Crayon, een wereldleider in digitale transformatiediensten, kondigt met trots aan dat het een strategische samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met Amazon Web Services (AWS). Deze relatie zal zowel Crayon als AWS helpen om innovatie sneller naar klanten te brengen en hen te helpen optimaal gebruik te maken van de transformationele kracht, economie en flexibiliteit van de cloud.

Enterprise-klanten vertrouwen steeds meer op AWS om hun beoogde bedrijfsresultaten sneller te bereiken door over te stappen op een modern, geoptimaliseerd, cloudgebaseerd model. Crayon heeft een sterk trackrecord op het gebied van migratiestrategie, implementatie, optimalisatie van totale kosten en cloud-economische services. Deze relatie zal klanten helpen om een best-in-class serviceteam te hebben om te begrijpen welke software en infrastructuur ze hebben en hoe ze hun algehele IT-domein het beste kunnen beheren zodra ze in de cloud werken.

