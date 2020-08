LONDEN--(BUSINESS WIRE)--ACAMS heeft, in samenwerking met het artificial intelligence (AI) -bedrijf ElephantThink, met succes zijn eerste volledig online webgebaseerde compliance-trainingsprogramma ontwikkeld en geleverd voor de Nederlandse bankgroep ING. Het trainingspartnerschap is bedoeld voor een meertalige SaaS-oplossing die mobiele en webgebaseerde toegang biedt om ontvangers uit te rusten met kerncompetenties die nodig zijn voor het uitvoeren van analyses, onboarding en preventie van witwaspraktijken en wordt beschouwd als een pionier in de wereld van training op het gebied van financiƫle criminaliteitspreventie.

ING, dat aanwezig is in meer dan 40 landen en meer dan 38 miljoen klanten bedient, legt grote nadruk op compliance, know your customer (KYC) / customer due diligence (CDD) en enhanced due diligence (EDD), wat tot uiting komt in de 4- jaar trainingsovereenkomst met ACAMS en ElephantThink.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.