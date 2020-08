LONDRA--(BUSINESS WIRE)--ACAMS, in unione con la società ElephantThink, esperta nell’intelligenza artificiale (IA), è riuscita a concettualizzare e produrre il suo primo programma di formazione alla conformità a base web interamente online per il gruppo bancario olandese ING. Il sodalizio di formazione si occupa di una soluzione SaaS plurilingue che offre accesso mobile basato su web per dotare i beneficiari di competenze essenziali e svolgere analisi, presa in carico e ruoli di prevenzione del riciclaggio e ha preso in considerazione di essere la prima a percorrere il settore della formazione alla prevenzione degli illeciti finanziari.

ING, presente in oltre 40 nazioni e con oltre 38 milioni di clienti all’attivo, attribuisce grande importanza alla conformità, KYC (Know Your Customer: conosci il tuo cliente)/CDD (Customer Due Diligence: adeguata verifica cliente)/EDD (Enhanced Due Diligence: adeguata verifica migliorata), rispecchiata dall’accordo quadriennale di formazione stipulato con ACAMS ed ElephantThink.

Secondo gli accordi del sodalizio la formazione viene fornita digitalmente attraverso e-learning sulla piattaforma didattica intelligente ElephantThink ed è accessibile in nove lingue: inglese, olandese, francese, tedesco, italiano, rumeno, spagnolo, turco e polacco.

