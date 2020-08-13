希悅爾投資先進回收公司Plastic Energy

北卡羅來那州夏洛特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--希悅爾公司(Sealed Air Corporation, NYSE: SEE)宣布，其已與先進回收技術的產業領先公司Plastic Energy簽署一項合作協議。此外，希悅爾還對Plastic Energy的母公司Plastic Energy Global進行了股權投資。

Plastic Energy Global成立於2012年，其目標是將塑膠廢棄物從垃圾掩埋場和海洋中轉移出去，從而創造塑膠循環經濟。該公司總部位於倫敦，在西班牙設有兩個業務分支，在西歐和亞洲擁有開發專案，並計畫在未來10年內新建50個設施。

希悅爾總裁兼執行長Ted Doheny表示：「我們很高興與Plastic Energy攜手合作，以更快地推動創新，並加快開發新技術的發展步伐，從而消除廢棄物並確保塑膠循環經濟。這項合作將幫助我們兌現我們到2025年的永續發展承諾，並引領產業轉型。」

Plastic Energy創辦人兼執行長Carlos Monreal表示：「我們很高興與希悅爾開始這一新的策略合作，這將促進先進回收行業加速發展，並為越來越多的塑膠提供循環解決方案。」

挑戰：與廢棄物作抗爭

廢棄物是一個全球性問題。大多數塑膠廢棄物最終或者被掩埋，或者被焚化，或者被丟棄在環境中，因為它們從未被回收或被認為無法回收。從社會角度來看，我們必須擴大回收塑膠的可用選項，這一點相當重要。

機會

Plastics Energy擁有一個技術平臺，可將廢塑膠從垃圾掩埋場轉移出去，目標是到2025年處理30萬噸塑膠。Plastic Energy將消費後的塑膠廢棄物轉化為可用於建立基本包裝解決方案（包括用於食品的保護性包裝）的新再生油，從而使塑膠成為一種新資源。透過與Plastic Energy的這項合作，希悅爾正幫助消除塑膠廢棄物，支援互補性的回收方法，並使客戶能夠將回收的塑膠重新用於其包裝。

大膽的承諾與合作

希悅爾決心透過合作、研究、開發和實作新技術，在邁向塑膠循環經濟的過程中發揮關鍵作用。

2018年，希悅爾宣布了一項大膽的永續性與塑膠承諾，承諾在2025年之前設計和推廣100%可回收或可再利用的包裝解決方案。作為該承諾的一部分，該公司雄心勃勃的目標是使所有包裝解決方案中的平均可回收物質含量達到50%，其中60%來自消費後的回收物質。

該承諾還包括承諾主導與全球合作伙伴的合作，以提高回收利用率和再利用率，這與對Plastic Energy的投資是一致的。2019年，希悅爾還宣布公司已加入終結塑膠廢棄物聯盟(Alliance to End Plastic Waste)，這是一個全球性的非營利組織，致力於投資解決方案以幫助消除環境中的塑膠廢棄物。

關於希悅爾

希悅爾的業務是提供妥善保護，解決關鍵的包裝挑戰，並讓我們的世界變得日漸美好。我們領先的包裝解決方案組合包括CRYOVAC®品牌食品包裝、SEALED AIR®品牌保護性包裝、AUTOBAG®品牌自動化系統和BUBBLE WRAP®品牌包裝，這些品牌共同建構了一個更安全、更高效率的食品供應鏈，並為在全球運輸的貴重貨物提供保護。2019年，希悅爾創造了48億美元的銷售額，公司擁有約16,500名員工，為遍布124個國家的客戶提供服務。欲瞭解更多資訊，請造訪www.sealedair.com。

關於Plastic Energy

PLASTIC ENERGY在使用和開發化學回收技術方面居於領先地位，該技術旨在將傳統上不可回收的塑膠廢棄物轉變為碳氫化合物產品(TACOIL)，用於製造可回收的原始品質塑膠。目前，Plastic Energy一年330天、每天全天候在西班牙營運兩家商業工廠。它是全球少數已售出數百萬公升再生油(TACOIL)的公司之一，這種再生油是使用專利技術從廢舊塑膠廢棄物轉化而來的。它在向低碳塑膠循環經濟過渡的領域中處於領先地位。

網站：www.plasticenergy.com；如需更多資訊：info@plasticenergy.com

網站資訊

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前瞻性陳述

本新聞稿中包含根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》中安全港條款所述的關於我們的業務、合併財務狀況和經營成果的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述面臨著許多超出我們控制的風險和不確定性，可能導致實際結果與這些陳述產生重大差異。因此，您不應依賴任何這類前瞻性陳述。前瞻性陳述可以透過「預期」、「認為」、「計畫」、「假設」、「可能」、「應該」、「估計」、「預計」、「意圖」、「潛在」、「尋求」、「預測」、「也許」、「將要」和類似提及未來期間的詞彙來進行辨識。本新聞稿中關於我們的策略、展望、財務狀況、經營成本、計畫和目標的所有非歷史性陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述的例子包括，我們做出的關於未來經營業績預期的陳述、關於重整和其他計畫結果的預期、資本支出的預計水準和我們就索賠、訴訟、環境成本、或有負債和政府及監管調查和訴訟對財務狀況影響的預期。以下是我們認為可能會導致實際結果與我們的前瞻性陳述產生重大差異的重要因素：全球經濟和政治形勢、貨幣換算和貶值的影響、原材料價格和供應的變動、競爭形勢、新產品的成功、消費者偏好、動物及食品相關健康問題的影響、流行病、能源成本的變動、環境問題、我們重整活動的成功、我們的收入成長、獲利能力、現金流生成能力和製造策略、我們的成本消減和效率提升努力、我們的信用評等變動、與和解協議（詳見我們最近的Form 10-K年報）有關的稅收優惠、監管措施和法律事項，我們提交給美國證券交易委員會的最近年報Form 10-K中的「風險因素」，以及我們的季報Form 10-Q表和當期報告的Form 8-K中的修訂和更新。我們所做的任何前瞻性陳述僅根據我們目前可以獲得的資訊，僅反映截止我們作出該陳述之日的情況。我們不承擔此後由於新資訊、未來發展或其他原因而不時作出的任何書面或口頭前瞻性陳述的公開更新義務。

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