eliminar los residuos plásticos en el medio ambiente.

Acerca de Sealed Air

Sealed Air está en el negocio para proteger, con el fin de solucionar los desafíos críticos del envasado y dejar nuestro mundo mejor de como lo encontramos. Nuestra cartera de soluciones líderes de envasado incluye la marca CRYOVAC® de envasado de alimentos, la marca SEALED AIR® de embalaje protector, los sistemas automatizados de la marca AUTOBAG® y el envasado de la marca BUBBLE WRAP®, que en conjunto permiten una cadena de suministro de los alimentos más segura y eficiente, y protegen bienes valiosos que se envían por todo el mundo. En 2019, Sealed Air generó 4800 millones de dólares en ventas y cuenta con unos 16.500 empleados que prestan servicio a clientes en 124 países. Para obtener más información, visite sealedair.com.

Acerca de Plastic Energy

PLASTIC ENERGY se encuentra a la vanguardia del uso y desarrollo de una tecnología de reciclaje químico para transformar los residuos plásticos tradicionalmente no reciclables en productos de hidrocarburos (TACOIL) que se utilizan para fabricar plásticos reciclados de calidad virgen. En la actualidad, PLASTIC ENERGY tiene en marcha dos plantas comerciales en España de funcionamiento continuo, 330 días al año. Es una de las pocas empresas de todo el mundo que ha vendido millones de litros de aceites reciclados (TACOIL) procedentes de la conversión de residuos plásticos al final de su vida útil, utilizando tecnología patentada. Es líder en su campo en la transición hacia una economía circular de baja emisión de carbono para los plásticos.

Sitio web: www.plasticenergy.com; para obtener más información: info@plasticenergy.com

