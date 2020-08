MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Imricor Medical Systems, Inc. (Bedrijf of Imricor) (ASX: IMR), de wereldleider in MRI-geleide cardiale ablatieproducten, is verheugd een verkoopsamenwerking aan te kondigen met Optoacoustics Ltd, de wereldleider in innovatieve, hoogwaardige optische communicatieoplossingen voor toepassingen met magnetische resonantie (MR).

De samenwerking brengt een formele relatie tot stand tussen Imricor en Optoacoustics om de introductie van het IMROC IRTM Wireless Multichannel Communication System bij Imricor-klanten te vergemakkelijken. IMROC biedt draadloze MRI-headsets met ruisonderdrukking die door maximaal 8 deelnemers tegelijk kunnen worden gebruikt, inclusief de patiƫnt. Het systeem is speciaal ontwikkeld voor gebruik in iCMR-omgevingen.

Gezien de ruis en complexiteit van MRI, kan een normaal gesprek moeilijk zijn tijdens iCMR-procedures. Het IMROC IR-systeem is het eerste meerkanaals draadloze audiosysteem ter wereld dat zonder RF werkt. Het systeem gebruikt lichtgolven voor transmissie zonder invloed op MRI-beeldvorming, waardoor een rustige, duidelijke dialoog tussen artsen en technici mogelijk is.

