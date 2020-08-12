菲律賓首屈一指的機場借助史密斯探測來提高旅客輸送量和改善體驗

菲律賓馬尼拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--史密斯探測(Smiths Detection)今日宣佈與菲律賓交通安全辦公室(OTS)和馬尼拉國際機場管理局(MIAA)合作，以共同提高該國首屈一指的國際性機場尼諾伊·阿基諾國際機場(NAIA)的1號、2號和3號航站大樓的旅客輸送量並改善體驗。

為達成目標，OTS與MIAA聯合購買了12套HI-SCAN 6040 2is HR裝置，該裝置是先進的雙顯示X光檢測系統，能夠鑑別隨身行李中的爆炸物品。除此之外，OTS還加快安裝了12套iLane.evo裝置，即自動托盤返回系統(ATRS)，以有效簡化旅客檢查流程，並協助改善機場的旅客整體體驗。

一名OTS官員評論OTS與MIAA之間的此次合作時表示：「隨著我們全力恢復航空旅行，史密斯探測的HI-SCAN 6040 2is HR掃描器具備的先進雙顯示X光功能搭配ATRS，將有助於簡化我們的行李檢查流程。經由提供高品質的影像掃描，我們的操作人員可以更輕鬆地確認行李物品。這將盡量減少旅客的排隊時間，同時能夠促進更嚴格的安全要求。」

HI-SCAN 6040 2is HR能夠在行李檢查期間準確地檢測固體和液體爆炸物品等威脅，這是向確保旅客安全邁出的一大步。同樣地，iLane.evo自動托盤返回系統可為旅客穩定地供應托盤，以方便使用，而且還可以在行李檢查期間直覺性地轉移可疑行李。結合使用這些裝置可以顯著強化現有的安全措施，並大幅縮短旅客通過機場安檢站所需的時間。

iLane.evo的安裝已於2020年3月完成，體現了OTS與史密斯探測之間長達30多年的信任和經驗，後者持續提供優質的產品和技術服務以改善菲律賓機場的安檢標準。

史密斯探測亞洲董事總經理John Tan在談到這一長期合作時表示：「史密斯探測與OTS之間合作關係的延續鞏固了雙方組織之間的合作關係。」

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關於史密斯探測

史密斯探測(Smiths Detection)隸屬於史密斯集團(Smiths Group)，是航空、港口和邊境、城市安全和國防的威脅偵測和檢查技術的全球領導者。憑藉40多年的現場測試經驗，我們能夠提供所需的解決方案，以保護社會免受爆炸物、違禁武器、違禁品、有毒化學品和麻醉品的威脅和非法運輸。

我們的使命是幫助世界變得更安全——我們運用科技開發創新的解決方案和服務以達成這一目標，而這些解決方案和服務旨在保護生命、維護社會安定，並確保貿易自由流通。

如欲瞭解有關史密斯探測的解決方案和服務的更多資訊，請造訪https://www.smithsdetection.com/。

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