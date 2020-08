Crayon signe un accord de collaboration stratégique avec Amazon Web Services

OSLO, Norvège--(BUSINESS WIRE)--L'entreprise Crayon, leader mondial des services de transformation numérique, est fière d'annoncer qu'elle a signé un accord de collaboration stratégique avec Amazon Web Services (AWS). Cette relation permettra à Crayon et à AWS d'offrir de l'innovation plus rapidement à leurs clients et d'exploiter au mieux le pouvoir de transformation, l'économie et l'agilité du cloud.

Les entreprises clientes s'appuient de plus en plus sur AWS pour atteindre leurs objectifs commerciaux plus rapidement grâce à une transition vers un modèle moderne et optimisé, reposant sur le cloud. Crayon possède une solide expérience en matière de stratégie de migration, de mise en œuvre, d'optimisation des coûts totaux et de services économiques du cloud. Cette relation permettra aux clients de bénéficier d'une équipe de service de haut niveau pour comprendre les logiciels et l'infrastructure dont ils disposent et de voir la meilleure façon de gérer leur parc informatique mondial une fois qu'ils opèrent dans le cloud.

Selon la société internationale de recherche et de conseil, Gartner Group, Inc., les dépenses en matière d'infrastructure dans le cloud devraient augmenter de près de 60 % au cours des deux prochaines années, alors qu'en revanche les investissements dans les systèmes de centres de données devraient diminuer. Les entreprises devront donc faire preuve de sagacité dans leurs investissements informatiques. Crayon est en mesure de fournir les conseils, les outils et l'expertise nécessaires pour gérer correctement les coûts, la gouvernance et la sécurité dans le cloud.

« La collaboration avec AWS fait partie de notre stratégie qui vise à consolider encore davantage notre engagement en faveur du succès de nos clients. Avec AWS, nous fournirons des services permettant à nos clients de réaliser leur transformation numérique, d'assurer leur efficacité opérationnelle et de maximiser l'optimisation des coûts pour renforcer leurs performances », déclare Torgrim Takle, CEO de Crayon. « Donner la priorité au client est dans l'ADN de Crayon et d'AWS, et ensemble, nous allons nous mettre au service d'encore plus d'entreprises dans le monde entier avec offrant des solutions de classe mondiale.

Crayon a passé ces dernières années à développer et à diversifier ses offres de services dans le cloud. Crayon et AWS s'attendent à ce que cette récente collaboration profite aux clients désireux d'optimiser leur parc informatique mondial en utilisant les meilleures pratiques dans le cadre de leur adoption du cloud.

L'un de ces clients qui a pu constater de près en quoi consiste la puissance de la collaboration entre Crayon et AWS est The Future Group, une entreprise internationale gérant de nombreux projets de haute visibilité, comme The Weather Channel et le Super Bowl.

« The Future Group a eu l'immense chance de pouvoir bénéficier des connaissances approfondies de Crayon en matière de développement de logiciels, d'opérations dans le cloud et de la vaste gamme de services d'AWS, qui nous ont aidé à développer et à livrer l'une des solutions de réalité mélangée les plus avancées au monde à l'industrie de la radiodiffusion en un temps record », a déclaré Marcus Brodersen, CEO au sein de The Future Group.

Crayon possède une clientèle dans plus de 45 pays, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique.

« Crayon fait preuve d'un engagement de longue date qui priorise les clients et leur permet de trouver des moyens efficaces pour optimiser les coûts de leurs dépenses informatiques », a déclaré Doug Yeum, responsable des canaux et des alliances au niveau mondial chez Amazon Web Services, Inc. « Nous sommes très heureux de collaborer avec Crayon pour continuer à orienter les clients tout au long de leur parcours d'adoption du cloud ».

À propos de Crayon :

Crayon aide ses clients à établir les bases commerciales et techniques d'un parcours réussi pour leur transformation numérique grâce à un cadre de services fiables qui leur permet de dimensionner et d'optimiser leur parc informatique de façon à libérer le potentiel technologique et l'innovation. Basée à Oslo, en Norvège, Crayon compte plus de 1 600 employés sur environ 50 sites dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.