長廊資產管理選擇Bare Cove Technology進行營運自動化

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Bare Cove Technology Limited (BCT)欣然宣佈，長廊資產管理有限公司(Long Corridor Asset Management)已選擇BCT作為其軟件開發與IT自動化合作夥伴。在過去的六個月中，BCT已為長廊開發並實施了多款軟件解決方案，將其日常對帳、報告與交易工作流程自動化和升級。

長廊資產管理營運總監Ali Sheikh表示：「我們評估了許多IT服務供應商，最終選擇BCT，我們看中的是該團隊精深的從業經驗以及他們高水準的服務、工程品質和專業精神。Bare Cove Technology的產品大幅簡化了我們的日常作業和交易流程。它使我們有更多時間專注於我們的投資者和投資策略。」

Bare Cove Technology行政總裁Emily Randall表示：「自2020年初以來，我們發現資產管理客戶對自動化服務的需求增加。我們很高興為長廊提供科技解決方案，以簡化他們的工作流程並使他們騰出精力專注於自己擅長的領域。」

關於Bare Cove Technology

Bare Cove Technology (BCT)是位於亞洲的顧問服務與解決方案服務供應商。我們的團隊由網路安全、軟件開發、雲端科技和IT基礎架構與設計領域的傑出領導者組成。我們為亞太地區的頂尖資產管理公司提供支援，協助我們的客戶利用創新科技來改善其日常工作流程並加以自動化，以符合機構投資者和全球監管機構不斷變化的期望。BCT由Emily Randall於2020年創立。Randall女士自2010年起在香港工作，是一位業界資深人士，擁有在美國和亞太地區開發和發展金融科技公司的豐富經驗。

如需瞭解有關Bare Cove Technology的更多資訊，請聯絡info@barecovetech.com或造訪https://www.barecovetech.com。

關於長廊資產管理

長廊是總部位於香港、持有香港證監會第9類牌照的對沖基金投資顧問公司，在東京設有研究辦公室，專注於亞太地區的投資機會。該公司經驗豐富的團隊於2019年8月從一家現有的管理公司分離出來，由資深投資組合經理James Tu擔任投資總監。長廊相信多方面的想法生成(multi-faceted idea generation)、扎實的研究和強有力的風險管理，將在未來的歲月繼續為公司的合作夥伴提供服務。

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