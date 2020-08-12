菲律宾首屈一指的机场借助史密斯探测来提高旅客吞吐量和改善体验

菲律宾马尼拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--史密斯探测(Smiths Detection)今日宣布与菲律宾交通安全办公室(OTS)和马尼拉国际机场管理局(MIAA)合作，以共同提高该国首屈一指的国际性机场尼诺伊·阿基诺国际机场(NAIA)的1号、2号和3号航站楼的旅客吞吐量并改善体验。

为实现其目标，OTS与MIAA联合购买了12套HI-SCAN 6040 2is HR装置，该装置是一种先进的双视X射线检测系统，能够识别随身行李中的爆炸物品。除此之外，OTS还加快安装了12套iLane.evo装置，即自动托盘返回系统(ATRS)，以有效简化旅客检查流程，并帮助改善机场的旅客整体体验。

一名OTS官员就OTS与MIAA之间的此次联合协作评论表示：“ 随着我们全力恢复航空旅行，史密斯探测的HI-SCAN 6040 2is HR扫描仪具备的先进双视X射线功能搭配ATRS，将有助于简化我们的行李检查流程。通过提供高质量的图像扫描，我们的操作人员可以更轻松地确认行李物品。这将最大程度减少旅客的排队时间，同时能够促进对更严格的安全要求的遵守。”

HI-SCAN 6040 2is HR能够在行李检查期间准确地检测固体和液体爆炸物品等威胁，这是向确保旅客安全迈出的一大步。同样地，iLane.evo自动托盘返回系统可为旅客稳定地供应托盘，以方便使用，而且还可以在行李检查期间直观地转移可疑行李。结合使用这些装置可以显著增强现有的安全措施，并大幅缩短旅客通过机场安检处所需的时间。

iLane.evo的安装已于2020年3月完成，体现了OTS与史密斯探测之间长达30多年的信任和经验，后者持续提供优质的产品和技术服务以提高菲律宾机场的安检标准。

史密斯探测亚洲董事总经理John Tan在谈到这一长期合作时表示：“ 史密斯探测与OTS之间合作关系的延续巩固了双方组织之间的合作关系。”

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关于史密斯探测

史密斯探测(Smiths Detection)隶属于史密斯集团(Smiths Group)，是面向航空、港口和边境、城市安全和国防的威胁检测和筛查技术的全球领导者。凭借40多年的现场测试经验，我们能够提供所需的解决方案，以保护社会免受爆炸物、违禁武器、违禁品、有毒化学品和麻醉品的威胁和非法运输。

我们的使命是帮助世界变得更安全——我们通过依托技术开发创新的解决方案和服务来实现这一目标，而这些解决方案和服务旨在保护生命，维护社会安定，并确保贸易自由流通。

如需了解有关史密斯探测的解决方案和服务的更多信息，请访问https://www.smithsdetection.com/。

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