Crayon schließt Vertrag über eine strategische Kooperation mit Amazon Web Services ab

OSLO, Norwegen--(BUSINESS WIRE)--Crayon, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Transformationsdienste, freut sich, den Abschluss einer Vereinbarung über die strategische Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) bekannt zu geben. Mit dieser Zusammenarbeit wollen sowohl Crayon als auch AWS Innovationen schneller zu ihren Kunden bringen und ihnen helfen, die Transformationskraft, Wirtschaftlichkeit und Agilität der Cloud optimal zu nutzen.

Unternehmenskunden vertrauen zunehmend auf AWS, um ihre angestrebten Geschäftsergebnisse durch die Transformation in ein modernes, optimiertes, Cloud-basierten Modell schneller zu erreichen. Crayon blickt auf eine starke Erfolgsbilanz in den Bereichen Migrationsstrategie, Implementierung, Gesamtkostenoptimierung und Cloud-Ökonomiedienste zurück. Durch diese Kooperation erhalten Kunden Zugang zu einem erstklassigen Serviceteam, um sich einen Überblick über ihre Software und Infrastruktur zu verschaffen und ihren gesamten IT-Bestand optimal zu verwalten, sobald sie in der Cloud arbeiten.

Laut dem globalen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Gartner Group, Inc. werden die Ausgaben für eine Cloud-Infrastruktur in den nächsten zwei Jahren voraussichtlich um knapp 60 % steigen, während ein Rückgang der Investitionen in Rechenzentrumssysteme zu erwarten ist. Aus diesem Grund müssen Unternehmen ihre IT-Investitionen umsichtig planen. Crayon kann die Anleitung, die Werkzeuge und das Fachwissen bereitstellen, um Kosten, Governance und Sicherheit in der Cloud richtig zu verwalten.

„Die Zusammenarbeit mit AWS ist Teil unserer Strategie, uns noch stärker für den Erfolg unserer Kunden zu engagieren. Gemeinsam mit AWS werden wir Dienstleistungen anbieten, die es unseren Kunden ermöglichen, die digitale Transformation umzusetzen, betriebliche Effizienz zu erreichen und Kostenoptimierung zu maximieren, um ihre Leistungsfähigkeit zu stärken“, sagt Crayon CEO Torgrim Takle. „Der Kunde steht für Crayon und AWS stets im Mittelpunkt, und gemeinsam werden wir mehr Unternehmen weltweit mit Lösungen von Weltklasse bedienen.“

In den vergangenen Jahren hat Crayon intensiv daran gearbeitet, sein Angebot an Cloud-Diensten weiterzuentwickeln und zu diversifizieren. Sowohl Crayon als auch AWS gehen davon aus, dass diese neue Zusammenarbeit den Kunden zugutekommen wird, die ihre gesamte IT-Infrastruktur unter Verwendung von Best Practices in ihrem Cloud Adoption Framework optimieren möchten.

Einer dieser Kunden, der aus erster Hand von der starken Zusammenarbeit zwischen Crayon und AWS profitiert hat, ist The Future Group, ein globales Unternehmen, das viele hochkarätige Projekte abwickelt, darunter The Weather Channel und Super Bowl.

„Bei The Future Group hatten wir das große Glück, auf Crayons umfassenden Know-how in der Software-Entwicklung sowie im Cloud-Betrieb und auf die breite Paletten der AWS-Services zurückgreifen zu können. Damit waren wir in der Lage, eine der weltweit fortschrittlichsten Mixed-Reality-Lösungen für die Broadcast-Industrie in Rekordzeit aufzubauen und zu liefern“, so Marcus Brodersen, CEO von The Future Group.

Crayon betreut Kunden in mehr als 45 Ländern in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum.

„Crayon hat seit langem unter Beweis gestellt, dass Kunden für das Unternehmen an erster Stelle stehen, und ihnen geholfen, die Kosten ihrer IT-Ausgaben mit effektiven Methoden zu optimieren“, erklärte Doug Yeum, Head of Worldwide Channel and Alliances, Amazon Web Services, Inc. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Crayon, um unsere Kunden auch weiterhin bei der Einführung der Cloud zu begleiten.“

Über Crayon:

Crayon unterstützt Kunden beim Aufbau der kommerziellen und technischen Grundlage für eine erfolgreiche digitale Transformation durch ein zuverlässiges Service-Framework, das es unseren Kunden ermöglicht, ihre IT-Ressourcen richtig zu dimensionieren und zu optimieren, um das Potenzial und die Innovationskraft der Technologie auszuschöpfen. Crayon hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen, und beschäftigt über 1600 Mitarbeiter an etwa 50 Standorten weltweit.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.