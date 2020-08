Bimbosan et ProAmpac annoncent des emballages proactifs et renouvelables pour l'alimentation infantile

ProActive Sustainability: ProAmpac's first ProActive Renewable bag for the baby food market. (Photo: Business Wire)

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, ProAmpac, le leader de l'emballage souple, a annoncé qu'il produisait ses premiers produits ProActive Renewable (proactifs renouvelables) destinés au marché de l'alimentation infantile avec la nouvelle formule infantile premium de Bimbosan® à base de compléments alimentaires et bouillies de céréales.

Le nouveau conditionnement, qui utilise 65 % de résine biosourcée sur la couche étanche, est le fruit d'une collaboration innovante entre Bimbosan, un producteur de spécialités alimentaires infantiles premium, et ProAmpac.

« La tendance favorisant plus d'options bio en matière d'alimentation et de préparations infantiles s'accentue, tout comme la demande d'emballages durables alternatifs. La capacité de créer un sachet à partir d'un matériau renouvelable, conçu pour répondre aux exigences uniques des préparations infantiles bio, sans réduire les propriétés barrières ou supprimer les graphismes, est ce qui fait de ProActive Renewable une innovation remarquable », déclare Adrian Haeberli, directeur général de la division mondiale de produits souples chez ProAmpac.

La formule infantile premium de Bimbosan, à base de compléments et bouillies de céréales, utilisent la solution ProActive Renewable, qui contient une résine bio issue de combustible non fossile. Le sachet scellé à fond plat contient plus de 65 % de résine biologique au niveau de la couche étanche et l'ensemble de l'emballage est composé de plus de 40 % de matériaux d'origine biologique. La culture des bio-résines utilise le dioxyde de carbone et l'oxygène libéré pour donner au bioplastique une empreinte carbone négative.

« En reformulant et en optimisant la couche étanche en polyéthylène, nous avons pu réduire de 10 % le poids de l'emballage final », affirme Manuel Jaggi, responsable du développement et de l'innovation produit chez ProAmpac. « Outre la conception durable de l'emballage, celui-ci ne contient pas de film mais il offre un excellent matériau barrière pour protéger de la lumière, de l'humidité, de l'oxygène et des huiles minérales qui altéreraient ou même feraient moisir la poudre sensible se trouvant à l'intérieur du sachet », poursuit M. Jaggi.

« Bimbosan a toujours eu la prétention de fabriquer des produits infantiles spéciaux et durables. Cela se traduit par une philosophie diversifiée au sein de l'entreprise. Par exemple, aucune huile de palme n'est utilisée dans la production, les fournisseurs locaux sont sollicités et un grand nombre de produits sont fabriqués en version biologique. Le fait que les emballages primaires de ProAmpac puissent désormais être produits de manière plus durable et plus écologique soutient nos efforts pour laisser un environnement intact à nos enfants », déclare Daniel Bärlocher, directeur général de Bimbosan.

Pour en savoir plus sur les offres proactives de ProAmpac, veuillez contacter Nathan Klettlinger (Nathan.Klettlinger@Proampac.com) ou allez sur le site ProAmpac.com/Sustainability.

