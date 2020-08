 Sealed Air investit dans Plastic Energy, la société de solutions de recyclage avancées

CHARLOTTE, Caroline du Nord--(BUSINESS WIRE)--Sealed Air Corporation (NYSE: SEE) annonce avoir signé un accord de collaboration avec Plastic Energy, un chef de file des technologies de recyclage avancées. En outre, Sealed Air vient de réaliser un placement en actions dans Plastic Energy Global, la société mère de Plastic Energy.

Plastic Energy Global a été créé en 2012 avec l'objectif de créer une économie circulaire pour les plastiques en réacheminant les déchets plastiques afin d'éviter qu'ils n'arrivent dans les décharges et les océans. Basée à Londres, la société dispose de deux sites opérationnels en Espagne et d'activités de développement de projets en Europe de l'Ouest et en Asie, avec un objectif de 50 nouvelles installations sur les dix prochaines années.

"Nous avons décidé d'unir nos forces avec Plastic Energy pour innover et accélérer le développement de nouvelles technologies qui éliminent les déchets et assurent une économie circulaire pour les matières plastiques", déclare Ted Doheny, PDG de Sealed Air. "Cette collaboration nous aidera à tenir notre promesse de durabilité à l'horizon 2025 et à ouvrir la voie à la transformation de l'industrie."

"Nous sommes ravis de démarrer cette nouvelle collaboration stratégique avec Sealed Air, qui conduira à l'accélération du développement du secteur du recyclage avancé et apportera une solution circulaire pour de plus en plus de plastiques", déclare Carlos Monreal, fondateur et PDG de Plastic Energy.

Le défi: combattre les déchets

Les déchets sont une problématique d'ampleur mondiale. La majorité des déchets plastiques finissent dans une décharge, sont incinérés ou déversés dans l'environnement car ils ne sont jamais récupérés ou considérés comme impropres au recyclage. D'un point de vue sociétal, il est crucial d'élargir l'éventail d'options disponibles pour le recyclage des plastiques.

L'opportunité

Plastic Energy dispose d'une plateforme technologique permettant le réacheminement des déchets plastiques hors des décharges, avec l'objectif de traiter 300 000 tonnes de plastiques d'ici 2025. Plastic Energy transforme des déchets plastiques post commercialisation en une huile recyclée pouvant être utilisée pour créer des solutions d'emballage de base, y compris des emballages protecteurs pour l'alimentation, permettant ainsi au plastique de devenir une nouvelle ressource. Grâce à cette collaboration avec Plastic Energy, Sealed Air contribue à l'élimination des déchets plastiques, promeut des approches de recyclage complémentaires et offre à ses clients la possibilité d'incorporer des plastiques recyclés à leurs emballages.

Un engagement audacieux pour une collaboration ambitieuse

Sealed Air est déterminé à jouer un rôle clé dans la transition vers une économie circulaire pour les plastiques grâce aux collaborations, à la recherche, au développement et au déploiement de nouvelles technologies.

En 2018, Sealed Air a annoncé un engagement audacieux en matière de durabilité et de gestion des plastiques, en promettant de concevoir et de développer des solutions d'emballage avancées 100 pour cent recyclables ou réutilisables à l'horizon 2025. Dans le cadre de cette promesse, la société a un ambitieux objectif d'une moyenne de 50 pour cent de contenus recyclés sur l'ensemble de ses solutions d'emballage, dont 60 pour cent en provenance de contenus recyclés post commercialisation.

Cette promesse comprend également un engagement à diriger des collaborations avec des partenaires mondiaux afin d'accroître les taux de recyclage et de réutilisation, en conformité avec son investissement dans Plastic Energy. En 2019, Sealed Air a également annoncé avoir rejoint l'Alliance to End Plastic Waste, une organisation internationale à but non lucratif s'engageant à investir dans des solutions pour contribuer à l'élimination de déchets plastiques dans l'environnement.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.